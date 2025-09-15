Amorim: 'Nếu muốn thay đổi triết lý, hãy thay HLV'

AnhHLV Ruben Amorim khẳng định không từ bỏ triết lý hay sơ đồ 3-4-3, sau khi Man Utd thua Man City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

"Tôi sẽ không thay đổi triết lý", Amorim nói sau thất bại tại Etihad ngày 14/9. "Nếu muốn thay đổi, hãy thay con người. Tôi sẽ chơi theo cách của mình cho tới khi chính tôi muốn thay đổi. Tôi hiểu những câu hỏi này, và tôi chấp nhận rằng đây không phải là thành tích xứng tầm Man Utd. Nhưng có nhiều điều xảy ra trong vài tháng qua mà mọi người không biết hết".

Ruben Amorim ngồi xổm thất vọng trong trận Man Utd thua Man City 0-3 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Shutterstock

Trong trận derby Manchester ngày 14/9, Man Utd kiểm soát bóng 55%, nhưng đá bế tắc. Trong 70 phút đầu, "Quỷ đỏ" nhận ba bàn thua từ pha đánh đầu của Phil Foden cùng cú đúp của Erling Haaland. Đội khách chỉ khởi sắc khoảng 10 phút cuối trận, nhưng Bryan Mbeumo hay cầu thủ vào sân thay người Casemiro lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành rộng mở.

"Phong độ hôm nay không tốt", Amorim thừa nhận. "Trong những khoảnh khắc quan trọng, họ làm tốt hơn chúng tôi. Tôi cố gắng nhìn nhận một cách lý trí. Tôi thấy thống kê, tôi hiểu sự thất vọng và tôi hiểu những quyết định có thể đi kèm với nó. Tôi chấp nhận chỉ trích. Chỉ vậy thôi".

Đa số CĐV Man Utd có mặt tại Etihad thất vọng với màn trình diễn và ra về trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khi được hỏi muốn gửi lời gì tới những người hâm mộ này, Amorim đáp: "Thông điệp của tôi là tôi sẽ làm mọi thứ, luôn nghĩ điều gì tốt nhất cho CLB. Cho tới khi tôi còn ở đây, tôi sẽ làm hết sức mình. Còn lại không phải do tôi quyết định. Tôi đang chịu đựng nhiều hơn các CĐV".

Man Utd nhận thất bại thứ ba từ đầu mùa, gồm hai trận ở Ngoại hạng Anh và cú sốc trước CLB hạng Tư Grimsby Town tại Cup Liên đoàn.

Kể từ khi Amorim thay Erik ten Hag nắm quyền tại Old Trafford, Man Utd chỉ giành 31 điểm sau 31 trận - thành tích tệ nhất trong số các đội góp mặt liên tục ở Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn.

Xét về tỷ lệ thắng, Amorim cũng giữ kỷ lục buồn, khi là HLV có thành tích kém nhất kể từ Thế chiến thứ Hai. Trong số những người từng dẫn dắt Man Utd ít nhất 20 trận ở hạng đấu cao nhất, chỉ Alfred Albut (20%) và Scott Duncan (24%) có tỷ lệ thắng thấp hơn Amorim (26% với 8 thắng sau 31 trận).

Hàng công của "Quỷ đỏ" cũng sa sút nghiêm trọng khi tịt ngòi 13 trong 31 trận và chỉ ghi tổng cộng 36 bàn. Amorim cũng mới thắng 4 trong 26 trận Ngoại hạng Anh trước các đội không phải tân binh. Trên sân khách, Man Utd cũng chỉ thắng một trong 20 trận gần nhất gặp nhóm "Big Six", thủng lưới tới 53 lần.

Ngày 20/9, Man Utd trở lại Old Trafford tiếp đón đương kim vô địch Club World Cup và Conference League Chelsea.

Hồng Duy tổng hợp