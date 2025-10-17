Khi bóng đá đỉnh cao châu Âu bước vào thời đại streaming

Cuộc đua giành bản quyền Champions League từ năm 2027 với sự tham gia của Netflix, YouTube hay Disney+ đang mở ra kỷ nguyên mới, nơi bóng đá châu Âu dần rời sóng truyền hình truyền thống để tiến vào thời đại phát sóng trực tuyến (streaming).

Các đài truyền hình truyền thống như CBS Sports (Mỹ) có thể đối mặt nguy cơ mất thị phần, khi các nền tảng phát sóng trực tuyến như Amazon Prime Video hay Netflix bắt đầu mở rộng vai trò trong việc tường thuật Champions League. Ảnh: CBS

Sáng thứ Hai tại New York, hàng loạt email được gửi tới những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới. Đó là lời mời tham gia đấu thầu bản quyền truyền hình Champions League giai đoạn 2027-2031, thương vụ trị giá hàng tỷ USD do công ty Relevent điều hành, thay mặt UEFA và các CLB châu Âu.

Relevent, đơn vị từng biến Champions League thành "siêu thương hiệu" toàn cầu, nay muốn tạo cú đột phá mới: bán quyền phát sóng cho một nền tảng streaming toàn cầu. Trong danh sách mời thầu có những cái tên quen thuộc của kỷ nguyên số, gồm Netflix, YouTube, Disney+, Amazon và Apple. Nếu kế hoạch thành công, bóng đá châu Âu sẽ bước sang một kỷ nguyên xem thể thao hoàn toàn mới.

Netflix được xem là "át chủ bài" trong cuộc đua này. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh với các phim truyền hình ăn khách, nền tảng này đang tìm kiếm hướng đi mới để duy trì lượng người đăng ký. Với riêng thể thao, Netflix không cần tự tạo nội dung nữa, mà những "tập phim" kịch tính sẽ được sinh ra mỗi tuần trên sân cỏ.

Theo tạp chí Forbes, giá cổ phiếu Netflix đã tăng hơn 120% trong năm qua, và các chuyên gia Phố Wall ước tính nền tảng này có thể chi tới 18 tỷ USD mỗi năm cho nội dung - con số vượt xa doanh thu của Sky, "ông lớn" truyền hình châu Âu.

Netflix từng thử sức với thể thao và đạt kết quả khả quan: trận quyền Anh giữa Mike Tyson - Jake Paul, hay hai trận bóng bầu dục NFL dịp Giáng sinh năm ngoái đạt hơn 65 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Họ cũng đã sở hữu bản quyền hai kỳ World Cup nữ sắp tới tại Mỹ. Với đà đó, việc Champions League xuất hiện trên Netflix chỉ còn là vấn đề thời gian.

Netflix gặt hái thành công lớn khi lần đầu phát sóng hai trận NFL dịp Giáng sinh năm ngoái, thu hút trung bình 24 triệu người xem và tổng cộng 65 triệu tài khoản từng truy cập ít nhất một phút. Ảnh: Reuters

Netflix cũng phát sóng trận Mike Tyson (trái) thượng đài với Jake Paul tại Arlington, Texas ngày 15/11/2024. Ảnh: AP

Disney, công ty mẹ của ESPN và nền tảng Disney+, cũng được cho là đang cân nhắc. Sau khi nắm bản quyền Champions League nữ ở hàng chục quốc gia, việc mở rộng sang bóng đá nam được xem là bước đi hợp lý - nhất là khi mảng streaming của hãng này đang thua lỗ hơn 300 triệu USD trong quý gần nhất.

UEFA không chỉ hướng tới doanh thu, mà còn nhắm đến thế hệ khán giả mới. Những người trẻ - nhóm khán giả lớn lên cùng YouTube và TikTok - ít khi bật TV truyền thống, nhưng lại sẵn sàng xem bóng đá trên điện thoại, laptop hoặc qua các gói streaming cá nhân hóa.

Các nền tảng số, với khả năng tương tác cao, dễ dàng thu hút nhóm này hơn hẳn những đài truyền thống như Sky Sports hay TNT Sports. Việc các hãng streaming nắm bản quyền không chỉ là thay đổi về kênh phát sóng, mà còn là bước dịch chuyển chiến lược trong cách thể thao được tiêu thụ.

Tuy vậy, mặt trái là gánh nặng chi phí. Sau hàng loạt gói thuê bao cho phim ảnh, âm nhạc và thể thao, khán giả châu Âu có lý do để lo ngại "thêm một hóa đơn mỗi tháng". Sự bất tiện này có thể mở ra cơ hội cho YouTube - nền tảng không thu phí, sống nhờ quảng cáo - nếu họ quyết định nhảy vào cuộc đua.

