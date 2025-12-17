3 giọng ca Vpop tạo hiệu ứng quốc tế 2025

Đức Phúc

Hồi tháng 9, ca sĩ vô địch cuộc thi Intervision ở Nga - sân chơi âm nhạc uy tín trở lại sau nhiều năm ngưng tổ chức. Anh vượt qua 21 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để giành cúp và tiền thưởng 30 triệu ruble (hơn 9,5 tỷ đồng).

Đức Phúc thể hiện Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác) - ca khúc lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng. Bản phối kết hợp phong cách truyền thống với đương đại. Ca sĩ và êkíp gần 20 người dàn dựng sân khấu với hiệu ứng khói, hình ảnh cây tre, chiếu cói. Anh cũng kết hợp vũ đạo, rap trong màn trình diễn.