10 thương vụ đắt giá nhất hè 2025

Matheus Cunha (85 triệu USD). Cunha là một trong ba tiền đạo tân binh đình đám của Man Utd hè này, được tuyển mộ với tổng phí 85 triệu USD từ Wolves. "Quỷ đỏ" thậm chí dành sẵn áo số 10 cho Cunha từ thời điểm Marcus Rashford chưa hoàn tất chuyển đến Barca theo diện cho mượn.
Tiền đạo người Brazil thi đấu nổi bật, dù chưa có bàn nào qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh. Nhưng Cunha chấn thương trong trận thắng Burnley 3-2, nhiều khả năng phải rút khỏi tuyển Brazil trong dịp FIFA Days đầu tháng này.
Victor Osimhen (87 triệu USD). Osimhen được Galatasaray mua đứt với giá 87 triệu USD, ký hợp đồng 4 năm, và trở thành cầu thủ có phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
Osimhen từng là tiền đạo hàng đầu thế giới, với đỉnh cao là việc góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A mùa 2022-2023. Mùa trước, anh thi đấu cho Galatasaray theo diện cho mượn, ghi 37 bàn qua 41 trận, giúp đội giành chức vô địch quốc gia và Cup quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Luis Diaz (88 triệu USD). Diaz khép lại hơn 3 năm khoác áo Liverpool để chuyển đến Bayern Munich với giá 88 triệu USD. Tiền đạo người Colombia trở thành tân binh ngoài châu Âu đắt nhất lịch sử Bayern. Kỷ lục trước đó thuộc về Kim Min-jae, trung vệ người Hàn Quốc được nhà ĐKVĐ Bundesliga mua về từ Napoli với giá 55 triệu USD hè 2023.
Diaz ra mắt hoàn hảo khi đoạt Siêu Cup Đức rồi có hai bàn, hai kiến tạo qua hai vòng đầu Bundesliga.
Eberechi Eze (90 triệu USD). Sau khi bán Son Heung-min cho Los Angeles FC và James Maddison chấn thương dài hạn, Tottenham tích cực đàm phán với Crystal Palace trong gần hai tuần và tiến sát việc tuyển mộ Eze.
Nhưng chính cuộc gọi của Eze cho Arteta đã khiến ban lãnh đạo Arsenal họp khẩn và quyết tâm nẫng mục tiêu của Tottenham. Ngày 20/8, Arsenal chen ngang và chiêu mộ thành công Eze với tổng phí 90 triệu USD.
Bryan Mbeumo (95 triệu USD). Bryan Mbeumo là tiền đạo thứ hai cập bến sân Old Trafford hè này, với tổng phí 95 triệu USD từ Brentford.
Tiền đạo người Cameroon đá cả ba vòng đầu Ngoại hạng Anh, gồm việc ghi bàn đầu tiên trong trận thắng Burnley 3-2 trên sân Old Trafford hôm 30/8. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của "Quỷ Đỏ" trên mọi đấu trường mùa này.
Benjamin Sesko (99 triệu USD). Sesko được xem là mảnh ghép cuối cùng trên hàng công Man Utd, với phí chuyển nhượng 89 triệu USD phí cơ bản kèm 10 triệu USD phụ phí. Nếu chỉ tính phí cơ bản, Sesko là thương vụ đắt giá thứ bảy trong lịch sử Man Utd, sau Paul Pogba (122 triệu USD), Antony (111 triệu), Harry Maguire (101 triệu), Jadon Sancho, Romelu Lukaku (99 triệu) và Rasmus Hojlund (91 triệu).
Sesko chưa có bàn hay kiến tạo nào, dù ra sân cả vòng đầu Ngoại hạng Anh và trận thua Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn.
Nick Woltemade (105 triệu USD). Newcastle tuyển mộ Woltemade từ Stuttgart với giá 99 triệu USD, có thể tăng lên 105 triệu USD tùy thành tích. Đây là thương vụ đắt giá nhất lịch sử Stuttgart, vượt xa kỷ lục cũ 41 triệu USD khi Benjamin Pavard sang Bayern năm 2019.
Cao lớn nhưng khéo léo, Woltemade được CĐV Stuttgart ví như "Messi cao 2 m". Tiền đạo 23 tuổi hứa hẹn tận dụng tối đa những quả tạt từ Anthony Elanga, bản hợp đồng 55 triệu USD khác của Newcastle.
Hugo Ekitike (106 triệu USD). Ekitike là tiền đạo đầu tiên cập bến sân Anfield hè này, với tổng phí 106 triệu USD từ Frankfurt.
Tiền đạo người Pháp hòa nhập nhanh chóng khi ghi bàn trong ba trận chính thức đầu tiên - thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh và thắng Bournemouth 4-2, Newcastle 3-2 ở hai vòng đầu Ngoại hạng Anh.
Florian Wirtz (170 triệu USD). Liverpool phá hàng loạt kỷ lục khi mua Wirtz từ Bayer Leverkusen với tổng phí 170 triệu USD. Đây là thương vụ bán đắt giá lịch sử Bundesliga, hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool cũng như Ngoại hạng Anh.
Nhưng Liverpool tự phá kỷ lục này không lâu sau.
Alexander Isak (175,5 triệu USD). Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Isak chính thức trở thành cầu thủ Liverpool mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh 175,5 triệu USD. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ khoác áo số 9 tại Anfield, khép lại một trong những thương vụ ồn ào và kéo dài nhất mùa hè.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AFP, Newcastle