10 điểm nhấn vòng 8 Ngoại hạng Anh

Liverpool mất kiểm soát. Curtis Jones và Florian Wirtz cùng thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ không nằm trong kế hoạch của Arne Slot. Nhưng đó là tình thế Liverpool phải chấp nhận khi trận gặp Man Utd mới trôi qua hơn một giờ. Hệ quả là sự hỗn loạn - hình ảnh thu nhỏ cho mùa giải của họ.
Liverpool gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, khi Cody Gakpo ba lần đưa bóng dội khung gỗ, còn Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến mức Jones đã ăn mừng sớm.
Khi hàng công mất cân bằng, hàng thủ cũng bị kéo giãn. Milos Kerkez bị khai thác liên tục bên cánh trái, còn đội trưởng Virgil van Dijk cũng không còn chắc chắn như trước. Chính trung vệ Hà Lan mắc lỗi trong bàn mở tỷ số sớm của Bryan Mbeumo.
Trong bối cảnh thường xuyên bị dẫn bàn từ đầu mùa, Liverpool buộc phải mạo hiểm dâng cao, thậm chí thi đấu "tất tay" với 6, 7 cầu thủ tấn công trên sân. Hệ quả là đội hình mất cấu trúc, dễ bị phản công và thủng lưới ở các tình huống cố định.
Arsenal bứt phá trong cuộc đua vô địch. Trong khi Liverpool sa sút với ba trận thua liên tiếp, Arsenal khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu khi thắng Fulham 1-0 để củng cố đỉnh bảng.
Với lịch thi đấu thuận lợi trong tháng này - lần lượt gặp Crystal Palace, Burnley và Sunderland, "Pháo thủ" có cơ hội tiếp tục bứt phá trong cuộc đua vô địch. Điều duy nhất HLV Mikel Arteta cần lo là thể lực. Lịch thi đấu dày đặc dịp cuối năm sẽ là bài kiểm tra cho chiều sâu đội hình - yếu tố từng khiến Arsenal hụt hơi mùa trước.
Maguire đáp trả những kẻ hoài nghi. Quyết định để Harry Maguire đá chính thay Leny Yoro ở Anfield khiến nhiều người bất ngờ, nhưng trung vệ người Anh một lần nữa chứng minh bản lĩnh. HLV Rubem Amorim nhấn mạnh trước trận rằng Maguire có thể tạo khác biệt từ những pha cố định, và anh làm đúng như vậy.
Bàn thắng quyết định từ quả tạt của Bruno Fernandes đưa Maguire vào danh sách những cầu thủ Man Utd từng ghi bàn tại Anfield cùng các huyền thoại như Wayne Rooney hay Ryans Giggs. Với người từng nhiều lần bị nghi ngờ và suýt bị đẩy khỏi Old Trafford, đây là khoảnh khắc giải tỏa to lớn.
Cũng chính tại sân đấu này hồi tháng 1, Maguire bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà thắng 3-2 và ôm đầu tiếc nuối. Lần này, anh là người dẫn đầu màn ăn mừng, chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng của Man Utd tại Anfield. Ngoài bàn quyết định, Maguire còn chơi chắc chắn, nhiều lần cản phá và hóa giải những pha dứt điểm nguy hiểm của Liverpool, giúp đội khách bảo toàn chiến thắng quý giá.
Haaland lại tỏa sáng. Man City không còn là cỗ máy chiến thắng như vài năm trước. Nhưng khi có Erling Haaland, đội bóng của Pep Guardiola vẫn luôn sở hữu "vũ khí tối thượng".
Lập cú đúp vào lưới Everton, trung phong Na Uy nâng thành tích lên 23 bàn cho CLB và ĐTQG mùa này, trong đó có 11 bàn tại Ngoại hạng Anh.
Ngoại hạng Anh từng chứng kiến ba trường hợp chạm mốc 10 bàn qua 8 vòng đầu, đều thuộc về Haaland ở mùa 2022-2023, 2024-2025 và 2025-2026.
Dấu chấm hết cho Postecoglou. Nottingham Forest thông báo sa thải HLV Ange Postecoglou chỉ 18 phút sau trận thua Chelsea 0-3 trên sân nhà.
