Thủ tướng chúc mừng Đức Phúc vô địch Intervision

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói thành tích Đức Phúc ở Intervision 2025 "là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam".

Trong thư ngày 21/9, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, giọng ca nội lực và màn trình diễn cảm xúc của Đức Phúc tại Intervision, cuộc thi âm nhạc diễn ra ở thủ đô Moskva, Nga.

Theo Thủ tướng, ca sĩ đã "thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quả cảm và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam".

Tiết mục 'Phù Đổng Thiên Vương' của Đức Phúc Tiết mục trình diễn của Đức Phúc tại chung kết cuộc thi. Video: Intervision

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng chiến thắng sẽ là động lực giúp Đức Phúc tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, đồng thời truyền cảm hứng, giúp giới trẻ phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, để đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, quảng bá văn hóa ra thế giới. Việc Việt Nam tham gia Intervision - sự kiện âm nhạc quốc tế được tổ chức trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã "truyền thông điệp về đoàn kết, tinh thần hội nhập, để 'âm nhạc vượt qua mọi bất đồng, gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới'".

Đức Phúc đang ở Nga sau chung kết, cho biết hạnh phúc khi đọc thư chúc mừng của Thủ tướng. "Đây là động lực để tôi nghiêm túc và sáng tạo hơn với nghề, đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà", ca sĩ nói.

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác) có bản phối hòa trộn yếu tố truyền thống và đương đại, tạo không khí hào hùng. Đức Phúc mang nhiều đạo cụ lên sân khấu như hình ảnh cây tre, nón lá. Bài thi gây sốt với truyền thông ở Nga. Trong nước, tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số kèm nhiều lời khen của giới chuyên môn.

Nhà thơ Nguyễn Duy - 76 tuổi, tác giả bài Tre Việt Nam - cho biết "trào nước mắt" khi những câu thơ đầu trong tác phẩm được đưa vào tiết mục. "Đây là thành công của Đức Phúc, của Hồ Hoài Anh, cũng là niềm tự hào của tôi. Bài thơ đã ra mắt hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn được giới trẻ nhớ tới, nhắc đến và khai thác. Tôi cho rằng nghệ thuật giờ đây cần kết hợp giữa cái cũ và cái mới, vừa mang nét dân tộc nhưng vẫn có tính hội nhập", ông nói.

Bài Tre Việt Nam ra đời năm 1969, khi nhà thơ mới 21 tuổi, là lính binh nhì của bộ đội thông tin. Lúc đó, ông vừa nhập ngũ ba năm, trong lòng luôn nhớ về lũy tre, bến nước làng Vũ (Đò Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa) quê ông. Nhà thơ viết những câu đầu tiên trong căn hầm ẩn dưới một khóm tre già, rễ tre đâm cả vào đầu. Ông nhớ lại: "Tôi nghĩ gì viết nấy, chẳng có một chút kỹ thuật nào nhưng rồi lại được nhiều độc giả thuộc và nhớ".

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng chiến thắng của Đức Phúc như một cột mốc của âm nhạc đại chúng, giới thiệu đến bạn bè quốc tế nhiều thứ mang dấu ấn "Made in Vietnam". Anh nhận xét: "Đức Phúc đã lên ngôi bằng chính tài năng và âm nhạc của Việt Nam". Ca sĩ Việt Hoàn bình luận: "Cháu đã làm nên điều tuyệt vời cho âm nhạc nước nhà".

Đức Phúc có nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga sau khi đoạt cúp vô địch. Ca sĩ cho biết sẽ trích một phần trong số tiền thưởng gần 9,5 tỷ đồng để làm từ thiện.

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.

Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Belarus, Uzbekistan và Việt Nam.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

Tân Cao - Hà Thu