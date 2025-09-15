10 điểm nhấn vòng 4 giải Ngoại hạng Anh

Haaland hay hơn mùa giải ăn ba? Với cú đúp trong trận thắng Man Utd 3-0, tiền đạo của Man City qua mặt Eric Cantona, Wayne Rooney ở derby Manchester, trở thành cầu thủ đóng góp vào số bàn thắng nhiều thứ hai trong các trận derby thành Manchester (11 bàn, gồm 8 bàn tự ghi và 3 kiến tạo). Anh đồng thời cán mốc 90 bàn Ngoại hạng Anh, đạt hiệu suất 0,89 bàn mỗi trận.

Trước đó vài ngày, Erling Haaland đã gây sốt khi ghi năm bàn trong trận thắng Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. Kết quả này giúp Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng và sáng cửa giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Vì vậy, sau trận thắng trên sân Etihad, HLV Pep Guardiola tâng bốc Haaland, cho rằng học trò đang đạt phong độ cao hơn mùa 2022-2023 - thời điểm anh phá kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh và giành Vua phá lưới Champions League 2022-2023.