Arsenal bỏ cách Liverpool 4 điểm

AnhArsenal thắng chủ nhà Fulham 1-0 ở vòng 8 để củng cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh và gây áp lực lên Liverpool - đội sẽ gặp Man Utd hôm nay.

Arsenal từng rơi điểm trên sân của Fulham khi đang đua vô địch hai mùa gần nhất. Đó là trận hòa 1-1 mùa 2024-2025 và thua 1-2 mùa 2023-2024, những kết quả khiến họ hụt hơi rồi mất danh hiệu vào tay Liverpool và Man City.

Nhưng lần này, Arsenal đã phá dớp để khẳng định vị thế ứng viên vô địch hàng đầu. Khác biệt tại sân Craven Cottage ngày 18/10 đến ở phút 58, khi đội khách ghi bàn từ pha đá phạt góc - bài tấn công quen thuộc của họ vài mùa gần đây.

Leandro Trossard ghi bàn và ăn mừng trong trận Arsenal thắng Fulham 1-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân Craven Cottage, London, Anh ngày 18/10/2025. Ảnh: Arsenal FC

Từ quả đá phạt góc bên phải của Bukayo Saka, trung vệ Gabriel chạy về cột gần đánh đầu. Bóng văng về cột xa để Leandro Trossard đệm đùi cận thành, giúp Arsenal vượt lên. Đây được tính là tình huống kiến tạo của Gabriel, biến anh thành trung vệ duy nhất góp dấu giày vào 20 bàn tại Ngoại hạng Anh (18 bàn và 2 kiến tạo), kể từ mốc gia nhập Arsenal mùa 2020-2021.

Arsenal cũng trở thành CLB đầu tiên có 10 cầu thủ ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, gồm Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Zubimendi, Decan Rice, Mikel Merino, Gabriel Martinelli, Gabriel và mới nhất là Trossard.

Từ đầu Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024, Arsenal đã ghi 37 bàn từ các quả phạt góc - nhiều hơn ít nhất 16 bàn so với bất kỳ đội nào khác tại giải. Ngoài bài tấn công này, "Pháo thủ" còn gây ấn tượng với hàng thủ chắc chắn. Họ không để Fulham dứt điểm trúng đích lần nào và có trận thứ năm giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Viktor Gyokeres (trái) dứt điểm 3 lần nhưng không ghi bàn. Ảnh: AP

Trong năm 2025, Arsenal cũng thắng nhiều trận sân khách hơn bất kỳ đội nào khác tại Ngoại hạng Anh (8). Trong đó, họ giữ sạch lưới 5 trận và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Nhưng đội bóng của Mikel Arteta vẫn phải cải thiện khâu dứt điểm. Trận này, Arsenal dứt điểm 16 lần nhưng chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,88 và ghi một bàn. Tiền đạo đình đám Viktor Gyokeres tịt ngòi trận thứ 7 liên tiếp và bị chuyên trang Sofascore chấm 6,2 điểm - thấp nhất bên phía Arsenal. Anh đã làm khá tốt khâu tỳ đè, nhưng ít nhất hai lần hỏng ăn dù trước mặt chỉ còn thủ môn Bern Leno.

Arsenal tưởng như có cơ hội ghi bàn thứ hai, khi được hưởng phạt đền ở phút 67. Saka đột phá bên cánh phải, va chạm với Kevin, rồi ngã xuống trong vòng cấm và trọng tài Anthony Taylor lập tức cắt còi. Nhưng sau khi xem lại VAR khá lâu, Taylor xác định Kevin đã chạm bóng trước và thay đổi quyết định.

Tình huống va chạm gây tranh cãi giữa Kevin và Saka. Ảnh: chụp màn hình

Việc chỉ dẫn một bàn khiến Arsenal trải qua những phút cuối thót tim. Arteta thậm chí phải câu giờ bằng cách tung Christian Norgaard vào sân ở phút bù, còn các cầu thủ Arsenal nhiều lần đưa bóng ra cột cờ góc để kéo dài thời gian.

Bảo toàn kết quả 1-0, Arsenal củng cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 19 điểm, hơn Liverpool - CLB gặp Man Utd ở trận đấu muộn hôm nay - bốn điểm. Nhưng Man City mới đang là đội đứng thứ hai với 16 điểm, sau trận thắng Everton 2-0.

Hồng Duy