10 loại rau củ quả màu đỏ giàu dinh dưỡng

Ớt chuông, dâu tây, củ cải đỏ chứa nhiều vitamin và khoáng chất giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, loãng xương, cholesterol cao.

Thành phần tạo nên màu đỏ của rau củ quả gồm lycopene, anthocyanin. Lycopene là chất chống oxy hóa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ mắt, chống nhiễm trùng. Anthocyanin hỗ trợ bảo vệ gan, cải thiện thị lực, giảm huyết áp và viêm nhiễm.

Dưới đây là những loại giàu vitamin, khoáng chất nên ăn thường xuyên.

Củ dền

Theo Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA), củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa, kali, chất xơ, folate, vitamin C và nitrat. Những dưỡng chất này có công dụng như hạ huyết áp, cải thiện lưu lượng máu, tăng cường sức bền. Củ dền có thể luộc, nấu canh hoặc ép cùng rau củ khác để tăng hương vị.

Cà chua

Cà chua giàu lycopene, vitamin C, kali. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, khoảng 85% lượng lycopene trong chế độ ăn uống đến từ cà chua tươi và các sản phẩm từ loại quả này. Nấu cà chua với một ít dầu ăn giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ lycopene hơn.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ giàu vitamin A, B6, E, folate. Loại quả này cung cấp vitamin C gần gấp ba lần lượng khuyến nghị hàng ngày. Nồng độ vitamin C cao bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Ăn ớt chuông đỏ có thể tăng cường chức năng miễn dịch, làn da rạng rỡ.

Dâu tây

Dâu tây giàu folate, axit folic, tăng cường sức khỏe tim mạch, mang lại lợi ích cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Chất chống oxy hóa, vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch.

Dâu tây cung cấp folate, axit folic tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Bưởi đào

Bưởi đào nhiều chất chống oxy hóa (vitamin C, lycopene) cao hơn bưởi trắng. Bưởi cũng chứa nhiều chất xơ pectin giảm cholesterol. Bạn có thể ăn cả múi, thái lát trong món salad hoặc uống nước ép, đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Củ cải đỏ

Củ cải đỏ chứa vitamin C, folate, kali dồi dào nhưng chỉ có 9 calo trong nửa cốc. Hàm lượng chất xơ giúp no lâu. Ngoài nấu canh, luộc, xào, hấp, củ cải còn làm dưa chua có lợi cho đường ruột.

Lựu

Lựu bổ dưỡng, chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa góp phần ngăn ngừa bệnh tim, ung thư. Lựu có hàm lượng polyphenol gấp ba lần trà xanh và rượu vang đỏ.

Ớt đỏ

Ớt đỏ giàu vitamin C, một cốc thái nhỏ cung cấp 2/3 nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin A có lợi cho da, thị lực... Bạn thường cảm thấy cay, nóng lưỡi khi ăn ớt đỏ do capsaicin, chất có thể giảm đau.

Rau diếp xoăn

Rau diếp xoăn màu đỏ tía, giàu vitamin K, folate, đồng, mangan, vitamin A, B6, C và E. Một chén rau diếp lá đỏ cắt nhỏ cung cấp gần một nửa nhu cầu hàng ngày vitamin A, K. Chất dinh dưỡng có trong rau này có thể chống ung thư, làm chậm quá trình lão hóa.

Khoai tây đỏ

Khoai tây đỏ nhiều kali, vitamin C, thiamin, vitamin B6. Một củ khoai tây luộc cỡ vừa khoảng 167 g cung cấp 12% giá trị dưỡng ngày ngày cho kali. Loại củ này cũng giàu tinh bột, giúp no lâu và ít ăn vặt hơn.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Health Shot)

