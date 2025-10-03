Những 'người thừa' của Man Utd tỏa sáng ở Champions League

Lượt trận thứ hai Champions League chứng kiến loạt cầu thủ từng chơi cho Man Utd tỏa sáng, như Rasmus Hojlund, Anthony Elanga, Marcel Sabitzer hay Marcus Rashford.

Man Utd không được dự Cup châu Âu mùa này, nhưng họ vẫn được nhắc đến nhiều sau mỗi loạt trận Champions League.

Từ trên xuống, từ trái sang: Elanga, Sabitzer, Rashford và Hojlund mừng giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận ở Champions League mùa này. Ảnh: Daily Mail

Hojlund từng bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch đầu mùa, đang trở thành cầu thủ quan trọng của Napoli. Ở trận gặp Sporting Lisbon, tiền đạo 22 tuổi lập cú đúp, giúp đội ĐKVĐ Serie A thắng 2-1. Anh mở tỷ số ở phút 36 sau pha chọc khe của Kevin De Bruyne, rồi ấn định chiến thắng bằng cú đánh đầu từ đường tạt cũng của tiền vệ người Bỉ. Với màn trình diễn này, trung phong Đan Mạch được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

"Đêm nay cứ như giấc mơ", Hojlund nói. "Tôi chạm tay vào biểu tượng Napoli và Champions League vì hạnh phúc, khi được chơi bóng ở đây".

De Bruyne còn so sánh Hojlund với đồng đội cũ tại Man City, Erling Haaland. "Cả hai đều thích tấn công vào khoảng trống. Rasmus giống Haaland ở điểm đó, và cậu ấy có thể còn tiến bộ hơn", tiền vệ Bỉ nhận xét.

Đây đã là bàn thứ năm của Hojlund cho Napoli chỉ sau 6 trận. Anh gia nhập theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 51 triệu USD. Số tiền này vẫn thấp hơn nhiều so với giá 97 triệu USD Man Utd đã trả Atalanta để chiêu mộ Hojlund cách đây hai năm.

Không chỉ Hojlund, nhiều cựu binh "bị thải loại" khác của Man Utd cũng đồng loạt tỏa sáng. Ở Barcelona, Marcus Rashford kiến tạo cho Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số vào lưới PSG. Dù Barca thua ngược 1-2, Rashford tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng với việc ghi dấu giày ở 5 trong 6 trận gần nhất, bao gồm cả cú đúp hạ Newcastle ở lượt mở màn.

Trên đất Bỉ, Anthony Elanga còn bùng nổ hơn. Tiền đạo cánh trưởng thành từ lò Man Utd được bầu là cầu thủ hay nhất khi Newcastle thắng Union Saint-Gilloise 4-0. Anh góp dấu ấn trong hai bàn đầu, trước khi tự kiếm phạt đền cho đồng đội ghi bàn. Elanga từng bị Man Utd bán cho Nottingham Forest với giá 20 triệu USD. Chỉ sau hai mùa giải, cầu thủ 23 tuổi được Newcastle chiêu mộ với phí 74 triệu USD.

Marcel Sabitzer từng có nửa mùa giải chơi tại Old Trafford theo diện cho mượn năm 2023. Ở lượt thứ hai hôm qua, tiền vệ người Áo cũng được bầu làm cầu thủ hay nhất trận khi Dortmund hạ Athletic Bilbao 4-1. Sabitzer kiến tạo một bàn và chơi nổi bật ở tuyến giữa.

Trong khi đó, Man Utd đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh sau khởi đầu tệ hại. Hai chiến thắng, một trận hòa và ba thất bại khiến áp lực đè nặng lên HLV Amorim. Những tân binh như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và đặc biệt là Matheus Cunha vẫn chưa thể gây ấn tượng như kỳ vọng. Hiệu suất của họ thậm chí kém hơn nhiều so với Rashford hay Hojlund.

Hoàng An tổng hợp