Tôi tiếc cho những người lương 30 triệu nhưng không dám mua nhà

Đi qua nhiều biến cố cuộc đời, tôi hiểu rằng việc kiếm tiền có thể đứt gãy bất cứ lúc nào, nhưng nếu có nhà trong tay vẫn sống tốt.

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "U40 ở thuê hụt hơi so với người bạn 15 năm vay nợ mua nhà". Những ai ngoài 30 tuổi, đang có thu nhập cao (từ 30 triệu một tháng trở lên) và đang đi làm công ăn lương, thường rất tự tin với sự nghiệp của họ. Nhưng cuộc đời đâu tránh khỏi chữ ngờ.

Đến khi có biến cố, thu nhập đột ngột sụt giảm, hoặc thậm chí mất việc, thì lúc đó họ mới nhận ra một người chỉ đi làm thời vụ, kiếm 6-7 triệu một tháng, nhưng có nhà vẫn hơn việc phải suy nghĩ gồng gánh đi thuê trọ. Khi nguy cấp, căn nhà chính là chỗ dựa cuối cùng, để cho mỗi người, dù thu nhập thấp đi, vẫn có thể yên tâm sinh tồn được.

Đó là còn chưa nói đến thế hệ con cái của chúng ta sau này. Khi chúng lớn lên và phải đối diện với một thị trường bất động sản "trên cung trăng", chúng sẽ khổ hơn bố mẹ gấp hai, ba lần. Thậm chí như Hàn Quốc bây giờ, người trẻ đi làm cả đời cũng chỉ có thể mua được 10 m2 đất ở Seoul. Vậy câu hỏi ở đây là: bạn muốn con mình lớn lên có chỗ dựa, hay muốn chúng than trách "vì sao cha mẹ sinh ra con mà không có nhà"?

Tôi từng trải qua bao biến cố cuộc đời. Nói thật, dù là đầu tư vàng, ngoại tệ hay tiền điện tử... tôi cũng đều đã trải qua hết. Nhưng cuối cùng, chỉ có bất động sản mới là chỗ dựa vững vàng nhất, không chỉ cho chính bản thân tôi trong hiện tại, mà còn là rất nhiều thế hệ con cháu mai sau.

Những người bạn tôi ngoài 40-50 tuổi, họ có con gái và điều kiện đầu tiên của họ để kén rể là có nhà (nhỏ cũng được, trả góp cũng được, xa trung tâm cũng được), sau đó mới là thu nhập ổn định, không cần quá cao (một tháng trừ tiền trả góp nhà dư được 7-10 triệu trở lên) và không ăn chơi, rượu chè, có chí làm ăn (không cần quá giỏi, chăm chỉ là được).

Vì sao họ nghĩ vậy? Vì đi qua bao năm tháng với nhiều biến cố cuộc đời, chúng tôi hiểu rằng việc kiếm tiền (dù làm công hay tự làm chủ) có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc đó, nếu anh có cái nhà trong tay, thì vẫn có thể sinh tồn được tốt. Không có tiền thì đi làm xe ôm công nghệ hoặc bảo vệ tạm thời kiếm cái ăn. Khi nào cơ duyên đến thì có thể lại có việc để làm, và trong lúc đó tâm thái sẽ tự tin, vững chắc hơn rất nhiều so với phải lo lắng chi phí thuê nhà hàng tháng.

Vấn đề tiếp theo là tiềm năng tăng giá nhà. Bạn gửi tiết kiệm sẽ có lạm phát bào mòn tiền của mình. Trong khi đó, căn nhà trong ngắn hạn giá trị chưa chắc đã tăng lên, nhưng sau tầm 10-20, thậm chí 30 năm tới, nó sẽ trở thành tài sản giá trị vô cùng cao. Chính việc đánh đổi mua nhà sớm thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của bạn.

