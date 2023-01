3 loại thực phẩm khiến cholesterol tăng theo thời gian

Tiêu thụ nhiều đồ nướng, chiên, thịt đỏ qua chế biến sẵn có thể khiến cholesterol tăng theo thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Cholesterol là một chất béo có trong máu, thành phần không thể thiếu để tạo nên màng tế bào, đóng vai trò trung tâm trong nhiều quá trình sinh hóa. Tuy nhiên, quá nhiều chất béo này lưu thông trong cơ thể có thể nguy hiểm, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ. Nghiên cứu từ Mayo Clinic cho thấy, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa tác động đến cholesterol trong cơ thể.

Đồ nướng

Các món nướng, đặc biệt là những thực phẩm được đóng gói, chế biến sẵn thường chứa nhiều thành phần làm tăng mức cholesterol theo thời gian. Bởi lẽ, thực phầm này có hàm lượng chất béo và carbohydrate tinh chế. Loại carb được sử dụng có thể làm tăng chất béo trung tính trong máu và gây viêm trong cơ thể, khiến động mạch có nguy cơ bị tổn thương, tăng khả năng tích tụ cholesterol.

Một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến mức cholesterol trong máu bắt nguồn từ sự kết hợp của chất béo và carbohydrate không lành mạnh.

Thay vì nướng, chiên mỗi người nên ưu tiên luộc, hấp thực phẩm. Ảnh: Freepik

Thịt đỏ đã qua chế biến

Các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói có hàm lượng chất béo bão hòa và natri cao hơn nhiều loại thịt khác. Khi chế biến, thịt được biến đổi thông qua quá trình xử lý, lên men, hun khói hoặc ướp muối để tăng hương vị, thời hạn sử dụng. Tiêu thụ loại thực phẩm này thường xuyên có liên quan đến nguy cơ tăng cholesterol, chất béo trung tính cao hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Một số nghiên cứu phát hiện rằng, uống rượu nhẹ có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch nhưng uống rượu thường xuyên cũng liên quan đến khả năng tăng mức cholesterol, huyết áp cao và bệnh tim. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chế độ ăn uống lành mạnh gồm hoa quả, rau, sản phẩm chủ yếu làm từ ngũ cốc nguyên hạt, protein lành mạnh như đậu, quả hạch, cá, hải sản, sữa ít béo... Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, giữ cho trái tim khỏe mạnh, giảm cholesterol xấu LDL và chất béo trung tính. Trong đó, yến mạch chứa một chất xơ hòa tan được gọi là beta glucan giúp giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL.

Thực phẩm chiên

Ăn đồ chiên rán thường xuyên làm tăng lượng chất béo, lượng calo tiêu thụ, có thể dẫn đến cholesterol cao hơn theo thời gian. Thực phẩm chiên rán có hàm lượng chất béo chuyển hóa cao hơn so với thực phẩm được chế biến theo cách khác, có hại cho tim mạch. Mỗi người nên tránh chất béo chuyển hóa bởi chúng có thể làm tắc nghẽn động mạch bằng cách tăng mức cholesterol xấu (LDL), giảm mức cholesterol tốt (HDL). Các món hấp hạn chế cholesterol, bảo toàn vitamin, lưu giữ hương vị.

Thỉnh thoảng tiêu thụ những thực phẩm trên trong những dịp đặc biệt sẽ không ảnh hưởng xấu đến lượng cholesterol ngay lập tức. Tuy nhiên, việc dung nạp thường xuyên có thể làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể theo thời gian. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên hạn chế lượng thức ăn chiên rán, thịt chế biến sẵn, đồ nướng đã qua chế biến và rượu. Bên cạnh đó, bạn nên tăng cường tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ, ngủ đủ giấc đồng thời giảm căng thẳng trong công việc.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)