Haaland xem nhẹ việc chinh phục thành tích của Messi

PhápTiền đạo Erling Haaland không quan tâm tới thành tích cá nhân và trách bản thân phung phí cơ hội trong trận Man City hòa Monaco 2-2 ở Champions League.

"Chúng tôi đã làm những điều không cần thiết trong hiệp hai", Haaland nói sau trận đấu trên sân Stade Louis II tối 1/10. "Toàn đội chơi không đủ tốt và không xứng đáng thắng. Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn, trở lại cách đá như trong hiệp một khi đã áp đảo đối thủ".

Haaland đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, trong trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt hai Champions League trên sân Louis II, quận Fontvieille, Monaco, Pháp ngày 1/10/2025. Ảnh: Man City

Ở lượt mở màn gặp Napoli, Haaland lập kỷ lục, khi trở thành cầu thủ cán mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League, chỉ sau 49 trận, vượt xa Ruud van Nistelrooy (62 trận).

Với cú đúp vào lưới Monaco ở lượt hai hôm qua, anh nâng thành tích lên 52 bàn qua 50 trận. Trung phong người Na Uy được kỳ vọng có thể phá kỷ lục của Lionel Messi - chạm mốc 60 bàn qua 80 trận.

Nhưng Haaland khẳng định không quan tâm tới thành tích cá nhân, đồng thời tự trách mình vì phung phí cơ hội trong hiệp hai. "Tôi chưa hoàn thành công việc của mình, lẽ ra phải ghi bàn trong hiệp hai để kết liễu trận đấu", tiền đạo 25 tuổi nói. "Tôi thực sự bực mình. Lúc này tôi không nghĩ đến thành tích cá nhân, điều quan trọng là cả đội phải chơi tốt hơn".

Haaland không vui dù được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: UEFA

Trận này, Haaland mở tỷ số bằng pha chích mũi giày qua đầu thủ môn Philipp Kohn ở phút 15. Sau khi Jordan Teze gỡ hòa cho Monaco, tiền đạo người Na Uy bật cao đánh đầu uy lực giúp Man City tái lập thế dẫn bàn.

Tuy nhiên, đội khách không thể ra về với chiến thắng. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, VAR can thiệp, dẫn đến việc Nico Gonzalez bị thổi phạt vì pha cao chân trong vòng cấm. Trên chấm 11m, cựu cầu thủ Tottenham và Bayern Munich, Eric Dier ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2.

Haaland ghi hai bàn dù chỉ chạm bóng 7 lần trong hiệp một. Nhưng anh khẳng định giá trị của mình không chỉ ở con số chạm bóng. "Tôi vẫn tham gia vào trận đấu, di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội. Có nhiều cách để đóng góp", tiền đạo của Man City cho biết.

Nico Gonzalez phạm lỗi cao chân với Eric Dier, khiến Man City chịu phạt đền. Ảnh: Reuters

Nhiều CĐV Man City cho rằng Gonzalez đã chạm bóng trước khi va vào mặt Dier. Về tình huống tranh cãi, Haaland nhận định: "Nếu bạn đá trúng mặt ai đó thì có lẽ là phạt đền. Tôi không chắc, tôi chưa xem lại".

HLV Pep Guardiola cũng từ chối bình luận sâu về tình huống này. "Tôi không có gì để nói về các trọng tài Tây Ban Nha", ông nói, đồng thời thừa nhận sự tiếc nuối khi các học trò không thể ghi bàn thứ ba để kết liễu trận đấu. "Chúng tôi chơi tốt, kiểm soát gần như toàn bộ trận. Nhưng trong bóng đá, bạn phải thắng bằng tỷ số. Khi không tận dụng được cơ hội, bạn sẽ phải trả giá".

Hồng Duy (theo ESPN, Manchester Evening News)