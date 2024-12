Lý do concert 'Anh trai say hi' hút hàng chục nghìn fan trẻ

Hai concert "Anh trai say hi" ở Hà Nội hút khoảng 60.000 khán giả nhờ âm nhạc trẻ trung, sôi động, dàn sao đông fan.

Làng nhạc Việt hiếm khi có những đại nhạc hội tổ chức ở sân vận động với quy mô lớn. Năm 2022, Mỹ Tâm lần đầu tổ chức concert Tri âm, với 30.000 khán giả ở Sân vận động Mỹ Đình. Một năm sau, nhóm Blackpink tạo nên kỷ lục với hơn 60.000 khán giả trong hai ngày. Người hâm mộ từng nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có một Mỹ Tâm thứ hai hoặc chỉ có một ngôi sao quốc tế với sức ảnh hưởng lớn, mới có thể phá vỡ thành tích của Blackpink.

Nhưng 30 ca sĩ của Anh trai say hi tạo nên dấu mốc với ngành tổ chức biểu diễn trong nước. Hai concert ngày 7 và 9/12 của họ tại sân vận động Mỹ Đình có khoảng 60.000 khán giả, tương đương con số của nhóm nhạc Hàn Blackpink diễn ra hồi năm ngoái ở cùng địa điểm. Trước đó, họ có hai show thành công ở TP HCM, thu hút hàng chục nghìn người mỗi đêm.

Hàng chục nghìn khán giả trẻ đổ về xem concert Anh trai say hi Hàng chục nghìn khán giả trẻ đổ về Sân vận động Mỹ Đình xem concert "Anh trai say hi", chiều 9/12. Video: Lộc Chung

Thu hút lượng lớn khán giả, các nghệ sĩ tạo ra không khí sôi động cho làng nhạc trong nước làng nhạc Việt. Trước mỗi đêm diễn, dòng người ùn ùn đổ về Sân vận động Mỹ Đình, khiến các khu vực quanh địa điểm bị tắc nghẽn. Hay khi hàng trăm fan xếp hàng dưới trời 16 độ C từ đêm trước đến hôm sau để có chỗ đứng gần sân khấu dành cho hạng vé fanzone.

Đa số khán giả cho biết yêu thích chương trình vì âm nhạc tươi mới, dàn nghệ sĩ trẻ trung, lôi cuốn. Trong buổi gặp gỡ trước concert, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc khen các nghệ sĩ Anh trai say hi tài năng, "thổi luồng gió mới cho làng nhạc".

Chương trình sử dụng 100% bài hát mới. Giám đốc âm nhạc JustaTee đưa bản demo cho các đội, sau đó họ sáng tạo thêm. Trong nhiều tiết mục, thí sinh tham gia sản xuất, sáng tác, đưa chất riêng vào phần trình diễn. Đa số bài hát sử dụng những chất liệu hiện đại như EDM, rock, rap, kết hợp vũ đạo bắt mắt, phù hợp gu âm nhạc của giới trẻ. Ngáo ngơ, Catch Me If You Can, Hào quang, Chân thành thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng, trở thành hiện tượng.

Đỗ Phú Quí (trái), Quang Hùng MasterD xuống sát sân khấu tặng quà khán giả. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Các nghệ sĩ đều có dấu ấn cá nhân, kỹ năng biểu diễn tốt, hỗ trợ cho nhau khi đứng chung sân khấu. Ngay cả một số gương mặt như Jsol, Ali Hoàng Dương, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy nhiều năm chưa bật lên khi hát solo, nhưng tỏa sáng khi được đặt trong một nhóm nhạc. Họ giúp nhau bù đắp các thiếu sót, tạo thêm nhiều màu sắc cho tiết mục. Chẳng hạn, Hùng Huỳnh hát live không tốt nhưng là điểm nhấn trong các phần trình diễn nhờ khả năng nhảy. Đây là điều các nhà sản xuất ở Kpop đã tận dụng nhiều năm, khi phân chia từng vai trò như hát, nhảy, rap cho các thành viên trong mỗi band..

