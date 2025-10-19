Guardiola: 'Man City không thể dựa mãi vào Haaland'

AnhHLV Pep Guardiola muốn các đồng đội san sẻ gánh nặng ghi bàn với Erling Haaland - tiền đạo lập cú đúp giúp Man City thắng Everton 2-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

"Haaland có thể đã ghi 4 hoặc 5 bàn hôm nay", Guardiola nói sau trận thắng tại Etihad hôm 18/10. "Cậu ấy là nhân tố chủ chốt, nhưng chúng tôi không thể dựa mãi vào một người".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ ra việc Man City tạo nhiều cơ hội và cần chắt chiu hơn. "Chúng tôi cần nhiều cầu thủ khác cùng tạo ra khác biệt", ông nói. "Các tiền vệ tấn công, các cầu thủ chạy cánh phải tiến bộ. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội rõ ràng và họ phải tận dụng được ở cấp độ này. Savinho, Jeremy Doku, Tijjani Reijnders đều có hai cơ hội, và lẽ ra tất cả đều phải ghi bàn".

Erling Haaland mừng bàn trong trận Man City thắng Everton 2-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 18/10/2025. Ảnh: Man City

Trên sân Etihad hôm qua, Haaland đánh đầu mở tỷ số rồi sút chân trái một chạm ấn định chiến thắng 2-0. Tiền đạo người Na Uy nâng thành tích lên 23 bàn cho CLB và ĐTQG mùa này, trong đó có 11 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh từng chứng kiến ba trường hợp chạm mốc 10 bàn qua 8 vòng đầu, đều thuộc về Haaland ở mùa 2022-2023, 2024-2025 và 2025-2026.

Ngoài Haaland, Guardiola dành lời khen cho những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Rico Lewis, Mateo Kovacic và tân binh Rayan Cherki. "Cậu ấy có tài năng đặc biệt", ông nói. "Rico và Kovacic cũng chơi tốt. Một chiến thắng nữa, rất quan trọng để khởi động lại sau 10 ngày nghỉ".

HLV 54 tuổi thừa nhận Man City khởi đầu chậm sau kỳ tập trung đội tuyển. "20 phút đầu luôn khó khăn sau loạt trận quốc tế", Guardiola bày tỏ. "Chúng tôi chưa lấy lại hoàn toàn nhịp độ, nhưng sau đó mọi thứ tốt dần lên. Thắng Brentford, rồi thắng Everton. Những kết quả này giúp chúng tôi trở lại nhóm dự Champions League, đó là điều tích cực".

Erling Haaland đánh đầu mở tỷ số. Ảnh: Man City

Không chỉ Guardiola, Phil Foden cũng dành nhiều lời khen cho Haaland. "Chúng tôi đều biết cậu ấy có khả năng chọn vị trí và di chuyển cực tốt", tiền vệ người Anh nói. "Dù bị theo kèm chặt, Haaland vẫn biết cách tạo khác biệt. Cậu ấy chỉ cần một cơ hội là có thể ghi bàn. Đó là bản năng của tiền đạo đẳng cấp thế giới".

Foden cũng tự tin sẽ cải thiện khả năng phối hợp với trung phong Na Uy. "Tôi nghĩ mình đang cải thiện mối liên kết với Haaland", tiền vệ 25 tuổi nói. "Tôi tìm thấy cậu ấy ở những vị trí thuận lợi hơn. Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện, nhưng tôi tin rằng mối liên kết ấy sẽ còn tốt hơn nữa".

Trận thắng Everton giúp Man City vươn lên thứ hai Ngoại hạng Anh với 16 điểm, kém Arsenal 3 điểm. Ngày 21/10, Haaland và đồng đội làm khách của Villarreal ở lượt ba Champions League, rồi hành quân tới sân Aston Villa ở vòng 9 Ngoại hạng Anh sau đó 5 ngày.

Hồng Duy tổng hợp