Thủ môn Champions League nổi tiếng vì mẹ quá trẻ

Hình ảnh mẹ của thủ môn CLB Kairat, Sherkhan Kalmurza được lan truyền, khiến nhiều người không tin đây là mẹ ruột của anh.

Kalmurza, 18 tuổi, hiện bắt chính cho CLB Kairat (Kazakhstan) tại Champions League. Trong trận gặp Sporting Lisbon và Real Madrid, dù đội thua đậm, thủ môn sinh năm 2007 vẫn nhận được nhiều lời khen vì sự dũng cảm và phản xạ tốt. Gương mặt non trẻ của Kalmurza cũng gây chú ý với người hâm mộ.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ nổi tiếng không nằm ở phong độ, mà ở người mẹ, bà Saule Rabayeva. Bà Rabayeva được coi là "người mẹ trẻ trung nhất Champions League".

Bà Saule Rabayeva, mẹ của thủ môn Kalmurza. Ảnh: IGNV

Dù nhận được sự chú ý bất ngờ, Rabayeva vẫn giữ thái độ kín đáo. Bà thường đăng những bức ảnh cổ vũ con trai trước các trận đấu, kèm lời nhắn "tự hào vì con" hoặc "hãy tiếp tục chiến đấu". Trong một bài đăng, bà viết: "Kết quả có thể thay đổi, nhưng trái tim của người mẹ luôn ở bên con".

Khi thấy bà Rabayeva gọi Kalmurza là con, nhiều bình luận tỏ ra ngỡ ngàng. "Chờ chút. Đó là người mẹ sao?", tài khoản Frank de Rossi viết trên Facebook.

Tài khoản Alex Ok đồng tình: "Người mẹ trông quá trẻ, như mới 20 tuổi. Con trai bà ấy mới 18 tuổi".

Tài khoản James Miller thì phản hồi: "Không thể nào đây là mẹ của Kalmurza được. Nếu đây là mẹ thật, tôi cần bí quyết dưỡng da của bà ấy ngay lập tức".

Báo Anh Daily Mail cho biết Saule Rabayeva là một doanh nhân và người mẫu bán chuyên, hiện có hơn 40.000 người theo dõi trên Instagram. Nhiều bức ảnh của bà thu hút hàng chục nghìn lượt thích, phần lớn từ những người hâm mộ tò mò sau khi biết bà là mẹ của một cầu thủ dự Champions League.

Kairat là CLB Kazakhstan, trụ sở ở thành phố Almaty. Mùa này là lần đầu họ được dự Champions League. Những kỳ trước, đại diện cho Kazakhstan thường là CLB thủ đô Astana.

Hoàng An tổng hợp