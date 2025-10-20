Maguire giúp Man Utd đả bại Liverpool

Trung vệ Harry Maguire ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Man Utd trước chủ nhà Liverpool, ở trận cầu đinh vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Tình huống Mbeumo mở tỷ số. Ảnh: PA

Man Utd mở tỷ số ngay phút thứ hai, từ một pha phản công nhanh. Amad nhận bóng bên phải, chọc khe xẻ nách cho Mbeumo thoát xuống sút chân phải về góc gần vào lưới. Đây là bàn thắng thứ ba của tiền đạo người Cameroon cho "Quỷ Đỏ", sau chín trận.

Cầu thủ Liverpool và HLV Slot cùng phản ứng trọng tài Michael Oliver, vì họ cho rằng đáng lẽ ông phải dừng trận đấu trước khi Amad chuyền bóng, vì tiền vệ Alexis Mac Allister chấn thương đầu sau pha tranh bóng bổng với Virgil van Dijk và Mbeumo. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được công nhận cho đội khách.

Sau bàn thắng sớm, Man Utd lùi xuống chơi phòng ngự phản công. Hai đội cùng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có tình huống Cody Gakpo rồi đến Bruno Fernandes sút dội cột trong thế thuận lợi. Riêng Gakpo ba lần đưa bóng trúng cột dọc hoặc xà ngang ở trận này.

Sau nhiều cơ hội bị phung phí, Gakpo cuối cùng cũng ghi được bàn gỡ hòa ở phút 78. Từ một tình huống lập bập trong cấm địa đội khách, Fernandes phá bóng không tốt, để Florian Wirtz chuyền cho Federico Chiesa. Tiền đạo Italy căng ngang dọn cỗ cho Gakpo đệm cận thành vào lưới trống.

Cầu trường Anfield như bùng nổ với bàn thắng của Gakpo, nhưng Man Utd tái lập thế dẫn bàn chỉ sau đó sáu phút. Từ một tình huống cố định, bóng bay tới vị trí của Fernandes bên trái và thủ quân đội khách chuyền một chạm về cột hai như đặt cho Maguire đánh đầu đập đất về góc xa.

Hoàng An