10 thương vụ đắt giá nhất hè 2025

Matheus Cunha (85 triệu USD). Cunha là một trong ba tiền đạo tân binh đình đám của Man Utd hè này, được tuyển mộ với tổng phí 85 triệu USD từ Wolves. "Quỷ đỏ" thậm chí dành sẵn áo số 10 cho Cunha từ thời điểm Marcus Rashford chưa hoàn tất chuyển đến Barca theo diện cho mượn.

Tiền đạo người Brazil thi đấu nổi bật, dù chưa có bàn nào qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh. Nhưng Cunha chấn thương trong trận thắng Burnley 3-2, nhiều khả năng phải rút khỏi tuyển Brazil trong dịp FIFA Days đầu tháng này.