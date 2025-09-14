Chelsea hòa trong trận ra mắt của Garnacho

AnhAlejandro Garnacho vào sân cuối trận Chelsea hòa 2-2 trên sân Brentford ở vòng bốn Ngoại hạng Anh.

Garnacho mới có hơn một tuần tập cùng CLB mới và dự bị trong trận đấu tại Gtech Community tối 13/9. Tiền đạo người Argentina vào thay Joao Pedro ở phút 79, và tưởng như đã góp công giúp Chelsea ghi bàn ấn định chiến thắng.

Moises Caicedo (trái) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cùng Alejandro Garnacho trong trận Chelsea hòa Brentford 2-2 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Gtech Community, London, Anh ngày 13/9. Ảnh: Chelsea FC

Phút 85, Garnacho dẫn bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm bị Keane Lewis-Potter phá ra. Moises Caicedo đón bóng ở tuyến hai, căn chỉnh rồi tung cú đá uy lực về góc gần hạ Caoimhin Kelleher - cựu thủ môn Liverpool, giúp Chelsea dẫn 2-1.

Cao trào được đẩy lên ở phút bù thứ ba. Tiền đạo Kevin Schade ném biên mạnh vào vòng cấm để các đồng đội tranh chấp, rồi bóng bay ra cột xa để Fabio Carvalho dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2. Đây là bàn thứ bảy mà Brentford ghi được từ quả ném biên ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước, nhiều hơn ít nhất 5 bàn so với bất kỳ đội nào khác trong cùng kỳ.

Với kết quả 2-2, Chelsea đứng thứ năm với tám điểm, còn Brentford vươn lên thứ 12 với bốn điểm, bằng Man Utd. Ở vòng tiếp theo, Chelsea trở về sân nhà gặp Man Utd, còn Brentford làm khách của Fulham.

Cole Palmer mừng bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: Chelsea FC

Tại Gtech Community hôm qua, Chelsea thi đấu nhỉnh hơn, kiểm soát bóng 67%, dứt điểm 16 lần với 6 cú trúng đích - so với 7 và 4 của Brentford. Đội khách nhập cuộc tốt, nhưng phung phí hàng loạt cơ hội và phải trả giá. Phút 35, Kevin Schade đón đường chuyền dài từ phần sân nhà, xâm nhập vòng cấm Chelsea rồi sút chìm về góc xa mở tỷ số.

Trong tình thế khó khăn, HLV Enzo Maresca tung Cole Palmer - tiền vệ mới bình phục chấn thương - vào sân ở phút 56. Tiền vệ người Anh chỉ cần năm phút để ghi dấu ấn, với pha đặt lòng chân trái về góc gần, khiến thủ môn Brentford chôn chân. Nhưng ở phút 75, chính Palmer phung phí với cú sút nhẹ trong vòng cấm và để Caoimhin Kelleher bắt dính.

Kết quả 2-2 khiến Chelsea chạy đà không tốt trước đại chiến với Bayern Munich ở lượt đầu Champions League mùa 2025-2026 tại Allianz Arena ngày 17/8.

Hồng Duy