12 năm sống lạc quan cùng căn bệnh ung thư phổi

Bệnh nhân ung thư phổi di căn não 12 năm vẫn sống khỏe mạnh nhờ lạc quan, tìm đúng phương pháp điều trị, kết hợp ăn uống, vận động hợp lý.

Tiền sử gia đình không có người mắc ung thư nên khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi di căn não, ông Phạm Văn Yên (57 tuổi, Bắc Giang) bàng hoàng, suy sụp. Không có bảo hiểm y tế, vợ chồng ông quyết định bán đất, vay mượn thêm từ nhiều nơi để chữa trị, vì "còn nước còn tát". Trải qua nhiều năm điều trị với TS.BS Vũ Hữu Khiêm - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, hiện ông Yên sống vui khỏe nhờ tinh thần lạc quan, tuân thủ điều trị và sự động viên từ gia đình.

Nhiều năm chạy chữa ung thư

Ông Phạm Văn Yên nhớ lại, năm 2010, ông xuất hiện những cơn đau mỏi ở nửa người bên phải. Có lúc, nửa cơ thể ông gần như tê liệt, ông không thể tự làm các công việc hàng ngày. Người cũng bắt đầu yếu dần.

Ông Yên quyết định đi bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chụp CT não và chẩn đoán ông có khối u ở não, yêu cầu mổ gấp. Sau đó, ông được CT thêm phổi và phát hiện khối u ác tính trong phổi đã di căn lên não, gây chèn ép dây thần kinh, khiến nửa người ông tê liệt.

Là thợ xây dựng tự do, không có bảo hiểm y tế nên mỗi lần đi khám, ông Yên đều phải gom góp tiền để làm các thủ thuật xét nghiệm. Năm 2010, ông được chỉ định thực hiện một lần mổ mở, một lần mổ Gamma, kèm nhiều lần truyền hóa chất, xạ trị.

Từ năm 2010-2015, bệnh nhân trải qua một lần mổ mở cùng hai lần mổ Gamma, một lần xạ trị với 33 mũi và 12 lần truyền hóa chất. Cũng trong suốt 5 năm đó, ông Yên phải đi đi về về liên tục, sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Ông Yên và vợ quyết định bán mảnh đất tổ tiên để lại để lấy tiền trị bệnh.

"Trong 5 năm, cứ cách 21 ngày tôi lại đến viện để thì truyền hóa chất một lần. May mắn, nhờ trời thương nên cơ thể tôi hợp thầy, hợp thuốc, sau mỗi lần truyền hóa chất, da dẻ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh hơn", ông Yên cho hay.

"Cứ vui sống, lạc quan"

Lạc quan là liều thuốc vô giá đối với người bệnh nan y nhất là bệnh ung thư. Trải qua cửa tử nhưng ông Yên tự nhận là do số mình còn may mắn so với nhiều người. Theo ông Yên, cùng thời điểm ông phát hiện bệnh, ở địa phương cũng có nhiều người bị ung thư, song đều không qua khỏi sau một vài năm.

Ông Phạm Văn Yên, 57 tuổi, cho biết, sức khỏe hiện tại của ông khá tốt, ăn ngủ được, đôi lúc ho húng hắng nhưng không cảm thấy đau đớn. Ảnh: NVCC.

Ông nhớ lại, lúc mới biết tin có khối u trong não, tinh thần ông suy sụp. Tiếp ngay sau đó lại phát hiện thêm ung thư phổi di căn não, ông không còn hy vọng gì vào sự sống. "Sau cú sốc về bệnh tật, rồi số tiền chạy chữa quá lớn nên có lúc, tôi chỉ nghĩ đến cái chết, sống làm chi để khổ vợ khổ con. Nhưng gia đình khuyên nhủ, thôi còn nước còn tát, sống được ngày nào thì hay ngày đó, có nghĩ nhiều cũng có khỏe lên được đâu", ông Yên bộc bạch.

Ông luôn nhắc bản thân mỗi ngày và với những người mắc bệnh ung thư ông từng gặp hoặc những người tìm đến ông để hỏi về bí quyết vượt qua căn bệnh này rằng: "Cứ vui sống, lạc quan lên!".

Thời điểm phát hiện bệnh, ông Yên còn là trụ cột kinh tế chính của gia đình, khi ba người con (hai gái, một trai) đều còn đang đi học. "Tôi phải tiếp tục sống, không chỉ vì bản thân mà còn vì các con, bọn trẻ đang cần cha làm điểm tựa. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi là được thấy các con thành đạt, có vợ có chồng", ông Yên chia sẻ thêm.

Ngoài những lúc bị cơn đau hành hạ, khi thấy khỏe hơn, ông Yên tích cực đi bộ để cơ thể được vận động. Mỗi ngày sáng, tối, ông đều tranh thủ đi bộ một vài cây số gần quanh nhà. Để khuây khỏa tinh thần, ông đăng ký tham gia vào các hoạt động của Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi ở địa phương. Ông bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh nhất có thể để cơ thể nhanh chóng hồi phục.

"Bác sĩ Khiêm bảo một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi của tôi là do thuốc lá. Thế là tôi bỏ hẳn. Từ ngày bỏ hút thuốc, cơ thể tôi khỏe hơn nhiều, lên đến 4 kg", ông Yên hồ hởi khoe.

Dù sức khỏe đã tốt hơn sau nhiều năm điều trị, song ông Yên vẫn đều đặn vài tháng một lần đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để thăm khám với TS.BS Vũ Hữu Khiêm - Trưởng khoa Ung bướu của bệnh viện.

"Ở tuổi của tôi, lại mắc ung thư, lại là ung thư giai đoạn muộn K phổi di căn não, mà sống được 12 năm rồi, sức khỏe như hiện tại đã là may mắn lắm. Tôi chỉ biết cảm ơn trời, cảm ơn bác sĩ Khiêm vì đã theo tôi suốt chặng đường điều trị. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với những người không may mắc bệnh ung thư dù bất kể giai đoạn nào, hãy lạc quan, tin tưởng điều trị, tư vấn đúng thầy đúng thuốc, tích cực ăn uống, thể dục phù hợp để thích ứng sống với giai đoạn mới", ông Yên nói thêm.

