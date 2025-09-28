5 thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho mắt

Thịt nạc và gia cầm rất giàu kẽm. Khoáng chất này giúp vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc để tạo ra sắc tố bảo vệ melanin. Thịt bò, thịt lợn và thịt gà (cả thịt sẫm màu và ức gà) đều là những nguồn cung cấp kẽm tốt. Ưu tiên bỏ da và hạn chế chiên rán ngập dầu để hạn chế lượng chất béo xấu.
Đậu mắt đen cung cấp kẽm, giúp củng cố võng mạc (nằm ở phía trong cùng của nhãn cầu). Võng mạc cần kẽm để chuyển đổi ánh sáng đi vào mắt thành các tín hiệu hóa học, sau đó não bộ sẽ chuyển đổi chúng thành hình ảnh. Kẽm cũng góp phần ngăn ngừa tổn thương võng mạc do ánh sáng gây hại. Nửa cốc đậu mắt đen luộc cung cấp 1 mg kẽm (phụ nữ cần 8 mg mỗi ngày, nam giới là 11 mg).
Cá thu giàu axit béo omega-3, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Cá thu còn cung cấp sắt, magie, phốt pho, folate, selen, vitamin B2, B3 và B6 hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Ăn hai bữa cá mỗi tuần, mỗi bữa khoảng 90 g để tăng thêm lượng chất béo có lợi.
28 g hạt hướng dương đáp ứng một nửa nhu cầu vitamin E mỗi ngày cho người lớn. Vitamin E cùng với các chất dinh dưỡng khác có thể giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Nó còn có thể ngăn ngừa khởi phát bệnh đục thủy tinh thể do tổn thương oxy hóa.
Bí ngô rất tốt cho mắt vì chúng giàu các chất dinh dưỡng như beta-carotene (tiền chất của vitamin A), vitamin C, lutein và zeaxanthin. Những chất này hỗ trợ thị lực, bảo vệ giác mạc khỏi các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.
Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI