4 cách đi bộ hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Đi bộ mỗi ngày có thể giảm chất béo trung tính, tăng cholesterol tốt, duy trì cân nặng phù hợp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tăng cholesterol tốt

Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) là cholesterol tốt do có thể chống lại quá trình oxy hóa có hại, giảm viêm, ngăn ngừa cục máu đông. Nồng độ HDL cao hơn có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các hoạt động aerobic, đi bộ giúp tăng HDL, giữ gìn vóc dáng, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Giúp hạ triglyceride

Triglyceride là dạng chất béo trung tính, được cơ thể sử dụng để dự trữ năng lượng. Triglyceride đến từ hai nguồn chính gồm thực phẩm và quá trình sản xuất nội sinh trong gan. Nồng độ chất béo này trong cơ thể tăng cao là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Trong quá trình hoạt động thể chất, cơ bắp sử dụng triglyceride làm nguồn năng lượng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thừa cân, tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ bụng có liên quan mật thiết đến nhiều vấn đề sức khỏe tim mạch bao gồm cả mức cholesterol cao. Đi bộ là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để giảm cân. Hoạt động này có tác dụng đốt cháy calo, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, duy trì khối lượng cơ nạc. Đây là bài tập dễ thực hiện, có thể duy trì như thói quen hàng ngày.

Hình thành thói quen lành mạnh

Đi bộ giúp cơ thể năng động, khỏe khoắn, cải thiện tâm trạng do cơ thể tiết ra "hormone hạnh phúc". Điều này góp phần hình thói quen lành mạnh, ngủ ngon, có động lực để thử những hoạt động mới - tất cả đều hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Đây là lý do tại sao các bác sĩ thường khuyến khích vận động như một điểm khởi đầu để thay đổi lối sống.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến nghị mỗi người nên dành ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Đi bộ nhanh (khoảng 4,8 đến 6,6 km/giờ) là lựa chọn phù hợp với sức khỏe. Bạn nên đi bộ thoải mái, có thể nói chuyện mà không bị kiệt sức.

Mẹo đi bộ hiệu quả như sau bữa ăn để hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid, thúc đẩy tiêu hóa và cải thiện quá trình xử lý cholesterol. Đi bộ lên dốc hoặc sử dụng tạ nhẹ giúp cơ thể vận động nhiều, đốt cháy nhiều mỡ. Mỗi người nên theo dõi số bước chân bằng ứng dụng để duy trì động lực tập luyện. Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

