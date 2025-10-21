10 trận được chờ đợi nhất lượt ba Champions League

Barca - Olympiakos (23h45 ngày 21/10, giờ Hà Nội). Barca hướng đến chiến thắng thứ tám liên tiếp trên sân nhà trước các đội bóng Hy Lạp ở Cup châu Âu khi tiếp Olympiakos. Hai đội từng đụng độ ở vòng bảng Champions League 2017-2018, khi Barca thắng 3-1 tại Camp Nou và hòa 0-0 trên đất Hy Lạp.
Niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Barca vẫn là Lamine Yamal. Nếu ra sân hôm nay, tài năng Tây Ban Nha (18 tuổi 100 ngày) sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 25 trận tại Champions League, vượt kỷ lục của Warren Zaire-Emery (19 tuổi 32 ngày).
Trong khi đó, Olympiakos đến Tây Ban Nha thành tích đáng lo - không thắng trong 16 chuyến làm khách gần nhất trước các đội La Liga (hòa 2, thua 14), và thua 11 trận liền ở vòng bảng Champions League trên sân khách.
Arsenal - Atletico Madrid (2h ngày 22/10). Arsenal đứng trước cơ hội cán mốc 100 chiến thắng tại Champions League khi tiếp Atletico Madrid trên sân Emirates. Đại diện nước Anh đang thể hiện phong độ chói sáng ở đấu trường châu lục với 6 trận thắng liên tiếp trước các đội bóng Tây Ban Nha - thành tích chưa từng có trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League.
Arsenal cũng đang là "ông vua sân nhà" ở vòng bảng khi toàn thắng 14 trận gần nhất, trong đó 11 trận giữ sạch lưới. Bukayo Saka tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công với 11 bàn sau 19 trận Champions League - thành tích chỉ kém kỷ lục của Harry Kane (15 bàn trong 20 trận đầu).
Atletico thì không thắng 9 trận gần nhất gặp các CLB Anh ở vòng bảng Champions League (hòa 4, thua 5). Tuy vậy, đoàn quân của HLV Diego Simeone vẫn duy trì khả năng tấn công ổn định khi chỉ một lần tịt ngòi trong 18 trận gần nhất tại đấu trường này.
Leverkusen - PSG (2h ngày 22/10). Hai đội từng đụng độ ở vòng 1/8 Champions League mùa 2013-2014, nơi PSG thắng chung cuộc 6-1.
PSG đang thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch châu Âu khi thắng 12 qua 14 trận Champions League gần nhất, trong đó có 5 trận liên tiếp ở vòng bảng.
Nhưng Leverkusen hiện bất bại 5 trận liên tiếp trước các đại diện Pháp ở vòng bảng Cup châu Âu (thắng 3, hòa 2). Trên sân nhà, Leverkusen gần như bất khả chiến bại với 14 thắng, 2 hòa và chỉ 1 thua trong 17 trận gần nhất tại Cup châu Âu.
Newcastle - Benfica (2h ngày 22/10). Ở lượt hai vòng bảng Champions League, Newcastle thắng 4-0 trên sân Union SG - thắng lợi đậm nhất của họ trong lịch sử Champions League. Trở về St. James’ Park tiếp đón Benfica, Newcastle hướng tới mục tiêu thắng hai trận liên tiếp ở Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2002-2003.
Trong quá khứ, Newcastle chỉ thắng 1 trong 7 trận châu Âu gặp các đội Bồ Đào Nha (hòa 4, thua 2), nhưng trên sân nhà họ lại bất bại 4 trận liên tiếp trước các đại diện đến từ quốc gia bán đảo Iberia (thắng 1, hòa 3).
Trong khi đó, Benfica hành quân tới Anh với chuỗi phong độ đáng lo: không thắng 8 trận liên tiếp gặp các đội Anh ở Cup châu Âu (hòa 3, thua 5). Benfica cũng 11 trận liền không thắng ở Champions League trước đối thủ đến từ xứ sương mù, kể từ khi đánh bại Liverpool năm 2006. Đại diện Bồ Đào Nha cũng thua 4 trận Champions League liên tiếp, cho thấy họ cần phép màu để chặn đà sa sút khi làm khách tại vùng Tyneside.
Villarreal - Man City (2h ngày 22/10). Man City hành quân tới El Madrigal với mục tiêu chấm dứt chuỗi 5 trận sân khách không thắng ở Champions League (hòa 1, thua 4).
Man City được đánh giá cao hơn, khi chỉ thua 3 trong 22 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League, và toàn thắng Villarreal trong cả hai lần đối đầu trước đây ở mùa 2011-2012 (tỷ số 2-1 và 3-0).
Đội bóng Anh cũng có thành tích tốt trước các đại diện La Liga, với 5 chiến thắng trong 6 trận vòng bảng gần nhất. Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu khi anh đã ghi 36 bàn chỉ sau 32 trận ở vòng bảng Champions League.