Một số chuyên gia tin rằng mô hình YouTube có thể trở thành "phiên bản miễn phí" của bóng đá đỉnh cao, với các trận đấu được chèn khung quảng cáo bên ngoài khung hình (L-frame) thay vì ngắt quãng bằng clip quảng cáo truyền thống. Nếu kịch bản này thành hiện thực, bóng đá có thể bước sang kỷ nguyên mới - nơi doanh thu đến từ lượt xem và quảng cáo hơn là phí thuê bao.

Sky Sports cùng các đối tác nắm bản quyền Ngoại hạng Anh đang nỗ lực giữ vị thế trong bối cảnh thị trường bản quyền truyền hình bóng đá tiếp tục bùng nổ. Ảnh: Sky

Với việc Champions League chuẩn bị "mở cửa" cho các ông lớn streaming, Ngoại hạng Anh được dự báo sẽ sớm bước vào quỹ đạo tương tự. Bản quyền truyền hình là nền tảng cho sự thống trị của bóng đá Anh trong hai thập kỷ qua, giúp các đội nhóm giữa bảng như Crystal Palace vẫn có nguồn thu ngang ngửa các CLB lớn ở châu Âu.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng là dấu hiệu đáng lo. Hợp đồng truyền hình trong nước mới nhất cho giai đoạn 2025–2029, dù được giới thiệu là kỷ lục với giá trị 9 tỷ USD, thực tế lại giảm khi quy đổi theo số trận. Tính ra, doanh thu trung bình mỗi trận đã giảm gần 50% so với giai đoạn 2016-2019.

Áp lực tăng trưởng khiến Ngoại hạng Anh buộc phải tìm hướng mới. Và không ai phủ nhận, họ đang dõi theo cách mà UEFA "thử nghiệm" với Champions League. Nếu các gói streaming mang lại doanh thu vượt trội, rất có thể sau lần đấu thầu tiếp theo, người hâm mộ Anh sẽ xem Ngoại hạng Anh trên Netflix, Amazon, hoặc thậm chí YouTube.

Cuộc đua bản quyền Champions League dự kiến mang về cho UEFA khoảng 5,7 tỷ USD mỗi năm, cao hơn nhiều so với hợp đồng hiện tại. Một phần trong đó đến từ việc mở rộng hình thức trình chiếu - không chỉ phát sóng đồng thời nhiều trận, mà còn dự kiến có trận khai mạc riêng biệt, đi kèm lễ hội âm nhạc hoành tráng. Giới truyền thông Anh không loại trừ khả năng Taylor Swift tái xuất tại sân Anfield trong đêm mở màn mùa giải mới.

DAZN - nền tảng phát sóng thể thao trực tuyến hàng đầu - ghi dấu ấn với lượng người xem kỷ lục tại Club World Cup 2025, nhờ nguồn hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ Arab Saudi. Ảnh: Reuters

Bên cạnh Netflix và Disney+, DAZN - nền tảng có hậu thuẫn tài chính từ Arab Saudi - cũng được xem là ứng viên tiềm năng. Họ đang nắm bản quyền toàn cầu của FIFA Club World Cup và muốn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng. Apple, dù sở hữu hợp đồng 10 năm với MLS, được cho là "ngoại đạo" trong cuộc đua này.

Kết quả của cuộc đấu thầu này được đánh giá sẽ định hình tương lai của thể thao trực tuyến trong nhiều năm tới. Bởi nếu Champions League - giải đấu cấp CLB hấp dẫn nhất hành tinh - chuyển sang phát trực tuyến toàn phần, các môn thể thao khác khó có thể đứng ngoài cuộc.

Người hâm mộ có thể sắp chứng kiến một kỷ nguyên hoàn toàn khác: ít kênh truyền hình truyền thống hơn, nhiều lựa chọn cá nhân hóa hơn, và trải nghiệm xem bóng đá trở nên tương tác, linh hoạt hơn bao giờ hết.

Nhưng đổi lại, họ sẽ phải thích nghi với "bức tranh ghép" phức tạp của các gói thuê bao - nơi mỗi giải đấu, thậm chí mỗi trận, có thể nằm trong tay một nhà cung cấp khác nhau.

Trong bối cảnh ấy, Champions League đang thử nghiệm điều mà Ngoại hạng Anh có thể sớm phải đối mặt. Vấn đề chỉ là khi nào bóng đá châu Âu thực sự bước vào thời đại streaming, nơi khán giả vừa là người xem, vừa là nguồn dữ liệu, và mỗi cú nhấp chuột có thể quyết định giá trị hàng tỷ USD của cả một mùa giải.

Hồng Duy tổng hợp