Dàn nghệ sĩ cũng liên tục sáng tạo qua mỗi đêm diễn. Ở đêm nhạc thứ hai tại Hà Nội, họ lần đầu hát thêm một số ca khúc mới như Ngân nga, Đầu đội sừng, 10/10. Với nhiều bài, họ đổi trang phục, tạo sự tươi mới. Ngoài ra, họ trêu đùa, tương tác với nhau và với khán giả. Ở buổi diễn đầu tiên, các "anh trai" thi nhảy tìm ra người thắng cuộc. Đêm 9/12, họ nhiệt tình tham gia các trò chơi tạo tiếng cười.

Hiếu Thứ Hai (trái), Anh Tú, trong bài "Ngáo ngơ". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nhiều fan nữ thừa nhận ngoài thưởng thức âm nhạc, họ cổ vũ Anh trai say hi bởi dàn sao có ngoại hình thu hút. Nguyễn Quỳnh Anh, 17 tuổi, Hà Nội, thuộc nhóm fan xếp hàng từ đêm đến sáng hôm sau để có chỗ đứng tại khu vực gần sân khấu. Cô muốn được nhìn các thần tượng của mình như Ryhder, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD ở khoảng cách gần. Trong concert, những nghệ sĩ thuộc nhóm có vẻ ngoài điển trai như Hiếu Thứ Hai, Anh Tú Atus luôn được cổ vũ nhiều nhất khi xuất hiện. Nhiều lần, các chủ đề liên quan ngoại hình dàn sao như "Màu tóc mới của Anh Tú" hay "Hiếu Thứ Hai mặc sơ mi trắng" được bàn tán sôi nổi.

Ngọc Anh, 28 tuổi, fan Kpop nhiều năm, theo dõi Anh trai say hi từ sau khi chương trình phát sóng hồi tháng 7. Cô nhận xét các nghệ sĩ Việt hát hay, nhảy đẹp và tài năng không kém thần tượng Hàn Quốc. "So với theo đuổi idol quốc tế, việc hâm mộ nghệ sĩ trong nước dễ dàng hơn. Tôi không còn phải tốn quá nhiều tiền để ra nước ngoài xem concert của idol, còn dễ dàng gặp gỡ, hát theo những ca khúc của họ. Có lẽ đó là lý do nhiều người thích Anh trai say hi", Ngọc Anh nói.

Ca khúc 'I'm Thinking About You' Ca khúc "I'm Thinking About You", nhóm Ryhder, Đức Phúc, Wean, Hùng Huỳnh biểu diễn. Video: Hà Thu

Ban tổ chức cũng ghi điểm khi đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và các hiệu ứng. Hệ thống màn hình LED lớn, giúp khán giả ở toàn bộ sân vận động dễ dàng theo dõi chương trình. Trong đêm diễn thứ hai, pháo hoa, pháo giấy được bắn liên tục, tạo không khí hứng khởi. Êkíp khắc phục một số điểm trừ ở đêm diễn đầu, trong đó có việc khán giả bị ngất. Họ nhiều lần phát thông báo về cách liên lạc khi gặp sự cố y tế cho khán giả trong sân.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô (diễn ra ngày 13-15/12 tại TP HCM), cho biết vui khi thấy show trong nước hút được nhiều khán giả. "Chỉ riêng việc họ truyền tải được thông điệp khiến công chúng bỏ tiền mua vé thưởng thức các màn trình diễn đã là dấu hiệu tích cực, tạo tiền đề cho ngành công nghiệp âm nhạc phát triển. Thế hệ trước vẫn còn rụt rè, không ra ngoài để thưởng thức nghệ thuật, nhưng giới trẻ hôm nay cởi mở hơn rất nhiều", nhạc sĩ nói.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng sự thành công của các concert trong nước cho thấy ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam có tiềm năng. Theo ông, các show được khán giả đón nhận là tiền đề cho nhiều chương trình lớn nở rộ, là cơ hội sáng tạo cho nghệ sĩ và không gian thưởng thức nghệ thuật cho khán giả, tạo bản sắc văn hóa của Việt Nam với các nước trong khu vực.

Khán giả ở khu vực đứng, tối 9/12.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok.

Hà Thu