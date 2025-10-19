Arteta thích chiến thắng xấu xí của Arsenal

AnhTheo HLV Mikel Arteta, chiến thắng 1-0 trên sân Fulham ở vòng 8 Ngoại hạng Anh cho thấy Arsenal đã trưởng thành vượt bậc.

Arsenal từng rơi điểm trên sân của Fulham khi đang đua vô địch hai mùa gần nhất. Đó là trận hòa 1-1 mùa 2024-2025 và thua 1-2 mùa 2023-2024, những kết quả khiến họ hụt hơi rồi mất danh hiệu vào tay Liverpool và Man City.

Nhưng trên sân Craven Cottage hôm qua, Arsenal đã phá dớp với chiến thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Leandro Trossard. Kết quả này giúp "Pháo thủ" củng cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 19 điểm, hơn Liverpool - CLB gặp Man Utd ở trận đấu muộn hôm nay - bốn điểm.

"Đây là một nơi rất khó chơi, Fulham được tổ chức tốt và có HLV hiểu rõ cách vận hành lối chơi", Arteta nói sau trận. "Khi tỷ số vẫn là 0-0 và thời gian trôi đi, trận đấu càng trở nên căng thẳng, nhưng chúng tôi đã thể hiện được sự trưởng thành".

HLV Mikel Arteta vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thắng Fulham 1-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân Craven Cottage, London, Anh ngày 18/10/2025. Ảnh: Arsenal FC

Từ đầu Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024, Arsenal đã ghi 37 bàn từ các quả phạt góc - nhiều hơn ít nhất 16 bàn so với bất kỳ đội nào khác tại giải. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, "Pháo thủ" ghi 15 bàn, trong đó 10 bàn từ các tình huống cố định.

Khi được hỏi về quan điểm cho rằng Arsenal thắng xấu xí, Arteta đáp: "Chúng tôi kiên trì tấn công bằng nhiều cách khác nhau, và cuối cùng lại ghi bàn từ một pha cố định, nhưng đó vẫn là thành quả xứng đáng với đội".

HLV người Tây Ban Nha cũng dành lời khen cho hàng thủ, khi Arsenal không để Fulham dứt điểm trúng đích lần nào. Khi thắng West Ham 2-0 ở vòng trước, thủ môn David Raya cũng không phải cứu thua lần nào. Đây là lần đầu tiên Arsenal không để đối thủ dứt điểm trúng đích hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, từ mùa giải vô địch bất bại 2003-2004.

"Điều đó cho thấy đội bóng đã tổ chức phòng ngự tốt thế nào", Arteta tự hào. "Chúng tôi có vài phút đầu hơi lúng túng, mất bóng nguy hiểm, nhưng sau đó kiểm soát lại thế trận. Lịch thi đấu đang rất dày, và chúng tôi phải sẵn sàng cho trận gặp Atletico ở Champions League".

Bukayo Saka cũng nhấn mạnh rằng những trận thắng liên tiếp trước Newcastle, West Ham và Fulham là minh chứng cho sự tiến bộ của Arsenal. Mùa trước, "Pháo thủ" chỉ giành được một điểm ở ba trận tương tự. "Năm nay, chúng tôi đã vượt qua những đối thủ từng khiến mình gặp khó, nên toàn đội rất vui", tiền vệ người Anh bày tỏ. "Tôi chỉ cố gắng cầm bóng, tạo khác biệt và hài lòng với màn trình diễn của mình và toàn đội".

Leandro Trossard mừng bàn thắng duy nhất của trận. Ảnh: Arsenal FC

"Người hùng" Leandro Trossard cũng hài lòng khi ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này để giúp Arsenal giành ba điểm. "Fulham không gây nhiều áp lực, nên chúng tôi phải tự tìm ra giải pháp, đặc biệt trong hiệp một", tiền đạo người Bỉ chia sẻ. "Thật tuyệt khi có thêm một bàn từ phạt góc và thêm một trận giữ sạch lưới, đó là thành quả của toàn đội. Ai cũng nỗ lực từng ngày trên sân tập, và chúng tôi xứng đáng được đền đáp".

Ngày 21/10, Arsenal trở về sân nhà tiếp Atletico ở lượt ba Champions League, rồi gặp Crystal Palace ở vòng 9 Ngoại hạng Anh sau đó 5 ngày.

Hồng Duy tổng hợp