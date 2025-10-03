Cầu thủ PSG đáp trả thông điệp thách thức của Yamal

Tây Ban NhaCác cầu thủ PSG và truyền thông Pháp nhắm vào Lamine Yamal, sau trận thắng 2-1 ngay trên sân Barca ở lượt hai Champions League.

Trước trận, Yamal đăng trên Instagram Story hai thông điệp đầy thách thức. "Pressure?" (Áp lực ư?) kèm hình trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, và "I’m back and the mission is also back" (Tôi trở lại, nhiệm vụ cũng trở lại) với logo của Barca và PSG.

Hai bài đăng trên Instagram của Lamine Yamal trước trận Barca gặp PSG ở lượt hai Champions League.

Trên sân Montjuic hôm 1/10, Ferran Torres giúp Barca mở tỷ số ở phút 19. Nhưng sau đó, PSG kiểm soát cuộc chơi, ghi hai bàn nhờ công Senny Mayulu và Goncalo Ramos để thắng ngược 2-1.

Sau chiến thắng, các cầu thủ PSG đồng loạt đáp trả Yamal. "Chúng tôi là nhà vô địch Champions League, thế thôi. Nếu cậu là đội hay nhất, hãy chứng minh trên sân chứ đừng chỉ nói", Ramos nói sau trận.

Vitinha cũng nhấn mạnh: "Trước trận, phát ngôn kiểu đó thường xuất hiện, nhưng tốt hơn hết là im lặng. Chúng tôi chẳng bận tâm, chỉ muốn chơi bóng và chiến thắng".

Ngay cả báo chí Tây Ban Nha cũng quay lưng với Yamal. Radio Marca nhắc nhở Yamal chưa từng đoạt Champions League hay Quả Bóng Vàng. Tờ AS thì cho rằng tiền vệ 18 tuổi chơi sáng tạo trong hiệp một nhưng mờ nhạt và lúng túng ở hiệp hai, nhấn mạnh anh còn quá nhiều điều phải cải thiện.

Nhật báo L’Équipe đưa PSG lên trang nhất với dòng tít mỉa mai "Balones de Oro".

Báo chí Pháp tận dụng cơ hội để "đá xoáy" sao trẻ Barca. Nhật báo L’Équipe đưa PSG lên trang nhất với dòng tít mỉa mai "Ballon's d'Or", nhắc tới việc Ousmane Dembele vừa thắng Yamal ở cuộc đua Quả Bóng Vàng 2025, ngụ ý đội có nhiều "Quả Bóng Vàng" khác qua đó làm nên sức mạnh tập thể của nhà vô địch.

L’Équipe cũng chấm Yamal 5 điểm, trong khi đồng đội De Jong hay Dani Olmo còn tệ hơn với điểm 3. "Trở lại sau chấn thương, Yamal làm khán giả phấn khích bằng những pha đi bóng và chuyền sáng tạo trong hiệp một, nhưng nhanh chóng sa sút thể lực, không tạo dấu ấn quyết định", báo Pháp bình luận về màn trình diễn của Yamal.

Trái lại, Achraf Hakimi và Nuno Mendes đều nhận điểm 8, được ca ngợi là những nhân tố then chốt làm "tê liệt" hàng công Barca. L’Équipe mô tả Nuno Mendes là "Vua của Montjuic", trong khi Le Parisien xem hậu vệ Bồ Đào Nha như biểu tượng cho màn lội ngược dòng khí thế của PSG.

"Chúng tôi có hai hậu vệ cánh hay nhất thế giới", HLV Luis Enrique ca ngợi học trò, khẳng định vai trò không thể thay thế của Mendes và Hakimi trong việc giúp PSG cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Hồng Duy (theo Daily Mail, AS)