Một thập kỷ cay đắng của Man Utd tại Anfield

Liverpool 0-1 Man Utd ngày 17/1/2016. Chiến thắng duy nhất của Man Utd tại Anfield trong một thập kỷ qua đến từ cú đá bồi của Wayne Rooney sau pha đánh đầu dội xà của Marouane Fellaini.
Kết quả này giúp đội bóng của Louis van Gaal vươn lên thứ 5, còn Liverpool của Jurgen Klopp rơi xuống thứ 9. Dẫu vậy, Van Gaal vẫn bị sa thải cuối mùa, còn Klopp được Liverpool ký hợp đồng dài hạn – khởi đầu cho kỷ nguyên huy hoàng cùng "The Kop".
Liverpool 0-0 Man Utd ngày 14/10/2016. HLV Jose Mourinho áp dụng lối đá phòng ngự trứ danh, khi Man Utd chỉ cầm bóng 35% và toàn đội phòng ngự thấp để cầu hòa. David de Gea hai lần cứu thua xuất sắc trước Emre Can và Philippe Coutinho, giúp Man Utd rời Anfield với một điểm.
Sau trận, HLV Klopp bày tỏ sự thất vọng vì thế trận tẻ nhạt, và thừa nhận: "Không ai muốn xem lại trận này sau 10 năm nữa".
Liverpool 0-0 Man Utd ngày 14/10/2017. Kịch bản lặp lại một năm sau. Liverpool dứt điểm 19 lần nhưng bất lực trước David de Gea, đặc biệt là pha cản phá bằng chân trái trước cú đá cận thành của Joel Matip.
HLV Klopp lại cay đắng: "Họ đến đây chỉ để lấy một điểm và họ đã làm được". Cuối mùa, đoàn quân của Jose Mourinho về nhì, còn Liverpool cán đích thứ tư.
Liverpool 3-1 Man Utd ngày 16/12/2018. Hai pha lập công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Xherdan Shaqiri trong 10 phút cuối giúp Liverpool nhấn chìm Man Utd, và khiến Mourinho mất việc chỉ hai ngày sau.
Trận này, Liverpool chơi áp đảo toàn diện và tiếp tục cuộc đua song mã nghẹt thở với Man City.
Liverpool 2-0 Man Utd ngày 19/1/2020. Virgil van Dijk và Mohamed Salah ghi bàn giúp Liverpool tiến gần hơn đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 30 năm.
Sau trận, Klopp hào hứng nói: "Nếu hôm nay CĐV không vui, sẽ chẳng bao giờ họ vui được nữa".
Liverpool 0-0 Man Utd ngày 17/1/2021. Man Utd bước vào trận đấu với tư cách đội đầu bảng, nhưng chỉ có trận hòa nhạt. Klopp phải dùng Jordan Henderson và Fabinho đá trung vệ vì khủng hoảng chấn thương, còn Alisson Becker là người hùng với các pha cứu thua trước Bruno Fernandes và Paul Pogba.
Man Utd vẫn giữ đỉnh bảng, nhưng rồi nhanh chóng hụt hơi và về nhì sau Man City.
Liverpool 4-0 Man Utd ngày 19/4/2022. Dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick, Man Utd thảm bại từ cú đúp của Salah cùng các bàn của Luis Diaz và Sadio Mane.
Trận này, Cristiano Ronaldo vắng mặt vì lý do cá nhân, còn hàng thủ của Man Utd tan nát. Kết quả này giống như lời cảnh báo dành cho Erik ten Hag - người được thông báo bổ nhiệm chỉ ba ngày sau đó - về công cuộc tái thiết gian nan.
Liverpool 7-0 Man Utd ngày 5/3/2023. Đây là cơn ác mộng lớn nhất của Man Utd tại Anfield. Gakpo, Nunez và Salah cùng lập cú đúp rồi Firmino ấn định tỉ số 7-0, giúp Liverpool nhấn chìm đội khách.
Đó mới là lần thứ tư Man Utd nhận thất bại 0-7 trong lịch sử 145 năm của CLB, sau trận gặp Wolves hồi tháng 12/1931, Aston Villa tháng 12/1930 và Blackburn Rovers tháng 4/1926. Trái lại, đó là chiến thắng đậm nhất của Liverpool trước Man Utd, phá kỷ lục với tỷ số 7-1 vào tháng 10/1895 - thời điểm đội bóng thành Manchester còn mang tên Newton Heath.
Liverpool 0-0 Man Utd ngày 17/12/2023. Dù phải chơi thiếu người ở cuối trận khi Dalot bị đuổi, Man Utd vẫn giữ được trận hòa trước 57.000 khán giả - con số kỷ lục tại Anfield kể từ 1963. Đó là lần hiếm hoi Ten Hag rời Merseyside trong bình yên, nhưng không đủ cứu ông khỏi bị sa thải vào tháng 10 năm sau.
Liverpool 2-2 Man Utd ngày 5/1/2025. HLV Ruben Amorim giúp Man Utd tránh thất bại thứ tư liên tiếp bằng trận hòa kịch tính tại Anfield. Trận này Lisandro Martinez mở tỷ số, rồi Gakpo và Salah giúp Liverpool dẫn lại, trước khi Amad Diallo ấn định kết quả hòa.
Dù không thắng, màn trình diễn tích cực giúp Man Utd giải tỏa áp lực giữa chuỗi khủng hoảng. Cuối mùa, Liverpool vô địch, còn Man Utd rơi xuống vị trí thứ 15 - tóm gọn một thập kỷ cay đắng.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP