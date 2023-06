10 trái cây nên ăn trong và sau khi điều trị ung thư

Cam quýt, chuối, táo, lê, dâu tây, dâu tằm… là những trái cây người bệnh ung thư có thể ăn khi đang điều trị bệnh.

Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi trong quá trình điều trị ung thư. Một số còn chứa các hợp chất có thể làm chậm sự phát triển của khối u, giảm tác dụng phụ của phương pháp điều trị, giúp quá trình hồi phục nhanh hơn. Dưới đây là 10 trái cây có lợi cho người bệnh.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, tiền vitamin A, kali và giàu hợp chất lycopene. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), lycopene là một caroten có đặc tính chống ung thư mạnh, có thể làm giảm một số tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.

Nghiên cứu của Đại học Reading (Anh) cho thấy, uống 500 ml nước ép trái cây họ cam quýt, gồm bưởi làm tăng lưu lượng máu lên não, giúp giảm thiểu tình trạng não hóa trị (các vấn đề về trí nhớ và sự tập trung gặp phải trong quá trình điều trị và phục hồi ung thư). Tuy nhiên, bưởi có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc, người bệnh nên hỏi bác sĩ trước khi thêm trái cây này vào chế độ ăn uống.

Cam

Cam rất giàu vitamin C, chỉ một quả cam cỡ vừa cũng có thể đáp ứng, thậm chí vượt quá nhu cầu vitamin C hàng ngày, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng như thiamine, folate và kali.

Theo NIH, vitamin C trong cam có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch trong và sau khi điều trị ung thư. Nghiên cứu của Đại học Nữ sinh Dongduk (Hàn Quốc) chỉ ra, vitamin C làm giảm sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư, đồng thời hoạt động như một liệu pháp chống lại một số loại ung thư. Vitamin C từ cam cũng giúp tăng cường hấp thu sắt từ thực phẩm, chống lại bệnh thiếu máu, một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị.

Chanh

Chanh giàu vitamin C, kali, sắt, vitamin B6. Theo nghiên cứu của Đại học Palermo (Italy), chiết xuất chanh có thể ngăn chặn sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Nghiên cứu của Đại học Liên bang Sao Paulo (Brazil) chỉ ra, một số hợp chất trong chanh như limonene có thể cải thiện tâm trạng, chống lại căng thẳng, trầm cảm và lo lắng.

Táo

Táo giàu chất xơ, kali và vitamin C. Theo nghiên cứu của Đại học Kentucky (Mỹ), chất xơ trong táo có thể thúc đẩy sự đều đặn và giữ ổn định quá trình tiêu hóa. Kali có thể ngăn ngừa tình trạng giữ nước, tác dụng phụ phổ biến của hóa trị. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng miễn dịch và chống lại sự phát triển của tế bào ung thư.

Lê

Lê cung cấp nhiều chất xơ, đồng, vitamin C và K, nhất là đồng có thể tăng chức năng miễn dịch và làm giảm khả năng nhiễm trùng, có lợi trong quá trình điều trị ung thư. Theo Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức, người ăn nhiều táo và lê có nguy cơ phát triển ung thư phổi thấp hơn. Sắc tố thực vật anthocyanin có trong lê làm giảm sự phát triển ung thư và hạn chế hình thành khối u.

Lê giàu đồng tăng chức năng miễn dịch, làm giảm nhiễm trùng. Ảnh: Freepik

Lựu

Lựu chứa nhiều vitamin C, K, chất xơ, folate và kali. Theo Đại học Loma Linda (Mỹ), ăn lựu có thể cải thiện trí nhớ, giúp ích cho người bệnh bị suy giảm khả năng tập trung do hóa trị gây ra. Nghiên của của Đại học Hồi giáo Azad (Iran) chỉ ra, ăn lựu giúp giảm đau khớp, một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị ung thư.

Chuối

Chuối mềm dễ nuốt thích hợp cho người điều trị ung thư bị khó nuốt, đồng thời cung cấp vitamin B6, mangan và vitamin C. Chuối có chứa chất xơ pectin làm giảm tiêu chảy do điều trị ung thư. Trái cây này cũng rất giàu kali giúp bổ sung chất điện giải bị mất do tiêu chảy hoặc nôn mửa trong lúc điều trị ung thư. Nghiên cứu của Đại học Reading cũng chỉ ra, pectin trong chuối có thể bảo vệ chống lại sự tăng trưởng và phát triển tế bào ung thư đại trực tràng.

Dâu tằm

Theo Đại học Peshawar (Pakistan), dâu tằm giàu vitamin C và sắt chống lại bệnh thiếu máu do điều trị ung thư. Nghiên cứu của Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) chỉ ra, trái cây này nhiều chất xơ thực vật lignin, giúp tăng cường chức năng miễn dịch và tiêu diệt tế bào ung thư.

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C, folate, mangan và kali, cùng với các hợp chất chống oxy hóa như pelargonidin. Theo NIH, dâu tây chín mềm nên thích hợp cho người khó nuốt, bị ung thư miệng ăn dâu tây có khả năng giảm sự hình thành khối u. Chiết xuất dâu tây cũng giúp tiêu diệt tế bào ung thư vú và ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Việt quất

Việt quất chứa nhiều chất xơ, vitamin C và mangan, đặc biệt giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống ung thư. Trái cây này cũng có thể làm dịu não hóa trị. Theo nghiên cứu của Đại học Cincinnati (Mỹ), uống nước ép việt quất hàng ngày trong 12 tuần giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập của não.

Mai Cat (Theo Healthline)