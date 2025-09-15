Guardiola: 'Haaland đang hay hơn mùa giải ăn ba'

AnhSau trận thắng Man Utd 3-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola đánh giá Erling Haaland đang đạt phong độ cao nhất kể từ khi chuyển đến Man City.

"Haaland chưa từng làm chúng tôi thất vọng từ khi đến đây", Guardiola nói sau trận thắng tại Etihad ngày 14/9. "Cậu ấy đã chơi rất xuất sắc từ mùa đầu, nhưng mùa giải này Haaland hay hơn bao giờ hết, thậm chí hay hơn cả mùa giải ăn ba. Cậu ấy năng động, luôn muốn ghi bàn và giúp đội".

Erling Haaland đặt lòng ấn định tỷ số trong trận Man City thắng Man Utd 3-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Haaland chuyển đến Man City năm 2022 và bùng nổ ngay mùa đầu tiên. Tiền đạo Na Uy ghi 52 bàn qua 53 trận trên mọi đấu trường mùa 2022-2023, giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử với Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA.

Tính riêng Ngoại hạng Anh, Haaland ghi 36 bàn và phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa do Alan Shearer và Andy Cole nắm giữ (cùng 34 bàn). Ở Champions League, Haaland cũng giành Vua phá lưới với 12 bàn, gồm kỷ lục ghi năm bàn trong trận thắng RB Leipzig 7-0 ở lượt về vòng 1/8 trên sân Etihad.

Mùa này, Haaland đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn qua 4 trận, gồm cú đúp trong trận thắng Man Utd 3-0 tại Etihad hôm qua.

Haaland nâng thành tích lên 90 bàn tại Ngoại hạng Anh, vượt qua huyền thoại Chelsea Didier Drogba (88 bàn) dù đá ít hơn tới 93 trận. Trung phong Na Uy cũng cán mốc 50 bàn trong 50 trận sân nhà cho Man City tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém kỷ lục của cựu danh thủ người Anh Alan Shearer (47 trận).

"Chúng tôi cần chiến thắng này", Haaland nói sau trận. "Bạn luôn muốn thắng trận derby, nhưng hôm nay, toàn đội quyết tâm hơn. Vì thế, tôi nhẹ nhõm và rất hạnh phúc. Thật tuyệt khi thắng nhưng chúng tôi phải tiếp tục".

Erling Haaland (phải) chia vui cùng Gianluigi Donnarumma. Ảnh: Yahoo Sports

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Haaland được đồng đội Phil Foden trao giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận. Tiền đạo 25 tuổi cầm giải và nói: "Lẽ ra nên trao cho Gianluigi Donnarumma, anh ấy thật không thể tin được".

Donnarumma gia nhập Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè, và ra mắt trong trận derby Manchester hôm qua. Thủ thành Italy lập tức thể hiện đẳng cấp với hai pha cứu thua, gồm pha bay người đẩy cú vô-lê chân trái của Bryan Mbeumo dù bị khuất tầm nhìn.

Ngày 15/9, Donnarumma và các đồng đội mới gặp Napoli ở lượt đầu Champions League mùa 2025-2026, cũng tại Etihad.

Hồng Duy tổng hợp