Haaland đáng sợ thế nào ở Champions League

Với 52 bàn thắng trong 50 trận, tiền đạo 25 tuổi Erling Haaland đang có hiệu suất cao nhất lịch sử Champions League.

Haaland trung bình ghi 1,04 bàn mỗi trận, và cũng là cầu thủ duy nhất đạt hiệu suất trên một bàn mỗi trận. Cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách này là cựu tiền đạo Gerd Muller, với 34 bàn thắng trong 35 trận cho Bayern Munich tại giải đấu -thời còn mang tên Cup C1 châu Âu, hiệu suất 0,97 bàn mỗi trận.

Haaland đánh đầu ghi bàn thứ hai cho Man City trước Monaco, trên sân Louis II, tối 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Cristiano Ronaldo vẫn đang giữ kỷ lục 140 bàn qua 183 trận, hiệu suất 0,77 bàn mỗi trận. Lionel Messi với 129 bàn sau 163 trận, hiệu suất 0,79. So sánh như vậy đủ thấy sự vượt trội của tiền đạo người Na Uy. Tiền đạo hàng đầu Robert Lewandowski cũng phải mất 100 trận mới cán mốc 80 bàn, trong khi Haaland mới đá một nửa số trận đó đã vượt 50 bàn.

Những kỷ lục nối tiếp nhau bị phá. Haaland là cầu thủ nhanh nhất ghi 30 bàn (25 trận), vượt Ruud van Nistelrooy (34 trận). Anh cũng là người đầu tiên chạm mốc 40 bàn chỉ sau 35 trận, rồi 50 bàn trong 49 trận. "Nếu duy trì hiệu suất và thi đấu lâu dài như Ronaldo, Haaland hoàn toàn có thể kết thúc sự nghiệp Champions League với gần 190 bàn, con số gần như không tưởng", tờ Marca bình luận.

Sự bùng nổ của Haaland cũng đặt anh vào thế so kè trực tiếp với Kylian Mbappé. Tiền đạo người Pháp vừa ghi bàn thứ 60 sau 89 trận ở Champions League trong màu áo Monaco, PSG và Real Madrid. Dù phong cách thi đấu thiên về phối hợp và kiến tạo hơn, Mbappe vẫn duy trì hiệu suất ổn định và được kỳ vọng cùng Haaland viết lại những kỷ lục ghi bàn vốn từng bị Ronaldo và Messi thống trị.

Câu hỏi lúc này không còn là liệu Haaland hay Mbappe có thể vượt qua mốc 100 bàn hay không. Điều đó gần như chắc chắn, miễn là cả hai tránh được chấn thương nặng. Vấn đề là họ sẽ dừng lại ở bao nhiêu bàn thắng.

Với thể hình, sức mạnh, khả năng dứt điểm đa dạng và tuổi đời còn rất trẻ, tiền đạo Man City đang khiến mọi hàng thủ châu Âu phải e dè. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua Mbappe, khi anh đang chơi cho đội giàu truyền thống nhất châu Âu và thường xuyên tiến sâu tại giải.

Hoàng An (theo Marca)