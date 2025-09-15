10 điểm nhấn vòng 4 giải Ngoại hạng Anh

Haaland hay hơn mùa giải ăn ba? Với cú đúp trong trận thắng Man Utd 3-0, tiền đạo của Man City qua mặt Eric Cantona, Wayne Rooney ở derby Manchester, trở thành cầu thủ đóng góp vào số bàn thắng nhiều thứ hai trong các trận derby thành Manchester (11 bàn, gồm 8 bàn tự ghi và 3 kiến tạo). Anh đồng thời cán mốc 90 bàn Ngoại hạng Anh, đạt hiệu suất 0,89 bàn mỗi trận.
Trước đó vài ngày, Erling Haaland đã gây sốt khi ghi năm bàn trong trận thắng Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. Kết quả này giúp Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng và sáng cửa giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.
Vì vậy, sau trận thắng trên sân Etihad, HLV Pep Guardiola tâng bốc Haaland, cho rằng học trò đang đạt phong độ cao hơn mùa 2022-2023 - thời điểm anh phá kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh và giành Vua phá lưới Champions League 2022-2023.
Man Utd chạm đáy thất vọng. Kể từ khi Ruben Amorim thay Erik ten Hag nắm quyền tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" chỉ giành 31 điểm sau 31 trận - thành tích tệ nhất trong số các đội góp mặt liên tục ở Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn.
Xét về tỷ lệ thắng, Amorim cũng giữ kỷ lục buồn, khi là HLV có thành tích kém nhất kể từ Thế chiến thứ Hai. Trong số những người từng dẫn dắt Man Utd ít nhất 20 trận ở hạng đấu cao nhất, chỉ Alfred Albut (20%) và Scott Duncan (24%) có tỷ lệ thắng thấp hơn Amorim (26% với 8 thắng sau 31 trận).
Hàng công của "Quỷ đỏ" cũng sa sút nghiêm trọng khi tịt ngòi 13 trong 31 trận và chỉ ghi tổng cộng 36 bàn. Amorim cũng mới thắng 4 trong 26 trận Ngoại hạng Anh trước các đội không phải tân binh. Trên sân khách, Man Utd cũng chỉ thắng một trong 20 trận gần nhất gặp nhóm "Big Six", thủng lưới tới 53 lần.
Thói quen thắng muộn của Liverpool. Cú đá phạt đền ở phút bù thứ năm giúp Liverpool thắng nhọc 1-0 trên sân tân binh Burnley để giành 12 điểm tuyệt đối. Liverpool trở thành CLB đầu tiên thắng 4 trận liên tiếp nhờ các bàn quyết định được ghi trong 10 phút cuối hoặc muộn hơn tại Ngoại hạng Anh.
Trước khi hạ Burnley, đoàn quân dưới trướng HLV Arne Slot thắng ba vòng đầu theo kịch bản tương tự, lần lượt hạ Bournemouth 4-2 (bàn của Federico Chiesa ở phút 88, Salah phút bù thứ 4), Newcastle 3-2 (Rio Ngumoha phút bù thứ mười) và Arsenal 1-0 (Dominik Szoboszlai phút 83).
Những kết quả này của Liverpool đang tạo nên những tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng các pha lập công muộn là dấu hiệu của bản lĩnh nhà vô địch. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng Liverpool chỉ đang che giấu những lỗ hổng trong lối chơi chưa thực sự thuyết phục.
Dấu ấn tân binh tại Arsenal. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Arsenal chi hơn 300 triệu USD để mang về tám tân binh. Năm trong số đó đá chính trước Nottingham Forest, và tất cả đều thi đấu tốt.
Martin Zubimendi lập cú đúp, Viktor Gyokeres ghi một bàn, Eberechi Eze góp một kiến tạo, Noni Madueke liên tục khoan phá cánh phải của Nottingham Forest, trong khi trung vệ Cristhian Mosquera thi đấu chắc chắn khi thế chỗ William Saliba. Sau trận, HLV Mikel Arteta khẳng định sự xuất hiện của các tân binh giúp đội bóng của ông khó lường hơn.
Dàn sao trẻ Chelsea gây thất vọng trong màn thử lửa xoay tua. HLV Enzo Maresca lên tiếng bảo vệ lựa chọn đội hình xuất phát sau trận hòa 2-2 trên sân Brentford, nhưng rõ ràng những gương mặt trẻ của Chelsea chưa tạo được sự an tâm khi phải chinh chiến cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.
Wesley Fofana cho thấy sự gượng gạo khi bị kéo sang đá hậu vệ phải, trong khi Jorrel Hato bên cánh trái vẫn cần thêm thời gian để bắt nhịp với tốc độ ở Ngoại hạng. Facundo Buonanotte thậm chí bị thay ra ngay sau hiệp một, còn bản hợp đồng 76 triệu USD từ Dormund Jamie Gittens chưa chứng minh được giá trị. Tân binh khác là Alejandro Garnacho mắc sai lầm khi mất tập trung, để Fabio Carvalho ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Woltemade xoa dịu nỗi lo Isak tại Newcastle. Tân binh 105 triệu USD ghi bàn duy nhất giúp Newcastle đánh bại Wolves trên sân nhà. Nick Woltemade trở thành cầu thủ người Đức thứ ba trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi bàn ngay ở trận ra mắt, sau Ilkay Gundogan và Jurgen Klinsmann.
