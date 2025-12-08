10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm

''Bắc Bling'' của Hòa Minzy dẫn đầu lượt tìm kiếm bài hát của khán giả Việt trong năm nay.

Các bài hát thuộc nội dung tìm kiếm thịnh hành của năm 2025 do Google công bố, sáng 5/12. Với giai điệu thu hút, truyền tải thông điệp ý nghĩa, những bản nhạc được công chúng đón nhận trên nhiều nền tảng.

Bắc Bling

Hòa Minzy trình diễn 'Bắc Bling' Hòa Minzy biểu diễn ''Bắc Bling'' ở Vietnam iContent Awards 2025.

Ca khúc được Hòa Minzy ra mắt tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Kinh Bắc và âm nhạc hiện đại, do Tuấn Cry sáng tác, Masew sản xuất. Nhạc phẩm nhanh chóng tạo cơn sốt trong nước nhờ giai điệu bắt tai, thông điệp khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước ở người nghe, nhất là thế hệ trẻ. Bài hát đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025, hôm 30/11.

MV Bắc Bling cũng được yêu thích khi tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Tại buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam tiêu biểu dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc sản phẩm là điển hình của việc làm mới nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần giới thiệu bản sắc Việt ra thế giới. Hồi tháng 5, MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Sau chín tháng phát hành, sản phẩm hiện ghi nhận 278 triệu lượt xem trên YouTube.

Tái sinh

'Tái sinh' - liveshow Tùng Dương Tùng Dương biểu diễn ''Tái sinh'' ở live concert ''Người đàn ông hát'' hồi tháng 11/2024, hiện đạt 48 triệu lượt xem. Video: YouTube Tung Duong Official

Bài hát mở đầu album Multiverse (Đa vũ trụ) của Tùng Dương, ra mắt tháng 11 năm ngoái. Nhạc phẩm được đón nhận nhờ ca từ dễ nghe, giàu cảm xúc, thể hiện hình ảnh mới của Tùng Dương so với những bài nặng triết lý trước đó. Khi mới ra mắt, không chỉ có lượt nghe cao trên YouTube, ca khúc cũng thuộc top tìm kiếm xu hướng của TikTok. Tháng 3, Tái sinh thắng Bài hát của năm tại giải Cống hiến 2025.

Nhạc sĩ Tăng Duy Tân - em họ Tùng Dương - nhận đề nghị của ca sĩ rằng muốn có một ca khúc tiếp cận được khán giả trẻ. Tăng Duy Tân suy nghĩ ý tưởng trong ba tháng, sau đó chọn tái hiện mối tình của Tùng Dương và bà xã Giang Phạm.

Còn gì đẹp hơn

Nguyễn Hùng song ca Vũ bài 'Còn gì đẹp hơn' Nguyễn Hùng song ca Vũ bài ''Còn gì đẹp hơn''. Video: YouTube VTV Go

Ca khúc lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh Mưa đỏ, thay lời nhắn của những chiến sĩ trẻ gửi về hậu phương. Nguyễn Hùng viết bản nhạc khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị nhập vai Hải - người lính gan dạ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Khi hoàn thành phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Nguyễn Hùng cho biết sáng tác ca khúc để an ủi những người đã đi qua, mang nhiều vết thương vì chiến tranh.

Còn gì đẹp hơn được chú ý trước khi phim ra mắt bởi ca từ mộc mạc, xúc động: ''Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình. Dù hòa bình ấy cũng lấy đi bao máu xương dân mình'', ''Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng''.

Dù không phải nhạc phim chính thức, bài hát trở thành một phần không thể thiếu của phim Mưa đỏ, liên tục xuất hiện trên những sân khấu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng Bắc Bling, tác phẩm được vinh danh Âm nhạc truyền cảm hứng ở Vietnam iContent Awards 2025.

Nỗi đau giữa hòa bình

Hòa Minzy hát 'Nỗi đau giữa hòa bình' Hòa Minzy trình diễn ''Nỗi đau giữa hòa bình'' ở concert ''Tự hào là người Việt Nam''. Video: Anh Phú

Tác phẩm là nhạc phim Mưa đỏ, truyền tải nỗi đau của những người mẹ, người vợ thời chiến, khi con trai, chồng mình mãi nằm lại nơi chiến trường. Nhiều khán giả cho biết khi ca khúc vang lên ở cuối phim, họ khóc vì cảm nhận rõ những mất mát. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết chọn Nỗi đau giữa hòa bình là ca khúc chính cho phim bởi đánh giá thông điệp nhân văn, giọng hát của Hòa Minzy cảm xúc.

Nguyễn Văn Chung dành gần một tuần tìm hiểu, xem tác phẩm để nuôi mạch cảm xúc, sau đó hoàn thành bài hát trong ba giờ. Khi thu âm, ở đoạn cao trào, Hòa Minzy gục xuống, ôm mặt khóc, khiến mọi người trong phòng thu xúc động. Trong MV, cô hóa thân người vợ có chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, lấy nước mắt người xem nhờ diễn xuất chân thực.

Mưa chiều

Bài hát 'Mưa chiều' do Phương Thanh thể hiện Ca khúc ''Mưa chiều'' bản rock qua tiếng hát của Phương Thanh. Video: YouTube Tom Chat Music Show

Sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng chiếm tình cảm người nghe bởi ca từ da diết, gợi nhắc những kỷ niệm đã qua. Nhạc phẩm từng được nhiều giọng ca thể hiện như NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Mạnh Quỳnh.

