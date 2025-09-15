Haaland qua mặt Cantona, Rooney ở derby Manchester

AnhErling Haaland trở thành cầu thủ đóng góp vào số bàn thắng nhiều thứ hai trong các trận derby thành Manchester.

Tối 14/9, Haaland ghi cú đúp trong trận Man City hạ Man Utd 3-0. Tiền đạo 25 tuổi trở thành cầu thủ đóng góp vào số bàn nhiều thứ hai trong các trận derby Manchester, với 11 bàn, gồm 8 bàn ghi trực tiếp và ba kiến tạo. Anh qua mặt người góp 10 bàn Eric Cantona (7 bàn, ba kiến tạo) và người góp 9 bàn Wayne Rooney (8 bàn - một kiến tạo).

Haaland chỉ còn kém Ryan Giggs với 13 bàn (một bàn ghi trực tiếp, 12 kiến tạo). Với việc cựu cầu thủ Xứ Wales đã nghỉ thi đấu, việc ngôi sao bên phía Man City phá kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Haaland ấn định chiến thắng 3-0 trong trận derby Manchester tối 14/9. Ảnh: Reuters

Hai bàn mới nhất cũng giúp Haaland đạt 90 bàn Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 25 tuổi mới chơi 101 trận trên đấu trường này, tiếp tục giữ hiệu suất lập công tốt nhất với 0,89 bàn mỗi trận.

Các ngôi sao xếp tiếp theo về hiệu suất gồm Thierry Henry 0,68 (175 bàn trong 258 trận), Harry Kane 0,67 (213 bàn trong 320 trận), Sergio Aguero 0,67 (184 bàn trong 275 trận), Mohamed Salah 0,62 (188 bàn trong 304 trận) và Alan Shearer 0,59 (260 bàn trong 441 trận). Shearer cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ đạt hiệu suất 0,44 (103 bàn trong 236 trận) tại giải.

Haaland cũng đạt 50 bàn Ngoại hạng Anh trong 50 trận sân nhà. Shearer nhanh hơn khi chỉ cần 47 trận.

Haaland gia nhập Man City từ Dortmund Haaland năm 2022, và đang có một trong những khởi đầu mùa giải tốt nhất. Bên cạnh 5 bàn trong 4 trận đầu Ngoại hạng Anh, tiền đạo 25 tuổi còn ghi bàn quyết định trong trận tuyển Na Uy thắng Phần Lan 1-0 và 5 bàn trong trận thắng Moldova 11-1.

Man City đang xếp thứ sáu Ngoại hạng Anh, với hai trận thắng và hai thua. Tuy nhiên, với riêng Haaland, mọi thứ nhìn chung vẫn tốt đẹp. Tuyển Na Uy hiện dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup khu vực châu Âu, với 15 điểm tuyệt đối và hiệu số +21 sau năm trận. Italy xếp thứ hai, với 9 điểm và hiệu số +5 sau bốn trận.

Trong ba trận còn lại tiếp Israel, Estonia và Italy, Na Uy chỉ cần thắng hai và không thua quá đậm trận còn lại là đủ giành vé dự World Cup. Nếu hai đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí ưu tiên để phân định thứ hạng. Đội đứng đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup, trong khi đội xếp thứ hai phải tham gia loạt play-off tranh vé vớt.

Thanh Quý (theo TT)