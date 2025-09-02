AnhTrong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool công bố bản hợp đồng kỷ lục Ngoại hạng Anh Alexander Isak và đổ để thương vụ mua Marc Guehi từ Crystal Palace.

Ngày 1/9, Isak hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng 6 năm, đến 2031. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ khoác áo số 9 tại Anfield, khép lại một trong những thương vụ ồn ào và kéo dài nhất mùa hè.

"Đó là một hành trình dài để đến được đây. Tôi tự hào khi trở thành một phần của CLB và nóng lòng được gặp đồng đội, người hâm mộ để bắt đầu chinh phục các danh hiệu", Isak nói trong ngày ra mắt CLB mới.

Liverpool mua Isak với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh 175,5 triệu USD, xô đổ cột mốc do chính họ lập khi mua tiền vệ người Đức Florian Wirtz từ Leverkusen với tổng phí 170 triệu USD.

Liverpool công bố Isak Liverpool công bố Isak ngày 1/9.

Liverpool đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 160 triệu USD để chiêu mộ Isak, nhưng bị cự tuyệt. Newcastle đánh tiếng sẽ chỉ bán tiền đạo này với giá 200 triệu USD. Sự việc dẫn đến màn nổi loạn của tiền đạo người Thụy Điển. Anh bỏ chuyến tập huấn trước mùa giải cùng CLB, công khai chỉ trích ban lãnh đạo thất hứa, và không cùng Newcastle dự hai trận đầu mùa, để gây sức ép.

Nút thắt của thương vụ là việc Newcastle tìm được người thay thế, tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart với tổng phí 105 triệu USD.

"Tôi nghĩ mình còn nhiều điều để cải thiện. Tôi là tiền đạo, nhiệm vụ chính là ghi bàn, nhưng tôi muốn cống hiến nhiều hơn thế cho tập thể. Tôi đến đây để giành mọi danh hiệu", Isak nhấn mạnh.

Cùng ngày, thương vụ đưa trung vệ Marc Guehi cập bến Anfield đổ bể khi Crystal Palace rút lui vào phút chót, dù đôi bên đã đạt thỏa thuận 47,4 triệu USD.

Marc Guehi ăn mừng trong trận Crystal Palace thắng Aston Villa 3-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo kênh ESPN, Crystal Palace ban đầu đồng ý bán Guehi cho Liverpool và thậm chí cho phép cầu thủ người Anh tiến hành kiểm tra y tế. Tuy nhiên, chủ tịch Steve Parish đổi ý vào giờ chót khi đội bóng không tìm được phương án thay thế ưng ý. Trước đó, HLV Oliver Glasner cũng nhiều lần khẳng định muốn giữ Guehi ở lại Selhurst Park.

Dù thương vụ đổ bể, Liverpool vẫn trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục với tổng mức chi lên 584,5 triệu USD. Trước Isak và Wirtz, chủ sân Anfield đã mang về tiền đạo Hugo Ekitike (106 triệu USD từ Frankfurt), hậu vệ trái Milos Kerkez (54 triệu USD từ Bournemouth) và hậu vệ phải Jeremie Frimpong (40 triệu USD từ Leverkusen), thủ môn Giorgi Mamardashvili (40 triệu, từ Valencia).

Chiều ngược lại, Liverpool bán hai cầu thủ trưởng thành từ học viện là Jarell Quansah (sang Leverkusen với giá gần 50 triệu USD) và Trent Alexandre-Arnold (Real - 11 triệu) mang lại 100% lợi nhuận theo quy định về Lợi nhuận và Bền vững của Ngoại hạng Anh (PSR). Ngoài ra, họ còn bán thủ môn dự bị Caoimhin Kelleher (Brentford - 17 triệu), Darwin Nunez (Al Hilal - 61,5 triệu), Luis Diaz (Bayern - 88 triệu) và đẩy Kostas Tsimikas (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa) theo diện cho mượn.

Hồng Duy tổng hợp