Sở hữu chiều cao 1,98 m, pha lập công bằng đầu có lẽ không bất ngờ. Nhưng màn trình diễn của Woltemade cho thấy anh không chỉ đơn thuần là "gã khổng lồ" trong vòng cấm. Tiền đạo người Đức tham gia vào hầu hết các tình huống tấn công của Newcastle, kiếm các quả phạt khi lùi sâu, làm tường chắc chắn, phối hợp ăn ý với Jacob Murphy.
Chính vì vậy, Woltemade nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của CĐV tại St. James’ Park. Biệt danh "Woltemessi" đã xuất hiện trên khán đài và anh nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khi rời sân ở cuối hiệp hai.
Thomas Frank hãnh diện với hàng thủ "thép" của Tottenham. "Tôi đã đặt trọng tâm vào điều đó ngay từ ngày đầu tiên bước vào CLB", Thomas Frank không ngần ngại chia sẻ triết lý bóng đá - điều hiếm thấy ở môi trường Ngoại hạng Anh. Đặc biệt là tại Tottenham, CLB vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công rực lửa nhiều năm qua.
Nhưng Frank là HLV thực dụng, hiểu rõ hàng thủ Tottenham mong manh đến thế nào mùa trước. Vì vậy, ngay từ khi tiếp quản, chiến lược gia Đan Mạch lập tức xây dựng sự tổ chức và tính kỷ luật. Chỉ sau bốn vòng, dấu ấn đã hiện rõ: Tottenham giữ sạch lưới ba trận, chỉ duy nhất một lần bị Evanilson của Bournemouth chọc thủng lưới.
Semenyo giúp Bournemouth khởi đầu tốt nhất lịch sử. Dù việc đội nhà đang đứng thứ tư với điểm số ngang hàng Arsenal và Tottenham đến từ nỗ lực tập thể, dấu ấn cá nhân của Semenyo là không thể phủ nhận. Trước Brighton, anh ghi một bàn từ chấm phạt đền và kiến tạo bàn còn lại, giúp Bournemouth thắng 2-1.
Trước trận, Semenyo là cầu thủ duy nhất tại Ngoại hạng Anh có ít nhất 10 cú sút và 5 cơ hội tạo ra cho đồng đội, cho thấy sự toàn diện trong tấn công. Tính từ đầu mùa, Semenyo đã in dấu giày vào 5 trong 6 bàn thắng của Bournemouth (ghi 3, kiến tạo 2). Với phong cách chơi trực diện, tốc độ và biến hóa, anh trở thành mũi công đáng sợ tại Vitality.
Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột chia tay CLB hè vừa qua - Dean Huijsen tới Real Madrid, Milos Kerkez gia nhập Liverpool, Illia Zabarnyi khoác áo PSG - việc Bournemouth trói chân Semenyo bằng bản hợp đồng mới có lẽ chính là thương vụ quan trọng nhất.
Aston Villa tiếp tục tịt ngòi. Trong trận hòa 0-0 trên sân Everton, Aston Villa chỉ có một cú sút trúng đích và tạo thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,31 - cho thấy gần như không tạo được mối đe dọa thực sự nào.
Trên hàng công, Ollie Watkins và Morgan Rogers bị cô lập hoàn toàn, hiếm khi nhận được bóng trong tư thế thuận lợi. Điểm sáng hiếm hoi đến từ thủ môn Emiliano Martinez. Dù bị đồn đoán sẽ gia nhập Man Utd suốt mùa hè, anh vẫn thi đấu tập trung, cản phá những cú sút nguy hiểm của của Jack Grealish hay Michael Keane.
Aston Villa trở thành đội bóng thứ năm trong lịch sử Ngoại hạng Anh không ghi bàn sau bốn vòng đấu mở màn. Với khởi đầu nghèo nàn ấy, họ đang chôn chân ở vị trí thứ 19.
Roefs tỏa sáng, giữ điểm quý giá cho Sunderland. Mùa trước, cả ba đội mới lên hạng đều phải xuống hạng ngay lập tức. Sunderland hiểu rõ thử thách và đang khởi đầu khá tốt.
Sunderland gây tiếng vang khi đè bẹp West Ham 3-0 ở vòng một, và vừa cầm chân chủ nhà Crystal Palace 0-0. Trong khung gỗ, Robin Roefs trở thành chỗ dựa vững chắc khi có tới sáu pha cứu thua, giúp Sunderland ngăn chặn 1,59 bàn thua kỳ vọng, trực tiếp đem về một điểm. Với cuộc đua trụ hạng khốc liệt, từng điểm số như vậy có thể định đoạt cục diện vào tháng 5.
Hồng Duy
Ảnh: Man City, Reuters, AP, PA