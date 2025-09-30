4 bệnh lý có thể gây thâm quầng mắt

Mắt thâm quầng thường do mệt mỏi, ngủ kém nhưng cũng có thể cảnh báo sự mất cân bằng về chức năng thận, gan, tiêu hóa hoặc nội tiết tố.

Quầng thâm mắt còn gọi là tăng sắc tố quanh ổ mắt (POH), có thể xuất hiện với màu nâu, xanh lam, đen hoặc tím. Tình trạng này thường phổ biến hơn ở người lớn tuổi, có yếu tố di truyền, tông màu da sẫm hơn, dễ bị tăng sắc tố quanh vùng mắt. Mệt mỏi là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra quầng thâm dưới mắt. Song nếu mắt thâm quầng kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể phản ánh một số bệnh lý nghiêm trọng.

Bệnh thận

Quầng thâm dưới mắt có thể khiến gương mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Chức năng thận yếu còn gây khô và xỉn màu da, đặc biệt là vùng da dưới mắt. Khi thận hoạt động không hiệu quả, độc tố có thể tích tụ trong cơ thể, dẫn đến tình trạng giữ nước đồng thời thay đổi sắc tố quanh vùng mắt. Theo thời gian, điều này có thể gây thâm mắt dai dẳng, thiếu sức sống nói chung.

Tuy nhiên, không phải tất cả quầng thâm đều là dấu hiệu của bệnh thận. Chúng cũng có thể xuất hiện do căng thẳng, làm việc quá sức hoặc ngủ không đều. Căng thẳng tinh thần và lo lắng làm giảm lưu lượng máu cùng quá trình cung cấp oxy cho vùng da mặt mỏng manh, khiến thâm quầng trở nên trầm trọng hơn.

Để hỗ trợ sức khỏe thận và giảm quầng thâm, điều cần thiết là duy trì uống đủ nước, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng hiệu quả thông qua các kỹ thuật thư giãn hoặc chánh niệm. Chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên cũng có thể tăng tuần hoàn máu cũng như mức năng lượng.

Bệnh gan

Quầng thâm ở mắt đôi khi có thể là dấu hiệu của các vấn đề mạn tính về gan. Gan suy yếu có thể gặp khó khăn trong việc lọc độc tố khỏi máu, dẫn đến da xỉn, không đều màu.

Viêm gan hoặc gan nhiễm mỡ có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cung cấp oxy cho các mô, khiến đôi mắt trông mệt mỏi. Chức năng gan kém còn dẫn đến tình trạng giữ nước, thay đổi lưu thông máu, mất cân bằng nội tiết tố và thiếu hụt chất dinh dưỡng, từ đó làm nổi bật quầng thâm dưới mắt, bọng mắt, da xỉn màu nói chung.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh gan, bạn nên đi khám chuyên khoa sớm. Ngoài điều trị y tế, tập trung vào thay đổi chế độ ăn uống và lối sống sẽ hỗ trợ phục hồi gan. Ăn đủ protein từ trứng, cá, thịt nạc và sữa giúp gan tái tạo các tế bào bị tổn thương. Giảm lượng rượu bia, tránh thực phẩm chế biến sẵn và duy trì hoạt động thể chất cũng tăng khả năng giải độc, cải thiện vẻ ngoài của da.

Viêm dạ dày mạn tính

Quầng thâm đôi khi liên quan đến các vấn đề tiêu hóa, đặc biệt là viêm dạ dày mạn tính. Khi niêm mạc dạ dày bị viêm nhiều lần, nó sẽ ảnh hưởng đến hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi và da nhợt nhạt hoặc xỉn màu. Tiêu hóa kém và thói quen ăn uống không điều độ có thể làm suy yếu khả năng xử lý thức ăn hiệu quả của dạ dày, gây tích tụ độc tố, phản ánh trên da, nhất là vùng da dưới mắt.

Người bị viêm dạ dày mạn tính nên áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, tránh các chất gây kích ứng như thức ăn cay, dầu mỡ hoặc axit. Ăn các bữa ăn nhỏ, thường xuyên hơn và thực hành ăn uống chánh niệm để ổn định tiêu hóa. Khi giảm viêm dạ dày, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cũng được tăng cường và quầng thâm có thể dần mờ đi.

Rối loạn nội tiết tố

Quầng thâm mắt dai dẳng ở phụ nữ có thể liên quan đến mất cân bằng nội tiết tố hoặc kinh nguyệt không đều. Y học cổ truyền cho rằng máu lưu thông kém, ứ trệ trong cơ thể có liên quan đến sắc tố dưới mắt sẫm màu hơn. Khi kinh nguyệt bị chậm, đau hoặc ra nhiều, lưu lượng máu có thể hạn chế, làm giảm oxy và chất dinh dưỡng cung cấp cho da mặt. Kết quả là mắt trông trũng sâu, mệt mỏi và lão hóa sớm.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)