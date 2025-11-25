'Bắc Bling' - sức hút của giai điệu dân gian

Âm điệu dân gian kết hợp hiện đại của ''Bắc Bling'' tạo xu hướng trong nước và quốc tế, đưa MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử V-pop.

Tác phẩm được phát hành hồi tháng 3, nhanh chóng tạo cơn sốt âm nhạc. Tại buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam tiêu biểu dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến MV là điển hình của việc làm mới nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần giới thiệu bản sắc Việt ra thế giới.

Ca khúc hiện vào top 7 hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, cạnh tranh Made in Vietnam, Buôn trăng (Phương Mỹ Chi), Còn gì đẹp hơn, Phép màu (Nguyễn Hùng), Những ngày trời bao la (trong show Gia đình haha), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung). Ở lễ trao giải hôm 29/11 tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, Hòa Minzy sẽ biểu diễn bài hát, là một trong những tiết mục được trông đợi.

Bắc Bling nối tiếp các bài hát mang âm hưởng dân gian của Hòa Minzy, như Thị Mầu (2023), Kén cá chọn canh (2024). Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ mong muốn thực hiện một sản phẩm hướng về nguồn cội, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Cô hợp tác những đồng hương là nhạc sĩ Tuấn Cry, nghệ sĩ Xuân Hinh, mang đến một ca khúc có sự giao thoa giữa hai thế hệ.

Tác phẩm có phần lời dễ thuộc với thông điệp quảng bá tỉnh. Tác giả Tuấn Cry sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc của miền đất quan họ như nón quai thao, áo the, đền Bà Chúa, sông Như Nguyệt. Một số câu lấy tứ từ các bài dân ca, trong đó có Người ở đừng về, như: ''Người ơi người ở đừng về. Để em ngày đêm ngóng trông hình bóng anh khắp bốn bề. Anh có thương thì qua chứ anh đừng hứa, đừng thề. Về đây Bắc Ninh cùng em thắm nồng tình quê''.

Nhà sản xuất âm nhạc Masew dùng nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, sáo, nhị, trống song đánh theo phong cách mới, tiết tấu nhanh, phù hợp xu hướng hiện đại. Điểm nhấn của bài hát là phần rap mang phong cách đặc trưng của nghệ sĩ Xuân Hinh. Theo Hòa Minzy, Xuân Hinh là người ''dám chơi theo giới trẻ''. Trước đó, cô chủ động liên hệ qua fanpage nghệ sĩ để xin số liên lạc, được ông hồi âm vào hôm sau. Ca sĩ dành khoảng hai tiếng trao đổi về nội dung, ý nghĩa của dự án để thuyết phục ông tham gia.

Tạo hình của nghệ sĩ Xuân Hinh và Hòa Minzy trong MV.

Bài hát nhận nhiều lời khen từ các chuyên gia văn hóa, âm nhạc, người trong nghề. Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc nêu cảm nhận bằng những câu thơ vui: ''Vừa xem cái Bắc Bling/ Có Hòa có cả Xuân Hinh tuyệt vời/ Anh Hinh bắn rap úi giời/ Hòa xinh, hát giỏi, đúng người Bắc Ninh/ Bắc Ninh vốn trọng chữ tình/ Nam phụ lão ấu hòa mình hát ca/ Quê mình cảnh đẹp như hoa/ MV quay ở rất là Bắc Ninh". Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, nhận xét ca khúc thử nghiệm hướng đi mới, vừa tôn vinh bản sắc lại tìm cách để dân ca không bị đóng khung trong những không gian bảo tồn mang tính nghi lễ.

Suốt một thời gian, giai điệu của Bắc Bling vang lên khắp nơi. Trên TikTok, loạt video ''biến hình'' thành thiếu nữ Kinh Bắc của những diễn viên, người mẫu trên nền ca khúc hút hàng triệu lượt xem. Tác phẩm cũng tạo cảm hứng để các vũ công biên đạo bài nhảy theo phong cách khác nhau. Giữa tháng 10, Bắc Bling phiên bản phòng chống tội phạm được ra mắt, có lời và tên mới. Tuấn Cry đặt tên ca khúc là Clicking, thể hiện thông điệp về bảo mật thông tin cá nhân, tránh nạn lừa đảo trực tuyến.

'Bắc Bling' phiên bản phòng chống tội phạm gây chú ý Ca khúc "Clicking", Tuấn Cry sáng tác và thể hiện. Video: Bộ Công an

Không chỉ được đón nhận trong nước, bài hát còn tạo xu hướng ở nước ngoài. Mook Karnruethai Tassabut - Á hậu Miss Cosmo 2024 người Thái Lan - từng chia sẻ video nhảy múa trên nền nhạc ca khúc. Hôm 26/3, trên tài khoản TikTok cá nhân, Thủ tướng Singapore Laurence Wong đăng video ngắn về ngày đầu của chuyến thăm Việt Nam, sử dụng nền nhạc Bắc Bling remix.

Ca sĩ Hòa Minzy diện váy cách tân từ trang phục truyền thống.

Sức hút của nhạc phẩm giúp tên tuổi của Hòa Minzy tăng theo. Cô được mời biểu diễn trên nhiều chương trình lớn như Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu 2030, V Concert. Ở một số sự kiện, ca sĩ đưa bà con thôn Lạc Xá - quê cô - lên sân khấu, tạo hiệu ứng biểu diễn ấn tượng. Hòa Minzy cũng thể hiện ca khúc ở nhiều trường học, được các em học sinh hào hứng hát theo.

Câu chuyện thực hiện MV Bắc Bling cũng được công chúng yêu thích. Thay vì chọn diễn viên, Hòa Minzy nhờ người dân quê mình hỗ trợ, gồm 300 người từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ. Trước ngày quay, mọi người trong khu phố tổ chức họp, phân công các đầu việc, tập dượt cho suôn sẻ. Nhà nào có chiếu, mành, kẹo bánh đều mang ra cho êkíp, ai không quay sẽ đứng cổ vũ, giúp đỡ khi đoàn cần. Vì thế, sản phẩm không chỉ quảng bá văn hóa mà còn thấm đẫm tình làng xóm - giá trị tinh thần của người Việt. Hình ảnh Hòa Minzy ứng xử gần gũi, giản dị với bà con cũng ghi điểm trong mắt khán giả.

Hậu trường ngày thứ ba quay MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy Hậu trường ngày quay thứ ba của MV ''Bắc Bling''.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, 30 tuổi, từng đoạt quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô được yêu thích qua loạt hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp. Tháng 2/2022, ca sĩ chia tay bạn trai doanh nhân sau 5 năm gắn bó, hiện làm mẹ đơn thân. Đầu năm 2024, cô lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.