Trong khi đó, Villarreal không thắng 8 trận liên tiếp trước các đội bóng Anh (hòa 3, thua 5), trong đó thua cả 5 trận gần nhất, bao gồm thất bại trước Tottenham ở lượt mở màn.
Monaco - Tottenham (2h ngày 23/10). Sau gần một thập kỷ, Monaco và Tottenham mới tái ngộ ở Champions League. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, đại diện Ligue 1 thắng cả hai lượt trận vòng bảng mùa 2016-2017 (cùng tỷ số 2-1). Hai đội còn gặp nhau ở Europa League một năm trước đó, với Monaco hòa 1-1 trên sân nhà và Tottenham thắng 4-1 ở London.
Trận đấu này đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt của Eric Dier - trung vệ từng có 10 năm gắn bó, ra sân 365 lần cho Tottenham, và hiện khoác áo Monaco. Anh là cầu thủ duy nhất từng góp mặt trong cả 4 lần chạm trán giữa hai đội trước đây.
Chelsea - Ajax (2h ngày 23/10). Đây là trận thứ 200 của Chelsea tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, trong khi Ajax cũng chạm mốc 250 trận trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League.
Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng mùa 2019-2020, khi Chelsea thắng 1-0 tại Amsterdam rồi hòa 4-4 nghẹt thở ở London, nơi Reece James - giờ là đội trưởng của "The Blues" - ghi bàn gỡ hòa. Kể từ đó, đại diện Anh bất bại trước các đội Hà Lan (thắng 3, hòa 1).
Sân Stamford Bridge vẫn là pháo đài đáng sợ ở châu Âu, khi Chelsea chỉ thua 2 trong 60 trận vòng bảng tại đây, và đang có chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp (thắng 11, hòa 4).
Trong khi đó, Ajax không thắng trong 11 trận liên tiếp gặp các đội Anh (hòa 2, thua 9) và không ghi bàn trong 5 trận gần nhất. Tại Champions League, họ thua 6 trong 7 trận gần nhất, dấu hiệu cho thấy đội bóng từng làm mưa làm gió năm 2019 đang vật lộn để tìm lại hào quang.
Frankfurt - Liverpool (2h ngày 23/10). Trận đấu chứng kiến Hugo Ekitike, tiền đạo từng ghi 26 bàn trong hai mùa khoác áo Frankfurt, trở lại sân Deutsche Bank Park trong màu áo mới - Liverpool.
Frankfurt đang duy trì thành tích sân nhà ấn tượng tại Cup châu Âu: chỉ thua một trong 10 trận vòng bảng gần nhất (thắng 7, hòa 2), trong đó có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.
Trong khi đó, Liverpool bất bại 14 trận liên tiếp trước các đội Đức (thắng 11, hòa 3) - chuỗi trận kéo dài hơn hai thập kỷ, kể từ trận thua Leverkusen 2-4 ở tứ kết Champions League mùa 2001-2002.
Bayern - Club Brugge (2h ngày 23/10). Bayern hướng tới việc nối dài kỷ lục không thua trong 35 trận liên tiếp trên sân nhà ở vòng bảng Champions League (thắng 33, hòa 2). Tính cả sân khách, họ cũng chỉ thua 3 trong 50 trận gần nhất (thắng 43, hòa 4).
Ngôi sao Harry Kane tiếp tục là tâm điểm. Tiền đạo người Anh đã có 44 bàn sau 59 lần ra sân tại Champions League, và có thể vượt cột mốc hiệu suất của huyền thoại Ruud van Nistelrooy (48 bàn sau 60 trận).
Trong khi đó, Club Brugge đến Munich với thành tích không mấy khả quan - chỉ thắng 2 trong 15 lần gần nhất gặp các đại diện Đức (hòa 4, thua 9). Trên sân khách, thành tích còn tệ hơn với chỉ một chiến thắng trong 16 lần hành quân đến Đức, đó là trận thắng 2-1 tại Leipzig năm 2021.
Real Madrid - Juventus (2h ngày 23/10). Đây là lần gặp nhau thứ 22 giữa hai đội ở Cup châu Âu, với cán cân nghiêng nhẹ về Real (thắng 10, thua 9, hòa 2). Trong số đó, hai trận mang dấu ấn lịch sử là hai trận chung kết Champions League, nơi Real thắng 1-0 năm 1998 và 4-1 năm 2017.
Real đang duy trì phong độ ấn tượng trước các đại diện Italy, với 18 chiến thắng trong 20 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu. Trên sân nhà Bernabeu, Real cũng thể hiện sự vượt trội với 12 chiến thắng trong 13 trận vòng bảng gần nhất.
Nhưng Juventus cũng bước vào trận đấu với thành tích khá tốt - chỉ thua 1 trong 8 trận vòng bảng gần nhất trước các đội Tây Ban Nha (thắng 4, hòa 3). Tân binh Jonathan David - người từng ghi bàn giúp Lille đánh bại Real ở vòng bảng mùa trước - sẽ là niềm hy vọng lớn trên hàng công Juventus.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP