TP HCMCa khúc ''Bắc Bling'' của Hòa Minzy được vinh danh tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025, tối 29/11.

Ở sự kiện, Hòa Minzy vỡ òa khi bài hát được gọi tên ở hạng mục Sản phẩm số - Âm nhạc truyền cảm hứng, đồng hạng với Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng). Hai tác phẩm vượt qua những đề cử như Made in Vietnam, Buôn trăng (Phương Mỹ Chi), Những ngày trời bao la (trong show Gia đình haha).

'Bắc Bling' đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng Hòa Minzy phát biểu khi nhận giải Âm nhạc truyền cảm hứng 2025.

Ca sĩ khóc khi được khán giả cổ vũ, ghi nhận những nỗ lực. Cô cho biết ban đầu chỉ muốn làm một sản phẩm âm nhạc để thể hiện tình yêu đơn thuần với quê hương Bắc Ninh, thấy may mắn khi nhạc phẩm có thể tác động đến đông đảo người nghe. Ca sĩ tự hào khi nghe những em nhỏ ở miền Trung, miền Tây vẫn có thể hát: ''Ăn một miếng trầu'' thuần thục. ''Chưa bao giờ tôi biểu diễn một ca khúc xuyên suốt từ đầu năm đến giờ'', ca sĩ nói.

Hòa Minzy cho biết mỗi khi diễn Bắc Bling, cô đều nhớ về gia đình, quê hương và con trai - bé Bo. Ca sĩ tri ân nhạc sĩ Tuấn Cry, nghệ sĩ Xuân Hinh, nhà sản xuất âm nhạc Masew, đạo diễn Nhu Đặng, êkíp và 300 người dân thôn Lạc Xá đã hỗ trợ cô để ''tạo nên một MV màu sắc, đậm chất Việt Nam và nhiều tình yêu thương nhất''.

Khán giả cổ vũ Hòa Minzy. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc, một trong chín giám khảo, năm nay hạng mục có nhiều đề cử chất lượng, gây khó khăn cho hội đồng. Sau một thời gian tranh luận sôi nổi, các thành viên cũng tìm được tiếng nói chung để tìm ra sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chí.

Hòa Minzy tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Bắc Bling ra mắt hồi tháng 3, hòa quyện chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại, góp phần lan tỏa bản sắc Bắc Ninh và văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Nhạc phẩm gây sốt trong nước lẫn quốc tế, trong đó MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử V-pop.

Trước đó, Hòa Minzy nhận giải Cá nhân Vì cộng đồng cùng TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. "Giải thưởng khiến tôi thấy biết ơn cuộc đời hơn", Hòa Minzy nói. Trong sự nghiệp cũng như cách sống, ca sĩ luôn phấn đấu để được công chúng ghi nhận. Cô gửi lời cảm ơn tình yêu thương của khán giả, giúp cô có cuộc sống ấm no hơn để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Hòa Minzy nhận giải Cá nhân Vì cộng đồng Hòa Minzy được cổ vũ khi nhận giải Cá nhân Vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards 2025.

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

Hòa Minzy khóc khi ca khúc ''Bắc Bling'' được xướng tên ở hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng. Ảnh: Thanh Tùng

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội được phát trực tiếp trên báo VnExpress,Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Giải thưởng năm nay có sự tinh gọn hơn so với mùa đầu tiên, song vẫn thu hút hơn 100 đề cử 500.000 lượt bình chọn trong hơn hai tháng. Trước gala trao giải, các hoạt động của sự kiện diễn ra xuyên suốt ngày 29/11. Khung sáng là phiên thảo luận For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước. Điểm nhấn là đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xoay quanh chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. Phiên chiều Vietnam Creator and Brands Summit bàn về chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng.