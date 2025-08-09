Man Utd công bố Sesko

Man Utd ký hợp đồng 5 năm với tiền đạo cao 1,95 m Benjamin Sesko, với phí chuyển nhượng cơ bản 89 triệu USD từ Leipzig.

"Lịch sử Man Utd rõ ràng rất đặc biệt, nhưng điều khiến tôi thực sự phấn khích là tương lai", Sesko nói trong phát biểu ra mắt đội bóng chiều nay 9/8. "Chúng tôi đã bàn về dự án của đội bóng. Mọi thứ đã sẵn sàng để Man Utd tiếp tục phát triển và sớm cạnh tranh các danh hiệu lớn nhất".

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox nhận xét Sesko sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tốc độ kinh hoàng và khả năng áp đảo về mặt thể chất với các hậu vệ. "Chúng tôi đã theo dõi sát sao sự nghiệp của Sesko, và nhận thấy cậu ấy hội tụ đủ phẩm chất và tính cách để phát triển mạnh mẽ tại Man Utd", ông Wilcox nói thêm.

Benjamin Sesko ra mắt Man Utd ở đại bản doanh Carrington, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: ManUtd

Sesko sẽ ra mắt khán giả Old Trafford trước trận gặp Fiorentina lúc 18h30 hôm nay, giờ Hà Nội, cùng các tân binh trước đó là Diego Leon, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, tiền đạo người Slovenia có thể không kịp thi đấu ngay.

Theo BBC Sport, Man Utd phải trả cho Leipzig 89 triệu USD phí cơ bản, chia thành nhiều đợt. Tùy vào thành tích của Sesko, "Quỷ Đỏ" sẽ phải trả thêm tối đa 10 triệu USD nữa. Nếu chỉ tính phí cơ bản, Sesko là thương vụ đắt giá thứ bảy trong lịch sử Man Utd, sau Paul Pogba (122 triệu USD), Antony (111 triệu), Harry Maguire (101 triệu), Jadon Sancho, Romelu Lukaku (99 triệu) và Rasmus Hojlund (91 triệu).

Vài tuần trước, Man Utd còn không nghĩ thương vụ này khả thi, vì mức giá cao và thành tích ghi bàn không quá ấn tượng của Sesko. Anh ghi 27 bàn trong 64 trận ở Bundesliga, nhiều nhất trong những cầu thủ U23 tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu hai mùa vừa qua. Tiền đạo 22 tuổi cũng không quá mong muốn gia nhập Man Utd, vì họ không được đá Cúp châu Âu mùa này.

Tuy nhiên, tác động từ Giám đốc tuyển dụng Man Utd, ông Christopher Vivell đã khiến Sesko thay đổi quan điểm. Ông Vivell từng giúp Salzburg chiêu mộ Sesko năm 2018, qua mặt chính "Quỷ Đỏ". Trong lễ ra mắt, Vivell cũng xuất hiện cùng ông Wilcox để chụp ảnh với Sesko.

Sesko được đảm bảo đá chính ở Man Utd. Vì thế, Hojlund sẽ phải chấp nhận dự bị, hoặc tìm bến đỗ mới.

Hoàng An (theo ManUtd, Athletic)