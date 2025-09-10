Haaland ghi 5 bàn trong chiến thắng 11-1 của Na Uy

Na UyTiền đạo Erling Haaland ghi 5 và kiến tạo 2 bàn, giúp Na Uy đè bẹp Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Việc bị rách môi và phải khâu ba mũi vì cửa khoang hành lý xe buýt không ảnh hưởng đến phong độ của Haaland.

Trên sân Ullevaal tối 9/9, tiền đạo Man City có màn trình diễn thăng hoa bậc nhất sự nghiệp. Haaland thi đấu 89 phút, chạm bóng 38 lần, dứt điểm 10 lần với bảy cú trúng đích, góp dấu giày vào 7 bàn và được chuyên trang Sofascore chấm 10 điểm.

Erling Haaland ghi năm bàn trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 9/9. Ảnh: Alamy

Tiền đạo 25 tuổi ghi 4 bàn bằng chân phải và một cú đánh đầu. Ngoài ra, anh còn kiến tạo bàn mở tỷ số của Felix Horn Myhre và bàn ấn định chiến thắng của Thelo Aasgaard.

Tổng cộng, Haaland ghi bàn trong cả 8 lần ra sân gần nhất cùng tuyển Na Uy, với 14 bàn. Anh cũng là cầu thủ châu Âu đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận vòng loại World Cup kể từ khi Hans Krankl (ghi 6 bàn trong trận Áo gặp Malta năm 1977). Haaland còn nâng thành tích lên 48 bàn qua 45 trận, phá kỷ lục ghi bàn tồn tại 87 năm và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Na Uy.

Erling Haaland (trái) và Martin Odegaard ăn mừng trong trận. Ảnh: NTB

Việc chỉ phải gặp đội tuyển hạng 154 thế giới giúp các ngôi sao Na Uy thay nhau tỏa sáng. Thủ quân Martin Odegaard - tiền vệ của Arsenal - cũng để lại dấu ấn với một bàn và hai kiến tạo. Thelo Aasgaard thì ghi 4 bàn dù chỉ vào sân từ phút 64.

Trận này, Moldova chỉ có hai pha dứt điểm chệch mục tiêu. Nhưng họ vẫn ghi một bàn nhờ cú đá phản của hậu vệ Leo Skiri Ostigard.

Đây là lần đầu tiên một trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu có 12 bàn, kể từ khi Đức thắng Đảo Síp 12-0 năm 1969, tức cách đây 56 năm.

Erling Haaland và Thelo Aasgaard (phải) cùng mang bóng về làm kỷ niệm. Ảnh: NFF

Chiến thắng 11-1 giúp Na Uy tiến bước dài trong hành trình săn vé dự World Cup 2026. Haaland và các đồng đội tiếp tục dẫn đầu bảng I với 15 điểm sau năm trận. Xếp sau là Italy và Israel với cùng 9 điểm. Đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026, còn đội nhì bảng tiếp tục tranh vé ở giai đoạn hai.

Lần gần nhất Na Uy dự một giải đấu lớn là World Cup 1998. Khi đó, họ xếp trên Morocco, Scotland và chỉ đứng sau Brazil. Nhưng vào vòng 1/8, Na Uy thua Italy 0-1.