Tháng 10, video ''ca sĩ AI'' hát ca khúc với phiên bản rock gây chú ý, đạt triệu lượt xem ở TikTok. Theo nhiều người trong ngành, việc dùng AI cover các bài nhạc là tiến bộ về mặt công nghệ nhưng không nên lạm dụng.

Bài ''Mưa chiều'' phiên bản AI thể hiện Phiên bản ''Mưa chiều'' do AI thể hiện. Video: YouTube Nhạc Việt AI

Dù cho tận thế

Bài hát 'Dù cho tận thế' của Erik MV lyric ''Dù cho tận thế'' của Erik. Video: YouTube Erik Official

Tác phẩm ra mắt vào tháng 2, là nhạc phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn. Ca khúc thể hiện tình cảm mãnh liệt của chàng trai dành cô gái, luôn mong mãi được bên người mình yêu. Với Dù cho tận thế, Erik duy trì sở trường ballad, được đông đảo khán giả yêu thích.

MV được kể theo phong cách hậu tận thế (post-apocalyptic), quy tụ dàn ca sĩ như Đức Phúc, Hòa Minzy, JSol, Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo và Phạm Anh Duy. Hồi tháng 4, Erik phát hành phiên bản tiếng Hàn, kết hợp Han Sara.

Phép màu

MV "Phép màu" - MAYDAYs MV "Phép màu'' của Nguyễn Hùng. Video: YouTube Mounter

Bài hát là nhạc phim Đàn cá gỗ - bộ phim độc lập của đạo diễn trẻ Phạm Thành Đạt, đoạt giải Cánh Diều Vàng 2024. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, phần lời giản dị, mang thông điệp những điều tốt đẹp luôn ở xung quanh mỗi người: ''Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau''.

Tác phẩm được nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ cover, tạo xu hướng trên TikTok. Trong những ngày tổng kết cuối năm học, bản nhạc được nhiều người hưởng ứng.

Mất kết nối

Dương Domic hát 'Mất kết nối' Dương Domic hát ''Mất kết nối''. Video: YouTube ZLAB

Bản hit nằm trong E.P (đĩa nhạc mở rộng) đầu tay của Dương Domic - Dữ liệu quý, ra mắt tháng 11/2024, sau khi ca sĩ thành công bước ra từ chương trình Anh trai say hi. Anh viết bài hát theo phong cách tối giản về cả giai điệu lẫn ca từ, kể nỗi lòng của chàng trai khi tình yêu tan vỡ.

Từ khi phát hành, Mất kết nối nhanh chóng đạt những thành tích nổi bật, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trong nước. Video lời bài hát cũng lọt top 100 video nhạc hàng đầu thế giới trên YouTube, đồng thời cán mốc 100 triệu lượt xem vào cuối tháng 5. Hôm 4/12, ca khúc đứng thứ nhất trong Top bài hát năm 2025: Việt Nam do Apple Music thống kê.

Gã săn cá

Tiết mục "Gã săn cá" tại Em xinh say hi Tiết mục ''Gã săn cá'' hiện đạt 26 triệu lượt xem. Video: YouTube Vie Channel - Music

Bản nhạc lên sóng tháng 6, là bài thi của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn, Maiquinn, Saabirose cùng khách mời Quang Hùng MasterD tại show Em xinh say hi. Ca khúc do DC Tâm sáng tác, có giai điệu ma mị.

Sau khi nhận demo, các thành viên phát triển thêm phần lời. Quá trình chuẩn bị, Maiquinn, Saabirose tranh cãi về hướng phát triển ca khúc, song hiểu nhau hơn sau những lần nói chuyện. Đội cũng đầu tư sân khấu khi dựng con thuyền lớn, các thành viên hóa thân tiên cá, Quang Hùng MasterD đóng thuyền trưởng. Tiết mục nhận điểm cao tại buổi thi, giúp đội an toàn vào vòng trong.

Say một đời vì em

Ca khúc 'Say một đời vì em' Ca khúc ''Say một đời vì em'' do ''ca sĩ AI'' hát. Video: YouTube Ken Quach Official

Nhạc phẩm ra mắt hồi tháng 8, do Hương My Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông) sáng tác, Ken Quách phối khí và sản xuất. Bài hát trở nên thịnh hành trên TikTok, hút khán giả với giai điệu trữ tình pha chất rumba hiện đại cùng phần điệp khúc dễ thuộc: ''Ta say không phải vì men mà vì em yêu quá nên quên''. Các bản cover ca khúc của Nguyên Vũ, Phan Đinh Tùng, Hà Nhi cũng được công chúng yêu thích.

Nhiều người nghe nhầm tưởng ca khúc do AI sáng tác. Tác giả Hương My Bông cho biết phác thảo tác phẩm từ tháng 4, hoàn chỉnh ngày 16/5, ban đầu có tên Men say. Cô viết sau khi trải qua biến cố tình cảm, chắt lọc từ trải nghiệm cá nhân. ''Mỗi câu hát đều có ý nghĩa riêng mà chỉ tác giả mới hiểu. AI không thể mô phỏng được những liên tưởng giàu cảm xúc như vậy", cô nói.

Phương Linh