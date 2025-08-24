Phương Mỹ Chi là quán quân 'Em xinh say hi'

TP HCMCa sĩ Phương Mỹ Chi bật khóc nói 12 năm ca hát mới có danh hiệu quán quân đầu tiên tại "Em xinh say hi".

Cô vượt qua 29 thí sinh để đoạt cúp, công bố tại gala trao giải, tối 23/8. Khi MC xướng tên người chiến thắng, Phương Mỹ Chi vỡ òa trong tiếng chúc mừng của các "em xinh" còn lại lẫn khán giả. Ca sĩ giành phần thưởng 500 triệu đồng.

Trong giây phút vinh danh, Phương Mỹ Chi bật khóc. Cô nói: "12 năm làm nghệ thuật, tôi vô cùng biết ơn tình cảm của người hâm mộ. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Tôi từng chứng kiến nhiều màn bắn pháo hoa trên sân khấu nhưng hôm nay khoảnh khắc đó là dành cho mình", cô nói.

Phương Mỹ Chi xúc động khi nhận cúp quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi phát biểu khi nhận cúp quán quân.

Ở chặng cuối, cô nói muốn lưu giữ kỷ niệm bên các đồng nghiệp, khán giả, không còn đặt chuyện thi thố. Khi nhìn lại các tiết mục tại cuộc thi, Phương Mỹ Chi vui vì lồng ghép nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống như hát bội, xẩm, đưa dòng nhạc dân ca đến gần hơn với giới trẻ. "Tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì bởi các mục tiêu đặt ra tại show đều đạt được", ca sĩ nói.

Bố mẹ Phương Mỹ Chi ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi chương trình, nói "nổi da gà" khi nghe kết quả chung cuộc. Họ xúc động theo khi nghe con gái phát biểu, cảm nhận sự trưởng thành của cô.

MC Trấn Thành và các thí sinh nhìn nhận chiến thắng của Phương Mỹ Chi là xứng đáng. Suốt 14 tập phát sóng của show, cô chứng tỏ năng lực, sự biến hóa đa dạng. Mỹ Chi từng đảm nhận vai trò đội trưởng các vòng thi, từng có các tiết mục ấn tượng như Cầm kỳ thi họa, Hề, Duyên.

Trích tiết mục "Ếch ngồi đáy giếng" của Phương Mỹ Chi Trích tiết mục solo "Ếch ngoài đáy giếng" của Phương Mỹ Chi tại chung kết cuộc thi.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, trong đó "gây bão" khi hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất qua các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), web-dram Tiệm hoa dì ghẻ. Hồi tháng 7, Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 cuộc thi Sing! Asia, có nhiều tiết mục quảng bá văn hóa Việt gây ấn tượng với khán giả trong nước, quốc tế.

Á quân chương trình là LyHan - tân binh làng nhạc. Tại show, cô được khán giả ví von là "cỗ máy nhảy" với nhiều màn trình diễn bứt phá, dần hút lượng fan đông đảo. Cô tên thật là Trần Thảo Linh, 26 tuổi, quê Thanh Hóa. Năm 2018, cô từng tham gia chương trình truyền hình The Debut nhưng không thành công. Sau đó, LyHan được khán giả biết đến nhiều hơn qua các dự án hợp tác Hoàng Tôn trong ca khúc Tình yêu ngủ yên hay Osad qua MV Yêu sắc yếu. Trước đây, LyHan chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội, có gần hai triệu người theo dõi tài khoản TikTok.

Cô cho biết lúc đầu tham gia show với tâm thế hồi hộp, nghĩ phải thi đấu với nhiều người. Tuy nhiên, kết thúc show, LyHan không còn cảm giác đó, mà xem các chị em là đồng nghiệp, giúp bản thân trưởng thành. "Giấc mơ từ nhỏ của tôi là làm ca sĩ và khán giả đã biến giấc mơ thành sự thật và còn rất đẹp", ca sĩ nói.

Ba thành viên còn lại trong đội hình Best 5 - Nhóm nhạc Em xinh toàn năng là Bích Phương, Orange, Lamoon.

Ban tổ chức còn trao giải cho một số hạng mục gồm: Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất trên đa nền tảng: Không đau nữa rồi (Châu Bùi, 25Hz, Orange, Mỹ Mỹ thể hiện). Đội trưởng xuất sắc (do các thí sinh bình chọn): Bích Phương

Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất: 52Hz. Em xinh thay đổi ấn tượng nhất: Phương Ly. Em xinh trình diễn ấn tượng: Ánh Sáng AZA. Màn trình nhóm sáng tạo nhất: AAA (Liên quân 2 do Tiên Tiên làm đội trưởng).

'Không đau nữa rồi' được yêu thích tại Em xinh say hi Tiết mục "Không đau nữa rồi" được yêu thích tại show.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập. 30 thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc.

Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Các thí sinh đã tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ, vào top trending YouTube, nhận độ thảo luận lớn trên các nền tảng số.

Nhiều gương mặt gen Z, đồng thời là tân binh làng nhạc như Muội, Lamoon, Ánh Sáng Aza, Lyhan, Đào Tử A1J có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Bích Phương, Bảo Anh, Tiên Tiên, Miu Lê - các ca sĩ có thâm niên - mang đến hình ảnh mới mẻ, tìm lại cảm hứng làm nghề sau thời gian vắng bóng.

Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện. Sau chung kết xếp hạng, các ca sĩ tham gia concert đầu tiên, diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.

