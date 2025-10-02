Arteta: 'Arsenal đủ chiều sâu để chinh phục Champions League'

AnhSau trận thắng Olympiakos 2-0 ở lượt hai, HLV HLV Mikel Arteta cho rằng chiều sâu đội hình hiện tại sẽ là chìa khóa giúp Arsenal tiến xa hơn tại Champions League mùa này.

Trong trận thắng Olympiakos hôm 1/10, Arteta thay tới 6 vị trí đá chính so với chiến thắng trên sân Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Ben White, William Saliba, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Mikel Merino và Gabriel Martinelli đá chính, trong khi Declan Rice, Bukayo Saka hay Eberechi Eze dự bị.

"Khác với mùa trước, khi chúng tôi nhìn vào ghế dự bị và thấy đến 5 cầu thủ trẻ chưa từng đá ở Champions League, bây giờ mọi thứ đã khác. Điều đó tạo ra khác biệt. Tôi muốn tất cả đều có cơ hội và cảm thấy mình là một phần quan trọng của tập thể", Arteta hào hứng nói sau trận.

HLV Mikel Arteta (áo đen) chỉ đạo trong trận Arsenal Olympiakos 2-0 ở lượt hai Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 1/10/2025. Ảnh: Arsenal FC

Thời gian tới, "Pháo thủ" còn đón sự trở lại của Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Piero Hincapie. Arteta nhấn mạnh sự luân phiên đội hình không chỉ giúp cầu thủ giữ thể trạng tốt hơn, mà còn tạo động lực cạnh tranh lành mạnh. "Ai vào sân cũng nâng tầm đội bóng, đó là điều tuyệt vời", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Bình luận trên CBS Sports, huyền thoại Thierry Henry cũng đánh giá cao sự cân bằng và chiều sâu đội hình của Arsenal hiện tại. "Mùa này Arsenal có nhiều cơ hội giành danh hiệu, vì những cầu thủ dự bị luôn biết cách tạo khác biệt. Để tiến xa ở mọi đấu trường, bạn cần chiều sâu đội hình và những người vào sân phải đặt tập thể lên trên cái tôi cá nhân", cựu tiền đạo người Pháp nói.

Trận này, Gabriel Martinelli mở tỷ số với pha đá bồi vào lưới trống ở phút 12. Nhưng sau đó, chủ nhà phung phí cơ hội và phải nhờ đến pha những cứu thua xuất thần của thủ môn David Raya để giữ sạch lưới. Tới phút bù giờ hiệp hai, cầu thủ vào thay người Bukayo Saka mới ghi bàn định đoạt trận đấu.

"Ở Champions League, bạn phải tận dụng cơ hội, nếu không sẽ trả giá", Arteta nhấn mạnh. "Chúng tôi bỏ lỡ một số pha dứt điểm ngon ăn và suýt bị trừng phạt. Chiến thắng ở giải đấu này luôn phức tạp, nhưng toàn đội đã tìm ra cách vượt khó".

Martin Odegaard (áo đỏ) lần đầu đá cả trận sau khi bình phục chấn thương. Ảnh: Arsenal FC

Một trong những điểm sáng của Arsenal là Martin Odegaard. Đội trưởng người Na Uy chọc khe để Viktor Gyokeres thoát xuống dứt điểm dẫn đến bàn mở tỷ số của Martinelli và tạo ra ít nhất ba cơ hội ghi bàn rõ rệt khác.

"Odegaard đã chơi một trận tuyệt vời", Arteta ca ngợi học trò. "Cậu ấy không chỉ chuyền bóng, mà còn cầm bóng, kéo giãn hàng thủ và liên tục tạo đột biến. Thậm chí cậu ấy có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt hơn cơ hội đối mặt thủ môn. Thật tuyệt khi thấy Odegaard trở lại đúng phong độ".

Ngày 4/10, Arsenal tiếp tục đá sân nhà gặp West Ham ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Sky Sports)