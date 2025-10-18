Nottingham sa thải HLV sau trận thua thảm Chelsea

AnhNottingham Forest thông báo sa thải HLV Ange Postecoglou chỉ 18 phút sau trận thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

"Nottingham Forest xác nhận đã chấm dứt hợp đồng với HLV Ange Postecoglou với hiệu lực ngay lập tức, sau chuỗi kết quả và màn trình diễn không đạt kỳ vọng", đội bóng ra thông báo ngắn gọn.

HLV Ange Postecoglou thất vọng trong trận Nottingham Forest thua Chelsea 0-3 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân City Ground, Nottingham, Anh ngày 18/10/2025. Ảnh: AP

Postecoglou chỉ dẫn dắt Nottingham 39 ngày và trở thành HLV có triều đại ngắn thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Kỷ lục đáng buồn này đang thuộc về Sam Allardyce - người dẫn dắt Leeds United vỏn vẹn 30 ngày năm 2023. Xếp sau là Les Reed - HLV bị Charlton sa thải sau 40 ngày vào năm 2006.

Postecoglou tiếp quản ghế nóng từ Nuno Espirito Santo hôm 9/9, nhưng không thể giúp Nottingham thoát khỏi khủng hoảng. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Australia, Nottingham không thắng cả tám trận trên mọi đấu trường.

Cụ thể, CLB thua Arsenal 0-3, Sunderland 0-1, Newcastle 0-2, Chelsea 0-3, hòa Burnley 1-1 ở Ngoại hạng Anh, thua Swansea 2-3 ở Cup Liên đoàn và thua Midtjylland 2-3, hòa Real Betis 2-2 ở Europa League. Postecoglou trở thành HLV đầu tiên của Nottingham không thắng trận nào qua 8 trận đầu.

Hàng công yếu kém là một phần nguyên nhân khác khiến triều đại của nhà cầm quân người Australia nhanh chóng sụp đổ. Ông trở thành HLV đầu tiên kể từ Sean Dyche năm 2014 chỉ giúp CLB ghi được một bàn sau năm trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.

Nottingham còn trải qua ba trận liên tiếp không ghi bàn trên sân nhà - điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 10/1998. Trận thua Chelsea 0-3 cũng là lần đầu tiên Nottingham tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) hơn 2 mà vẫn tịt ngòi kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh năm 2022.

Sau 39 ngày nắm quyền tại City Ground, Postecoglou rời đội bóng ở vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm. Postecoglou lần thứ hai bị sa thải trong vòng nửa năm, sau khi bị Tottenham cắt hợp đồng hồi tháng 6 dù giúp đội bóng Bắc London giành Europa League - danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi.

Reece James mừng bàn ấn định chiến thắng 3-0. Ảnh: Reuters

Trên sân City Ground ngày 18/10, Chelsea nhỉnh hơn và thắng 3-0 nhờ các bàn của trung vệ 19 tuổi Josh Acheampong, Pedro Neto và Reece James. Điểm trừ là việc Malo Gusto nhận thẻ đỏ ở phút 87, thời điểm Chelsea đang dẫn 3-0.

Chelsea nhận năm thẻ đỏ trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước đó là HLV Enzo Maresca (trận gặp Liverpool), Joao Pedro (Benfica), Trevoh Chalobah (Brighton) và Robert Sanchez (Man Utd).

Postecoglou thậm chí không được dự buổi họp báo sau trận. HLV của Chelsea, Enzo Maresca cảm thông với đồng nghiệp. "Tôi thực sự rất tiếc", ông nói với TNT Sports. "Đây là công việc mà các HLV phải thắng các trận đấu. Chúng tôi sẽ nhận kết cục tương tự nếu thành tích không tốt".

Hồng Duy tổng hợp