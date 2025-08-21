Arsenal mua gấp Eze sau khi Havertz chấn thương

AnhChuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Arsenal chiêu mộ thành công tiền vệ công Eberechi Eze với giá 80 triệu USD, ngay sau khi tiền đạo Kai Havertz chấn thương nặng.

Thông tin của Romano đến chỉ một ngày sau khi truyền thông Anh đưa tin Arsenal từ bỏ thương vụ mua Eze - người được cho là chuẩn bị cập bến Tottenham.

Mức giá chiêu mộ Eze của Arsenal bằng với những gì Tottenham từng đề xuất cho Crystal Palace. Tuy nhiên, chủ sân Emirates sẽ thanh toán luôn một lần, thay vì trả trước một nửa như Tottenham. Ngoài ra, "Pháo thủ" sẽ trả thêm phụ phí 10 triệu USD, phụ thuộc vào màn trình diễn của Eze.

Eze đoạt Siêu cup Anh hồi giữa tháng 8 trên sân Wembley, sau khi cùng Crystal Palace đánh bại Liverpool. Ảnh: Reuters

Thương vụ này được xem là bất ngờ, vì trước đó Arsenal ngưng đàm phán với Eze từ khi chiêu mộ được tiền đạo Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon. Màn "quay xe" chóng vánh của Arsenal đến ngay sau khi Kai Havertz dự kiến phải ngồi ngoài thời gian dài do chấn thương đầu gối, khiến Arsenal rơi vào khủng hoảng lực lượng ngay đầu mùa giải. Đây cũng là chấn thương từng khiến ngôi sao Đức phải nghỉ nửa cuối mùa trước.

Eze, người có thể đá được ở vị trí hộ công cũng như hai cánh, được xem là linh hồn trong lối chơi của Crystal Palace hai mùa gần đây. Anh cũng khéo léo và xử lý trong không gian hẹp tốt như Havertz, đồng thời sở hữu kỹ năng chuyền dài và sút xa ấn tượng. Anh từng được triệu tập lên tuyển Anh dự Euro 2024 và vào sân ba trận tại giải đấu trên đất Đức.

Mùa trước, Eze ghi 11 bàn và 8 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 27 tuổi còn ghi bàn duy nhất trong trận chung kết FA Cup, giúp Crystal Palace đánh bại Man City để giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB. Anh cũng giúp đội bóng thành London đánh bại Liverpool để đoạt Siêu cup Anh hồi giữa tháng 8.

Ở vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này, Eze đá phạt tung lưới Chelsea trong trận hòa 0-0, nhưng bàn thắng bị từ chối vì một lỗi hiếm gặp.

Eze từng chơi trong học viện Arsenal từ nhỏ. Theo Guardian, anh "rất muốn gia nhập đội bóng yêu thích từ thời thơ ấu", thay vì Tottenham. Eze dự kiến sẽ còn chơi thêm một trận cho Crystal Palace tại lượt đi Conference League với Fredrikstad (Na Uy) hôm 21/8.

Sau đó, anh sẽ tới Emirates kiểm tra y tế và trở thành tân binh thứ bảy của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè này. Trước đó, Arsenal đã chiêu mộ Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyokeres và Cristhian Mosquera.

Vy Anh