10 năm đi tiểu không kiểm soát

TP HCMBà Tâm, 56 tuổi, đi tiểu không kiểm soát hơn 10 năm, uống thuốc và tập luyện không giảm, được bác sĩ phẫu thuật đặt lưới nâng niệu đạo điều trị.

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh, Đơn vị Niệu Nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận bà Tâm bị són tiểu khi gắng sức, đã sinh con 4 lần - yếu tố được xem là một trong những nguyên nhân chính. Mỗi lần mang thai và sinh con, các cơ sàn chậu và dây chằng nâng đỡ tử cung, bàng quang bị kéo căng, thậm chí tổn thương hoặc rách, nhất là trong quá trình chuyển dạ.

Bệnh kéo dài 10 năm khiến cơ và dây chằng vùng chậu của bà Tâm thoái hóa, bàng quang và đường tiết niệu biến đổi, niệu đạo tăng di động khi tăng áp lực ổ bụng. Bà Tâm cũng đang ở giai đoạn mãn kinh nên bị suy giảm estrogen khiến niêm mạc niệu đạo và các cơ sàn chậu mỏng, yếu, giảm khả năng đóng kín niệu đạo.

Bác sĩ Oanh chỉ định phẫu thuật đặt lưới nâng niệu đạo theo phương pháp TOT. Bác sĩ rạch một đường nhỏ và luồn dải băng lưới nhân tạo để nâng đỡ niệu đạo, điều chỉnh độ căng phù hợp để điều trị són tiểu mà không gây bí tiểu. Vết rạch được khâu lại bằng chỉ tự tiêu. Dải băng TOT đóng vai trò như giá đỡ nhân tạo. Khi có áp lực do ho hay làm việc nặng, niệu đạo bị ép vào dải băng này và đóng kín lại, giúp ngăn nước tiểu rò rỉ ra ngoài.

Bác sĩ Oanh (ngồi) phẫu thuật đặt dải băng TOT cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Tâm xuất viện sau phẫu thuật một ngày, hết són tiểu, có thể đi lại nhẹ nhàng. Người bệnh cần tránh bê vác vật nặng trong ít nhất 4-6 tuần đầu để dải băng không bị xê dịch, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước, giữ vùng kín sạch sẽ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Són tiểu (tiểu không tự chủ) là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ trung niên. Mang thai sinh con nhiều lần và mãn kinh là những nguyên nhân thường gặp gây són tiểu. Thừa cân béo phì, táo bón, uống nhiều caffeine, bia rượu, thuốc lá hoặc đồ ăn cay nóng gây kích thích bàng quang... cũng là các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Oanh cho biết tình trạng nhẹ có thể điều trị hoặc kiểm soát bằng bài tập kegel, luyện tập bàng quang đi tiểu theo giờ cố định và học cách nhịn tiểu lâu dần để tăng khả năng chứa của bàng quang. Người bệnh kết hợp thay đổi lối sống, giảm cân, hạn chế caffeine, rượu bia và ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón. Khi bệnh tiến triển nặng, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc, đặt vòng nâng trong âm đạo hoặc phẫu thuật. Người bệnh cần khám chuyên khoa tiết niệu để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi