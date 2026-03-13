Sai lầm chết người khi tôi bán nhà để đi ở thuê

Tôi từng nghĩ việc bán nhà, gửi tiền ngân hàng rồi đi thuê một thời gian là lựa chọn hợp lý. Nhưng sau vài năm trải qua, tôi mới hiểu cảm giác có một mái nhà của riêng mình quan trọng thế nào? Năm 2022, tôi bán căn nhà mình đang sở hữu. Khi đó thị trường bất động sản có nhiều biến động, tôi nghĩ cầm tiền mặt và gửi ngân hàng sẽ an toàn hơn. Số tiền bán nhà được đem gửi tiết kiệm, còn gia đình tôi chuyển sang thuê nhà ở tạm.

Lúc đầu, mọi thứ khá nhẹ nhàng. Tôi không phải lo sửa chữa, không phải gánh khoản vay nào, tiền gửi ngân hàng vẫn sinh lãi đều. Nhưng theo thời gian, tôi dần nhận ra việc sống trong nhà thuê mang lại một cảm giác tạm bợ. Tôi vẫn ở đó mỗi ngày, sinh hoạt như ở nhà mình, nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ rằng một lúc nào đó có thể phải dọn đi. Khi muốn sửa sang hay trang trí lại một góc nhỏ trong nhà, tôi cũng phải cân nhắc vì đó không phải là tài sản của mình.

Ba năm trôi qua như vậy. Đến năm 2025, sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định mua lại một căn nhà khác để ổn định cuộc sống. Lần này, tôi thậm chí còn phải vay thêm ngân hàng mới đủ tiền mua nhà mới. Điều thú vị là khoản tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng hiện tại lại còn thấp hơn số tiền thuê nhà mà gia đình tôi từng trả trong những năm trước. Tất nhiên, áp lực tài chính là có. Gia đình tôi đang cố gắng tiết kiệm và làm việc nhiều hơn để sớm tất toán khoản vay.

Nhưng đổi lại, cảm giác được sống trong căn nhà của chính mình khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi có thể tự do sắp xếp, sửa sang, trồng thêm vài chậu cây, treo vài bức tranh mà không cần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó phải trả lại nhà cho chủ. Cảm giác đó mang lại sự ổn định mà tiền thuê nhà, dù thấp hay cao, cũng khó thay thế.

Nhìn lại, điều khiến tôi tiếc nhất là đã không mua nhà ngay từ năm 2022. Khi đó giá nhà vẫn còn khá "mềm" so với hiện tại. Ba năm sau quay lại thị trường, tôi mới thấy giá đã tăng lên khá nhiều, khiến việc mua nhà trở nên khó khăn hơn.

Về mặt tài chính, tôi cũng có một cách nhìn khác sau trải nghiệm này. Ví dụ mỗi tháng trả khoảng 10 triệu đồng cho khoản vay hiện tại. Con số đó nghe có vẻ áp lực ở thời điểm bây giờ, nhưng nếu nhìn trong dài hạn 15-20 năm, giá trị của 10 triệu đồng trong tương lai sẽ rất khác so với hiện tại, nhất là khi thu nhập và chi phí sinh hoạt đều có xu hướng tăng theo thời gian.

Vì vậy, dù hiện tại gia đình vẫn đang khá áp lực để trả nợ nhanh, tôi vẫn tin quyết định mua lại nhà là đúng đắn. Đôi khi, một mái nhà không chỉ là một tài sản tài chính. Nó còn là cảm giác ổn định, là nơi mình thật sự thuộc về, và là chỗ để cả gia đình yên tâm xây dựng cuộc sống lâu dài.

Kenix