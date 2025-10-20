10 điểm nhấn vòng 8 Ngoại hạng Anh

Liverpool mất kiểm soát. Curtis Jones và Florian Wirtz cùng thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ không nằm trong kế hoạch của Arne Slot. Nhưng đó là tình thế Liverpool phải chấp nhận khi trận gặp Man Utd mới trôi qua hơn một giờ. Hệ quả là sự hỗn loạn - hình ảnh thu nhỏ cho mùa giải của họ.

Liverpool gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, khi Cody Gakpo ba lần đưa bóng dội khung gỗ, còn Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến mức Jones đã ăn mừng sớm.

Khi hàng công mất cân bằng, hàng thủ cũng bị kéo giãn. Milos Kerkez bị khai thác liên tục bên cánh trái, còn đội trưởng Virgil van Dijk cũng không còn chắc chắn như trước. Chính trung vệ Hà Lan mắc lỗi trong bàn mở tỷ số sớm của Bryan Mbeumo.

Trong bối cảnh thường xuyên bị dẫn bàn từ đầu mùa, Liverpool buộc phải mạo hiểm dâng cao, thậm chí thi đấu "tất tay" với 6, 7 cầu thủ tấn công trên sân. Hệ quả là đội hình mất cấu trúc, dễ bị phản công và thủng lưới ở các tình huống cố định.