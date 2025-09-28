5 thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho mắt

28 g hạt hướng dương đáp ứng một nửa nhu cầu vitamin E mỗi ngày cho người lớn. Vitamin E cùng với các chất dinh dưỡng khác có thể giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Nó còn có thể ngăn ngừa khởi phát bệnh đục thủy tinh thể do tổn thương oxy hóa.