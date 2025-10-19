Một thập kỷ cay đắng của Man Utd tại Anfield

Liverpool 0-1 Man Utd ngày 17/1/2016. Chiến thắng duy nhất của Man Utd tại Anfield trong một thập kỷ qua đến từ cú đá bồi của Wayne Rooney sau pha đánh đầu dội xà của Marouane Fellaini.

Kết quả này giúp đội bóng của Louis van Gaal vươn lên thứ 5, còn Liverpool của Jurgen Klopp rơi xuống thứ 9. Dẫu vậy, Van Gaal vẫn bị sa thải cuối mùa, còn Klopp được Liverpool ký hợp đồng dài hạn – khởi đầu cho kỷ nguyên huy hoàng cùng "The Kop".