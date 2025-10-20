Slot chê lối chơi tử thủ của Man Utd

AnhHLV Arne Slot than phiền việc Man Utd tử thủ và đá bóng dài, trong trận thua 1-2 của Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

"Luôn rất khó khăn khi đối đầu một đội chơi phòng ngự thấp và chủ yếu dùng những pha bóng dài", Slot nói với Sky Sports sau trận. "Mọi thứ càng khó hơn khi bạn bị thủng lưới chỉ sau một phút, trong khi một cầu thủ của chúng tôi vẫn đang nằm sân".

HLV Arne Slot phản ứng trong trận Liverpool thua Man Utd 1-2 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: EPA

Trên sân Anfield hôm 19/10, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho Man Utd ngay giây thứ 62 sau pha va chạm giữa Virgil van Dijk và Alexis Mac Allister. Liverpool dồn ép trong hiệp hai, hai lần dứt điểm trúng cột dọc trước khi Cody Gakpo gỡ hòa. Nhưng Liverpool không thể giữ lại dù chỉ một điểm khi để Harry Maguire chọc thủng lưới ở phút 84.

"Trước một hàng thủ thấp và nhiều pha bóng dài như thế, nếu ai nói với tôi rằng chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội như vậy, tôi sẽ không nghĩ là đội sẽ thua", Slot nói thêm. "Chúng tôi đã có đủ cơ hội để ghi hơn một bàn, nhưng lại để thủng lưới hai bàn, trong đó có một tình huống cố định".

Nhà cầm quân người Hà Lan so sánh trận thua này với các thất bại trước Crystal Palace và Chelsea - tất cả có điểm chung là Liverpool để lọt lưới từ các pha bóng chết. "Chúng tôi phải mạo hiểm hơn khi bị dẫn bàn, nhưng nhìn chung đội hầu như không cho đối thủ thêm cơ hội nào", ông nói. "Nhưng một lần nữa, đội lại thủng lưới từ tình huống cố định. Rất khó để thắng nếu bạn luôn yếu ở các pha bóng như thế".

Tính trên mọi đấu trường, Liverpool đang thua bốn trận liên tiếp, gồm thất bại 0-1 trên sân Galatasaray ở Champions League. Slot thừa nhận đang phải đối mặt thử thách thực sự tại Anfield sau chuỗi kết quả tệ hại này, nhưng khẳng định các học trò chưa đánh mất sự tự tin.

"Cuộc sống của một HLV là những thử thách không ngừng", HLV 47 tuổi nói. "Khi bạn thắng, bạn muốn tiếp tục thắng, còn khi thua, bạn chỉ muốn trở lại với chiến thắng. Tôi không nghĩ đội đã mất tự tin, vì trong cả ba trận thua ở Ngoại hạng Anh, chúng tôi đều tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp hai. Nếu tiếp tục duy trì lối chơi như hiện tại và làm tốt hơn ở một vài khâu, tôi tin Liverpool sẽ sớm thắng trở lại".

Alexis Mac Allister nhận sự chăm sóc y tế và phải băng đầu ngay sau phút đầu tiên. Ảnh: AMA

Trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Mbeumo, Mac Allister va chạm với Virgil van Dijk và nằm sân do chấn thương đầu. Ngoài đường biên, Slot phản ứng dữ dội với quyết định công nhận bàn thắng. Nhưng sau trận, ông cho rằng tình huống này không phải lý do khiến Liverpool thất bại.

"Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn ngay cả sau khi Allister bị đau", Slot bày tỏ. "Sức khỏe cầu thủ là điều quan trọng, và nếu anh ấy cần khâu bốn mũi thì rõ ràng phải được chăm sóc ngay lập tức. Nhưng dù vậy, đó không phải lý do khiến chúng tôi thua, mà là vì chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội".

Trận thua Man Utd khiến Liverpool tụt xuống thứ 4 Ngoại hạng Anh với 15 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 4 điểm. Ngày 22/10, Liverpool hành quân tới sân của Frankfurt ở lượt ba Champions League, nơi họ sẽ cố gắng tránh kịch bản thua năm trận liền lần đầu tiên kể từ năm 1953.

Hồng Duy (theo Daily Mail, ESPN)