Giải chạy dịp lễ 1/5 tại TP Vinh đóng đăng ký hôm nay

Giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc, diễn ra sáng 4/5, sẽ ngừng nhận đăng ký sau 23h59 hôm nay, 24/4.

Diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giải chạy dự kiến thu hút 2.000 người đăng ký. Sự kiện tổ chức tại TP Vinh với ba cự ly: 5 km, 10 km và 21 km, phù hợp với người mới lẫn VĐV phong trào. Mức phí lần lượt là 399.000 đồng, 499.000 đồng và 699.000 đồng. Đường chạy dự kiến đi qua các tuyến phố lớn như Trường Thi, Lê Nin, đại lộ Vinh - Cửa Lò, với điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh - địa danh mang dấu ấn văn hóa, lịch sử của quê hương Bác.

Ảnh: VM

Không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc còn là dịp kết nối lực lượng công an với cộng đồng, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong toàn xã hội. Đây là lần đầu tiên một giải chạy phong trào có quy mô lớn được lực lượng công an tổ chức, hướng đến lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng và các lực lượng vũ trang.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), đồng thời chào mừng 80 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Ngày 3/5, VĐV sẽ nhận racekit tại Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi cũng diễn ra các hoạt động bên lề như tham quan gian hàng, thưởng thức đặc sản địa phương. Các cự ly xuất phát từ 4h và kết thúc lúc 8h30 sáng 4/5. Lễ trao giải tổ chức từ 9h đến 12h cùng ngày.

Những năm gần đây, xu hướng tham gia giải chạy trong dịp lễ ngày càng phổ biến, nhất là với người trẻ và các gia đình hiện đại. Bên cạnh mục tiêu nâng cao sức khỏe, các giải đấu còn mang đến trải nghiệm phong phú, tạo điều kiện giao lưu, kết nối cộng đồng.

Với những ai quan tâm đến vận động, muốn thử thách bản thân hoặc đơn giản là tận hưởng một kỳ nghỉ khác biệt, các giải chạy phong trào như Hành trình theo chân Bác mở ra lựa chọn thú vị. Không gian gắn liền với lịch sử, tổ chức chuyên nghiệp, cung đường đẹp và nhiều hoạt động đồng hành... là lý do khiến sự kiện tại TP Vinh được chờ đón trong dịp lễ này.

Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

