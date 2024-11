10 loại thực phẩm giảm đau đầu và mất ngủ

Chuối, dưa hấu cung cấp vitamin, kali và magie, còn cá béo, các loại hạt giàu omega 3 giúp giảm đau đầu, điều hòa giấc ngủ.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thực phẩm có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh hormone melatonin, chống lại triệu chứng đau đầu và mất ngủ. Một số vitamin và khoáng chất trong thực phẩm cũng có tác dụng giảm viêm, điều chỉnh huyết áp, duy trì sức khỏe tổng thể.

Chuối cung cấp vitamin nhóm B, kali, và magie, giúp hệ thần kinh hoạt động hiệu quả, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Kali và magie hỗ trợ thư giãn cơ bắp, giảm đau đầu.

Dưa hấu chứa 92% nước, bổ sung độ ẩm, giảm triệu chứng đau đầu do mất nước. Chất xơ, magie, chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây đau đầu, mất ngủ như huyết áp cao, viêm nhiễm.

Rau xanh như cải bó xôi, rau dền, mồng tơi... giàu chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ ngưng thở khi ngủ, huyết áp cao. Các loại rau này cũng chứa chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương, giảm căng thẳng thần kinh.

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó giàu magie, thúc đẩy tăng lưu lượng máu đến não, làm dịu cơn đau đầu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Magie oxit trong các loại hạt còn giảm cường độ đau đầu, không gây tác dụng phụ như một số loại thuốc.

Quả mọng như nho, việt quất, mâm xôi, dâu tây, dâu tằm cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào như vitamin C, flavonoid, polyphenol, resveratrol... Chúng giúp tăng khả năng chống lại các gốc tự do, làm dịu đau đầu do vấn đề viêm nhiễm. Bên cạnh ăn quả, bổ sung tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) cũng thúc đẩy tăng cường máu lên não, giảm đau đầu và mất ngủ, cải thiện trí nhớ.

Trái cây họ cam quýt chứa vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây đau đầu, mất ngủ như viêm, huyết áp cao.

Anh đào (cherry) có chứa tryptophan giúp sản sinh serotonin, từ đó hỗ trợ tổng hợp melatonin, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng thần kinh.

Kiwi giàu chất xơ và serotonin, tăng cường miễn dịch, chống lại vi khuẩn gây đau đầu, mất ngủ. Serotonin trong kiwi còn tham gia tổng hợp melatonin, cải thiện giấc ngủ.

Các loại cá béo như cá trích, cá ngừ, cá thu giàu omega-3, vitamin D bảo vệ hệ thần kinh và tim mạch. Omega-3 giảm nguy cơ viêm, hỗ trợ giấc ngủ. Người thiếu hụt vitamin D dễ bị rối loạn giấc ngủ.

Sữa chứa canxi, tryptophan và melatonin có tác dụng thư giãn, tối ưu hoạt động của hệ thần kinh, cải thiện giấc ngủ.

Nếu tình trạng đau đầu và mất ngủ kéo dài, người bệnh nên đến chuyên khoa thần kinh khám để bác sĩ xác định nguyên nhân, điều trị sớm.

Quỳnh Anh