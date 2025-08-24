Cú điện thoại giúp Arsenal nẫng mục tiêu của Tottenham

AnhHLV Mikel Arteta xác nhận Eberechi Eze đã trực tiếp liên hệ với ông để hỏi về khả năng chuyển nhượng, khi tiền vệ người Anh gần như đã hoàn tất thủ tục gia nhập Tottenham.

Theo truyền thông Anh, Tottenham tích cực đàm phán với Crystal Palace trong gần hai tuần và đã tiến sát việc tuyển mộ Eze.

Nhưng chính cuộc gọi của Eze cho Arteta đã khiến ban lãnh đạo Arsenal họp khẩn và quyết tâm nẫng mục tiêu của Tottenham. Ngày 20/8, Arsenal chen ngang và chiêu mộ thành công Eze với 80 triệu USD kèm 10 triệu USD phụ phí.

Sau trận thắng Leeds 5-0 ở vòng hai Ngoại hạng Anh, Arteta xác nhận thông tin này. "Cuộc gọi đó cho thấy Eze thật sự muốn đến đây", ông nói. "Đôi khi rất khó khăn vì cầu thủ phải đưa ra những quyết định quan trọng cho sự nghiệp. Tôi rất vui khi có Eze trong đội. Bạn có thể thấy điều này ý nghĩa thế nào với Eze và cả gia đình. Chào mừng cậu ấy đến với đại gia đình Arsenal, tôi tin cùng nhau, chúng tôi sẽ có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời".

Eze sẽ mặc áo số 10, số áo bỏ trống từ khi Emile Smith Rowe chuyển sang Fulham năm 2024. Trước đó, số 10 từng thuộc về Mesut Ozil, Jack Wilshere, William Gallas và huyền thoại Dennis Bergkamp. Eze cũng mặc áo số 10 này và ra mắt CĐV Arsenal trước trận thắng Leeds hôm qua.

Cựu tiền vệ Paul Merson tin việc tuyển mộ Eze có thể là bước ngoặt có thể giúp Arsenal vượt qua những hàng phòng ngự kiên cố để vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, sau ba mùa liên tiếp giành Á quân.

Arteta chia sẻ quan điểm, tin Eze là "X-factor" - nhân tố đặc biệt mà Arsenal còn thiếu, cầu thủ có khả năng tạo ra những khoảnh khắc quyết định trong những trận đấu sít sao.

"Eze có khả năng tạo ra những khoảnh khắc ma thuật từ nhiều vị trí khác nhau", nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ. "Eze sở hữu sự ngẫu hứng, cá tính lôi cuốn và biết cách biến nó thành vũ khí. Cậu ấy có thể chơi ở trung tâm, lệch trái, hay cánh phải mà vẫn rất thoải mái. Khi bắt nhịp cùng các đồng đội, chúng tôi sẽ tìm được vị trí phù hợp nhất".

Eberechi Eze ra mắt Arsenal Arsenal công bố tân binh Eberechi Eze.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp cho rằng sự xuất hiện của Eze có thể tạo áp lực và thậm chí chiếm suất đá chính của đội trưởng Martin Odegaard.

"Tôi muốn thấy Eze chơi ở trung lộ", Redknapp bình luận trên Sky Sports. "Đó là vị trí cậu ấy mong muốn. Odegaard sẽ cảm nhận rõ áp lực cạnh tranh. Arsenal có nhiều lựa chọn, nhưng chỉ có một Bukayo Saka. Việc cậu ấy chấn thương gân kheo và vắng mặt ở Anfield cuối tuần tới là tổn thất lớn. Saka là điểm tựa tinh thần của toàn đội, còn Eze có thể là người mang lại giải pháp tạm thời".

Eze có thể ra mắt trong trận Arsenal làm khách của Liverpool ở vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 31/8.

Hồng Duy (Theo ESPN, Sky Sports)