10 trận được chờ đợi nhất lượt ba Champions League

Barca - Olympiakos (23h45 ngày 21/10, giờ Hà Nội). Barca hướng đến chiến thắng thứ tám liên tiếp trên sân nhà trước các đội bóng Hy Lạp ở Cup châu Âu khi tiếp Olympiakos. Hai đội từng đụng độ ở vòng bảng Champions League 2017-2018, khi Barca thắng 3-1 tại Camp Nou và hòa 0-0 trên đất Hy Lạp.

Niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Barca vẫn là Lamine Yamal. Nếu ra sân hôm nay, tài năng Tây Ban Nha (18 tuổi 100 ngày) sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 25 trận tại Champions League, vượt kỷ lục của Warren Zaire-Emery (19 tuổi 32 ngày).

Trong khi đó, Olympiakos đến Tây Ban Nha thành tích đáng lo - không thắng trong 16 chuyến làm khách gần nhất trước các đội La Liga (hòa 2, thua 14), và thua 11 trận liền ở vòng bảng Champions League trên sân khách.