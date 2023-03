3 món ăn phụ giúp bé tăng cân

Bé từ 6-12 tháng tuổi có thể ăn thêm bữa phụ với bánh nướng yến mạch, bánh flan, đậu hũ non hạt sen… giúp hỗ trợ tăng cân.

Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, nguồn dinh dưỡng từ sữa khó đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Do đó, việc kết hợp thêm các món ăn phụ cho bé rất cần thiết để tăng trưởng tốt.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, trẻ ở độ tuổi ăn dặm cần ít nhất 1-3 bữa phụ mỗi ngày vào giữa buổi sáng, buổi chiều và tối. Tuy nhiên không phải tất cả các bé đều như nhau. Vì vậy mẹ nên quan sát con để xem bé có đói và cần thêm bữa phụ hay không.

Khoảng cách lý tưởng giữa bữa chính và bữa phụ của bé là từ 2-3 tiếng. Ví dụ, nếu con ăn sáng lúc 7h thì 9-10h sáng là thời điểm trẻ cần thêm một bữa phụ; ăn trưa lúc 12h thì 15-16h con ăn bữa phụ; bữa phụ tối thì mẹ nên cho bé ăn nhẹ nhàng. Dưới đây bác sĩ Tùng gợi ý cách làm 3 món ăn phụ đơn giản, đủ dinh dưỡng giúp bé tăng cân.

Bánh nướng (pancake) yến mạch

Nếu bé ngán ăn yến mạch với sữa chua, bạn có thể chế biến yến mạch thành một dạng bánh kếp thơm ngon. Nguyên liệu gồm: 50g yến mạch, 1g bột nở, một quả chuối, quả trứng gà, 2g bột mì.

Các bước thực hiện: Cho yến mạch vào nước ngâm khoảng 30 phút để mềm, dễ xay. Trong thời gian ngâm tiến hành thay nước 2 lần cho hết nhớt. Mẹ cho bột mì, bột nở vào trộn đều cùng với nhau; cắt chuối thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn cùng với yến mạch đã ngâm; đập vỡ trứng gà và tách lấy nguyên phần lòng đỏ cho vào bát chuối, yến mạch, bột nở, bột mì.

Sau đó, mẹ tiến hành lọc hỗn hợp qua rây để chất chất lỏng sánh mịn. Nếu bé lớn và ăn dặm tốt thì có thể bỏ qua bước này. Bắc lên bếp chảo chống dính, cho chút dầu lau sơ qua rồi dùng muỗng múc bột đổ vào. Sau khi lớp mặt bánh xe lại và nổi bong bóng thì lật mặt còn lại xuống, đặt bánh ra đĩa, trình bày thêm hoa lá rồi cho bé ăn.

Bánh flan

Bánh flan với vị bùi béo đặc trưng mang hương thơm từ trứng, thích hợp là món ăn phụ cho bé tăng cân. Nguyên liệu gồm: 100ml sữa tươi, 2 lòng đỏ trứng gà ta, 20g đường và chiết xuất vani.

Cách thực hiện: Mẹ đập trứng sau đó chỉ tách lấy phần lòng đỏ để làm bánh; đun sữa tươi đến 80-90 độ C (không để sữa sôi) rồi từ từ đổ sữa vào trứng, vừa đổ vừa khuấy đều tay theo một chiều (không nên đổi chiều vì sẽ làm trứng sẽ kết tủa). Mẹ lọc hỗn hợp trứng sữa mới khuấy qua dây lọc khoảng 3 lần để thật mịn khi làm bánh flan sẽ đẹp và ăn ngon hơn. Cuối cùng, rót hỗn hợp vừa lọc được vào hũ thuỷ tinh và đem đi hấp cách thuỷ. Khi hấp nên phủ khăn lên để bánh chín không bị rỗ.

Bánh flan làm từ trứng thích hợp cho trẻ ăn bữa phụ. Ảnh: Freepik

Đậu hũ non hạt sen sốt bơ

Đậu hũ non chứa nhiều đạm. Hạt sen chứa nhiều canxi, magie, kali và phốt pho trong khi quả bơ lại chứa nhiều vitamin C, E, K, cùng hàm lượng cao chất béo tốt như omega 3... Do đó, món ăn phụ này rất tốt cho bé. Nguyên liệu bao gồm: 50g hạt sen, 100ml nước lọc, nửa quả bơ.

Cách làm: Hạt sen mẹ rác đôi, bỏ tim sen đi rửa sạch và ngâm trong nước khoảng 30 phút. Nếu dùng hạt sen khô thì ngâm 4- 5 tiếng; xay hạt sen cùng nước lọc; lọc hỗn hợp mới xay qua rây bỏ bã; đun hỗn hợp mới lọc được trên bếp lửa nhỏ đến khi sệt lại thì tắt bếp đổ ngay ra khuôn. Cuối cùng, mẹ cho khuôn vào tủ lạnh ngăn mát để khoảng 3 giờ cho tạo hình. Khi nào ăn thì nghiền bơ rồi cho bánh sen ra ăn kèm.

Ba mẹ có thể đưa trẻ đi khám dinh dưỡng để được bác sĩ thăm khám, tư vấn cụ thể các món ăn, thực phẩm cần thiết cho từng trường hợp.

Thư Nguyễn