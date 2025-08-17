Kane đoạt Cup thứ hai cùng Bayern

ĐứcTiền đạo Harry Kane và tân binh Luis Diaz ghi bàn giúp Bayern thắng Stuttgart 2-1 ở trận tranh Siêu Cup Đức, qua đó đoạt danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới.

Tại MHP Arena, Baden-Wurttemberg hôm 16/8, Bayern không quá lấn lướt, khi kiểm soát bóng 53%, dứt điểm 17 lần với 3 cú trúng đích - so với 14 và 5 của Stuttgart. Nhưng "Hùm xám" vẫn đoạt danh hiệu nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân.

Phút 18, hậu vệ Stuttgart cắt đường chuyền bổng vào vòng cấm, vô tình thành đường kiến tạo để Kane vô-lê chéo góc mở tỷ số. Tiền đạo người Anh ghi bàn thứ bảy qua năm trận gặp Stuttgart, nhiều nhất trong số những đối thủ tại Bundesliga.

Đến phút 77, Serge Gnabry tạt từ cánh phải để tân binh Luis Diaz chọn vị trí và đánh đầu chéo góc, ghi bàn đầu tiên cho CLB mới. Tiền đạo người Colombia ngồi xuống sân mô phỏng động tác chơi điện tử mừng bàn, tri ân đồng đội cũ Diogo Jota - người qua đời trong vụ tai nạn giao thông đầu tháng 7.

Phút bù giờ, Stuttgart gỡ một bàn nhờ cú đánh đầu của Jamie Leweling. Nhưng điều đó không đủ để ngăn Bayern nới rộng kỷ lục lên 11 đoạt Siêu Cup Đức. Xếp sau là Dortmund (6 danh hiệu) và Werder Bremen (3).

"Đó là cách chúng tôi muốn bắt đầu mùa giải, với cảm giác tốt và một danh hiệu", Kane nói sau trận. "Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Sẽ tuyệt hơn nếu chúng tôi ghi thêm một hoặc hai bàn. Nhưng toàn đội di chuyển bóng tốt và phối hợp ăn ý".

Tiền đạo người Anh đoạt danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp, sau Bundesliga mùa 2024-2025.

Harry Kane nâng danh hiệu Siêu Cup Đức. Ảnh: beIN

Tương tự, Diaz vui mừng khi đoạt danh hiệu ngay trận ra mắt Bayern. Hè này, tiền đạo người Colombia chia tay Liverpool để gia nhập Bayern với giá 88 triệu USD. "Tôi rất hạnh phúc. Danh hiệu chính thức đầu tiên và bàn thắng đầu tiên của tôi cho Bayern - tôi có thể nói gì đây? Quả là một đêm ngoạn mục", ngôi sao 28 tuổi bày tỏ.

Ở vòng một Bundesliga, Bayern gặp RB Leipzig tại Allianz ngày 22/8, còn Stuttgart làm khách của Union Berlin sau đó một ngày.

Hồng Duy