Đức Phúc vô địch cuộc thi âm nhạc Intervision

NgaĐức Phúc, 28 tuổi, hát "Phù Đổng Thiên Vương" vượt 21 thí sinh quốc tế để vô địch cuộc thi Intervision với giải thưởng 30 triệu ruble (hơn 9,5 tỷ đồng).

Tối 20/9 (rạng sáng 21/9, giờ Hà Nội), Đức Phúc tham gia đêm thi ở Live Arena, điểm diễn có sức chứa 11.000 người tại Moskva. Anh thể hiện ca khúc Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác), lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng.

Trên sân khấu, Đức Phúc mang đến nhiều hình ảnh quen thuộc như cây tre, chiếu cói, biểu diễn vũ đạo kết hợp rap cùng vũ công. Tiết mục dẫn đầu đêm thi với tổng 422 điểm.

Về nhì trên bảng xếp hạng là đội Nomad Trio của Kyrgyzstan (373 điểm) và hạng ba là ca sĩ Dana Al Meer, người Quatar (369 điểm).

"Trong đêm diễn của những giọng hát nội lực, tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc là sự kết hợp ấn tượng giữa ba dòng nhạc pop, rap và dubstep giúp anh giành danh hiệu cao nhất cùng giải thưởng 30 triệu ruble", theo AP.

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.

Năm 2008, sự kiện Five Stars: Intervision được xem là một dạng phục hồi của Intervision, được tổ chức tại Sochi, Nga. Ngày 3/2 năm nay, Tổng thống Putin ban hành sắc lệnh hồi sinh cuộc thi Intervision, mời các quốc gia tham gia, với mục tiêu phát triển hợp tác văn hóa, nhân đạo quốc tế và thúc đẩy các giá trị truyền thống.

Năm nay, chương trình hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Việt Nam, Belarus, Uzbekistan, Ấn Độ. Các thí sinh trình bày tiết mục bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Thứ tự biểu diễn ở đêm thi được xác định tại cuộc rút thăm, diễn ra vào ngày 12/9. Theo Reuters, thí sinh Mỹ rút lui vào phút chót.

Đức Phúc nhận lời mời từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chương trình. Mỗi thí sinh sẽ chuẩn bị tiết mục trình diễn là ca khúc phổ biến trong nước tính tới thời điểm dự thi, hoặc sáng tác mới. Sân khấu có tối đa sáu người gồm ca sĩ chính, nhóm bè và vũ công. Mỗi quốc gia cử một thành viên vào hội đồng ban giám khảo và gương mặt của Việt Nam là nhạc sĩ Trọng Đài.

Khi MC công bố kết quả, các thí sinh và khán giả reo hò chúc mừng quán quân. Đức Phúc hô vang "Việt Nam" khi nâng chiếc cúp trong màn bắn pháo giấy. Ca sĩ xúc động bởi đúng ngày này 10 năm về trước, anh đoạt quán quân của Giọng hát Việt - bệ phóng làm nghề.

"Tôi rất cảm ơn tình cảm của khán giả và sự ghi nhận của ban giám khảo dành cho thí sinh đến từ Việt Nam. Sau 10 năm ca hát, tôi trở thành người chiến thắng của Intervision. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời", ca sĩ nói.

Ca sĩ Hòa Minzy, Erik sang Nga để cổ vũ đồng nghiệp. Chứng kiến khoảnh khắc Đức Phúc chiến thắng, Erik nói: "Với tôi, đây là phần thưởng xứng đáng cho chặng đường làm nghề nghiêm túc, tâm huyết của anh".

Trước khi bước lên sân khấu, Đức Phúc cho biết có chút hồi hộp. Anh sang Nga từ ngày 11/9 để chuẩn bị mọi thứ, tập luyện và dàn dựng bài thi cùng êkíp của ban tổ chức.

Đức Phúc tại buổi tổng duyệt cho tiết mục vào ngày 19/9.

Hiện cuộc thi Intervision do Art Traditions Foundation for Protection and Support of Cultural Heritage and Promotion of National and World Culture (Quỹ Nghệ thuật Truyền thống về Bảo vệ, Hỗ trợ Di sản Văn hóa và Quảng bá Văn hóa Quốc gia và Thế giới) tổ chức.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

