20 năm mang tiếng 'học nhiều nhưng không biết kiếm tiền'

'Người ta học ít nhưng làm ra tiền, còn mình học nhiều mà chẳng bằng ai', nhiều người chê cười khi tôi nói muốn học lên cao học.

Tác giả bài viết "15 năm lương cao vẫn không bằng bạn bè có bằng cấp" chia sẻ câu chuyện rất thú vị về những người theo đuổi sự nghiệp học hành, bằng cấp, chấp nhận hy sinh việc kiếm tiền trước mắt. Tôi cũng đồng tình với cách nghĩ của tác giả khi cho rằng tư tưởng trọng năng lực hơn bằng cấp trong xã hội ngày nay là một sai lầm.

Bản thân tôi cũng là một trường hợp như thế. Vì gia đình nghèo khó nên tôi phải ra đời bươn chải quá sớm. Thế nhưng, sau trong trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn được học đại học. Phải mãi tới khi sinh đứa con thứ hai được 5 năm, tôi mới có thể yên tâm học đại học theo đúng chuyên ngành mà mình từng rất yêu thích - Ngôn ngữ Anh.

Ròng rã suốt 5 năm trời, tôi vừa chăm hai con nhỏ, vừa lên giảng đường vào những ngày cuối tuần. Vất vả là thế, nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ học dù chỉ là một buổi. Tốt nghiệp xong, có bằng cử nhân, tôi lại tiếp tục theo học chứng chỉ Tesol (viết tắt của cụm từ Teaching English of Speakers of Other Languages. Được biết đến là một chứng chỉ quốc tế về kỹ năng và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) vì muốn làm thêm bán thời gian với nghề dạy học.

Nói là học lấy chứng chỉ để ra đi làm, nhưng lúc này, khát khao lớn hơn nữa của tôi lại là ra nước ngoài học cao học cùng ngành này. Tất nhiên, hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi tiếp tục với giấc mơ lớn ấy. Thế nên tôi lại dặn lòng kìm lại, chờ tiếp cho đến con đủ 18 tuổi mới lại đi học tiếp.

Nghe những mong muốn này của tôi, nhiều người nghĩ rằng tôi là kẻ mơ mộng hão huyền, thiếu thực tế. Tôi thường xuyên bị so sánh chuyện mình làm với những người kiếm nhiều tiền. Họ bảo người ta học ít nhưng làm ra tiền, còn tôi học nhiều nhưng chẳng bằng ai. Nhiều khi tôi thấy mình lẻ loi, tủi thân bởi không ai hiểu mình.

Suốt hơn 20 năm tôi ra đời và gắn bó với đủ nghề, thực sự tôi không giỏi kiếm ra nhiều tiền. Nhưng kinh nghiệm sống và trải nghiệm sống mang cho tôi nhiều điều ý nghĩa vô cùng lớn mà tiền bạc nhiều bao nhiêu cũng không mua được. Đó là giá trị tinh thần, là những bài học từ nhỏ đến lớn mà tôi có dịp học hỏi từ mọi người. Và hơn hết, tư duy của tôi đã thay đổi rất nhiều, góc nhìn của tôi rộng hơn và mối quan hệ cũng ngày càng nhiều hơn, đặc biêt là với những người thiện tri thức.

Thông qua câu chuyện này cũng như bài viết trước của tác giả Long, tôi hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khác, bớt thành kiến hơn với những người đam mê sự học như chúng tôi. Cũng xin xã hội đừng vội vàng đánh giá ai đó là thành công hay thất bại chỉ vì số tiền họ kiếm được.