Postecoglou chỉ dẫn dắt Nottingham 39 ngày và trở thành HLV có triều đại ngắn thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Kỷ lục đáng buồn này đang thuộc về Sam Allardyce - người dẫn dắt Leeds United vỏn vẹn 30 ngày năm 2023. Xếp sau là Les Reed - HLV bị Charlton sa thải sau 40 ngày vào năm 2006.
Postecoglou tiếp quản ghế nóng từ Nuno Espirito Santo hôm 9/9, nhưng không thể giúp Nottingham thoát khỏi khủng hoảng. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Australia, Nottingham không thắng cả 8 trận trên mọi đấu trường.
Rogers đền đáp niềm tin của Emery. Morgan Rogers mất tự tin khi không ghi bàn trong bảy trận đầu mùa. "Mùa trước tôi có thể là một hiện tượng, nhưng giờ ai cũng biết cách để ngăn chặn tôi", tiền vệ 22 tuổi thừa nhận.
Nhưng HLV Unai Emery không hề dao động. Ông vẫn điền tên Rogers đá chính ở tất cả trận Ngoại hạng Anh lẫn Europa League. "Cậu ấy luôn làm tròn nhiệm vụ, chăm chỉ và cống hiến. Khi làm vậy, phong độ sẽ trở lại", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.
Khoảnh khắc đó đến trong trận thắng Tottenham 2-1. Cú sút xa tuyệt đẹp không chỉ mang về ba điểm mà còn giúp Rogers tìm lại cảm giác ghi bàn - phần thưởng cho sự kiên định và nỗ lực bền bỉ của anh.
Mateta thổi luồng sinh khí cho Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta thể hiện bản năng sát thủ với hat-trick vào lưới Bournemouth. Từ khả năng di chuyển, chọn vị trí đến bình tĩnh sút phạt đền, Mateta cho thấy sự trưởng thành rõ rệt.
Dù vẫn bị Bournemouth cầm hòa 3-3, phong độ chói sáng của tiền đạo người Pháp mở ra hy vọng cho Crystal Palace, rằng CLB đã tìm thấy người lĩnh xướng hàng công cho phần còn lại của mùa giải.
Baleba tìm lại phong độ đỉnh cao. Trước trận gặp Newcastle, HLV Fabian Hurzeler kêu gọi Carlos Baleba thể hiện nhiều hơn và trình diễn phong độ như mùa trước. Và tiền vệ người Cameroon đáp lại bằng màn trình diễn xuất sắc giúp Brighton thắng 2-1.
Baleba chơi đầy năng lượng, nhiều lần xuyên phá và đối đầu sòng phẳng với bộ ba mạnh mẽ Guimaraes - Tonali - Joelinton của Newcastle. Anh thể hiện đúng hình ảnh một "động cơ" ở tuyến giữa mà Brighton đã thiếu suốt từ đầu mùa.
Cựu tuyển thủ Anh Sue Smith nhận xét: "Baleba di chuyển quá tốt, đọc tình huống nhanh và luôn sẵn sàng lao lên. Nếu duy trì phong độ này, Brighton sẽ có thêm một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ".
Sunderland bay cao nhờ điểm tựa sân nhà. Nếu Sunderland trụ hạng thành công, công lớn sẽ thuộc về phong độ tuyệt vời tại Stadium of Light. Trận thắng Wolves 2-0 giúp họ bất bại sân nhà từ đầu mùa, với 10 điểm - ngang thành tích tốt nhất Ngoại hạng Anh của CLB kể từ mùa 1968-1969.
Chỉ Arsenal thủng lưới ít hơn Sunderland trên sân nhà (1 so với 2). Dưới thời HLV Regis Le Bris, Sunderland đang biến sân đấu vùng Đông Bắc thành "pháo đài" khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Leeds sa lầy vì phung phí cơ hội. Leeds tiếp tục khiến CĐV ngán ngẩm với trận thua Burnley 0-2. Trận này, đội bóng áo trắng cầm bóng 69%, chạm bóng 42 lần trong vòng cấm đối phương, tạt 47 quả, nhưng chỉ có bốn cú sút trúng đích và tịt ngòi.
HLV Daniel Farke thừa nhận khâu tận dụng cơ hội là vấn đề lớn nhất của đội. Trong ba thất bại gần nhất, Leeds đều dứt điểm nhiều hơn đối thủ nhưng không tận dụng được. Trung phong Dominic Calvert-Lewin thậm chí không có cú sút trúng khung thành nào.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP